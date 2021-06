Qui a peur des gros chiffres ?

« Milliards » et « billions » semblent être une partie incontournable de nos conversations ces jours-ci, que le sujet soit la valeur nette de Jeff Bezos ou le budget proposé par le président Biden. Pourtant, presque tout le monde a du mal à comprendre de tels chiffres. Y a-t-il un moyen de les ressentir ? Il s’avère que c’est le cas. Si nous pouvons relier de grands nombres à quelque chose de familier, ils commencent à se sentir beaucoup plus tangibles, presque palpables. Par exemple, considérons la référence de signature du sénateur Bernie Sanders aux «millionnaires et milliardaires». Mis à part la politique, ces niveaux de richesse sont-ils vraiment comparables ? Intellectuellement, nous savons tous que les milliardaires ont beaucoup plus d’argent que les millionnaires, mais intuitivement, il est difficile de sentir la différence, car la plupart d’entre nous n’ont pas connu ce que c’est que d’avoir autant d’argent. En revanche, tout le monde sait à quoi ressemble le passage du temps. Considérez donc combien de temps cela prendrait pour qu’un million de secondes s’écoule. Faites le calcul et vous constaterez qu’un million de secondes équivaut à environ 12 jours. Et un milliard de secondes ? Cela fait environ 32 ans. Soudain, l’immensité du gouffre entre un million et un milliard devient évidente. Un million de secondes, c’est de brèves vacances ; un milliard de secondes est une fraction majeure d’une vie. Les comparaisons avec des distances ordinaires offrent un autre moyen de donner un sens aux grands nombres. Ici à Ithaque, nous avons un modèle réduit du système solaire connu sous le nom de Sagan Walk, dans lequel toutes les planètes et les écarts entre elles sont réduits d’un facteur de cinq milliards. À cette échelle, le soleil prend la taille d’une assiette de service, la Terre est un petit pois et Jupiter est un chou de Bruxelles. Marcher de la Terre au soleil ne prend que quelques dizaines de pas, alors que Pluton est une randonnée de 15 minutes à travers la ville. En vous promenant dans le système solaire, vous acquérez une compréhension viscérale des distances astronomiques que vous n’obtenez pas en regardant un livre ou en visitant un planétarium. Votre corps le saisit même si votre esprit ne le peut pas.

De même, de vastes sommes d’argent deviennent plus compréhensibles si elles sont recadrées en termes de montants plus familiers. Dans un 2009 article de blog, le mathématicien Terry Tao a redimensionné l’ensemble du budget fédéral des États-Unis aux dépenses annuelles des ménages pour une famille hypothétique de quatre personnes. Dans le rééchelonnement du Dr Tao, une ligne budgétaire de 100 millions de dollars est devenue l’équivalent d’une dépense de 3 $ pour la famille. La recherche en psychologie et en enseignement des sciences soutient la stratégie du Dr Tao. En 2017, les chercheurs en sciences cognitives ont découvert que les étudiants pouvaient saisir des périodes de temps extrêmement longues — disons, entre l’extinction des dinosaures et l’émergence des humains — plus facilement s’ils créaient une chronologie personnelle des événements les plus importants de leur vie et la rééchelonnaient sur des périodes de plus en plus longues : toute l’histoire américaine, toute l’histoire enregistrée, etc. . Ces étudiants étaient également meilleurs que les contrôles pour estimer des nombres en milliards, une capacité vitale pour comprendre le temps géologique, les distances astronomiques ou les sommes ahurissantes du budget fédéral. À cette fin, nous avons pensé qu’il pourrait être instructif de mettre à jour l’exercice du Dr Tao, cette fois en utilisant les chiffres de M. Biden projet de budget 2022. Pour simplifier, l’argent total entrant dans le budget fédéral — appelez-le « revenu » — a été évalué à 100 000 $. Pendant ce temps, comme le montre le graphique, cette hypothétique nation-famille dépense environ 144 000 $ par an, dépassant le budget d’environ 44 000 $. La plupart des dépenses vont à quatre postes importants : environ 29 000 $ pour payer la sécurité sociale, 18 000 $ pour Medicare, le même pour la Défense et environ 14 000 $ pour Medicaid.

Ensemble, ces quatre éléments totalisent près de 80 000 $ de dépenses pour notre nation-famille. De plus, nous devons encore payer les intérêts sur la dette nationale, pour 7 000 $ de plus, plus 36 000 $ sur d’autres programmes obligatoires assortis. Ainsi, le dépassement du budget d’autant que M. Biden propose ne laisse qu’environ 22 000 $ à dépenser pour les autres choses qui nous tiennent à cœur, les dépenses discrétionnaires non liées à la défense.

Lorsque les chiffres sont recadrés de cette façon, les compromis deviennent plus clairs. Vous voulez augmenter le financement des collèges et universités historiquement noirs ? M. Biden le fait, et il demande à la nation-famille de contribuer 36 cents (dans ces termes rééchelonnés) à cette fin. Qu’en est-il du mur frontalier de l’ancien président Donald J. Trump ? Notre nation-famille y a dépensé environ 388 $ en 2021. En comparaison, M. Biden propose de dépenser 255 $ l’année prochaine pour assurer une eau potable propre et sûre dans toutes les communautés et 5 $ pour étendre les programmes de repas scolaires. Ces choix sont politiques, mais au moins maintenant, nous pouvons nous demander de combien d’argent nous parlons. Pourquoi ne pas utiliser une stratégie de création de diagrammes plus typique, comme un graphique à barres ? Eh bien, un graphique à barres réduirait la plupart des éléments à des éclats à peine visibles. Parfois, de si grands nombres sont reformulés en pourcentages de l’ensemble, mais cette approche souffre du même inconvénient, générant des chiffres déroutants, comme 0,01 %. Comme le Dr Tao l’a reconnu, 100 000 $ se négocient à une échelle que la plupart des gens connaissent intimement. Peu d’entre nous, hélas, seront jamais milliardaires, encore moins un milliardaire. Mais nous pouvons tous raisonnablement budgéter comme un. Aiyana Vert est un étudiant de premier cycle spécialisé en analyse et gestion des politiques au Collège d’écologie humaine de l’Université Cornell. Steven Strogatz est professeur de mathématiques à l’Université Cornell et auteur, plus récemment, de « Infinite Powers: How Calculus Reveals the Secrets of the Universe ».