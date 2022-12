Rishi Sunak se retrouve à compenser les faucons anti-Pékin de son parti avec sa rhétorique d’engagement prudente

Dans un discours notable la semaine dernière, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré le «Âge d’or” des relations avec la Chine soit terminée. Alors qu’il a appelé à un engagement avec Pékin, il l’a néanmoins qualifié de concurrent et de menace pour “valeurs britanniques.

Un tel soi-disant âge d’or avait été la marque de fabrique de ses prédécesseurs conservateurs, à savoir le gouvernement de David Cameron, qui considérait Pékin comme une opportunité économique pour la Grande-Bretagne en termes de commerce et d’investissement. Ce sentiment a également été brièvement signalé par Boris Johnson, jusqu’à ce que les États-Unis mettent le pied à terre.

Mais, malgré le discours dur, Sunak s’est toujours retrouvé marqué comme “faible” par des députés de droite anti-chinois de son parti et, pire encore, accusé de volte-face par les travaillistes. En effet, lors de l’élection à la direction des conservateurs, Sunak s’est apparemment présenté comme un ultra-faucon sur la Chine et l’a qualifiée de plus grande menace pour le Royaume-Uni. Comparativement parlant, son récent discours a été une descente massive.

Mais Pékin n’aura probablement pas d’espoir. Si ce n’était pas encore évident, Sunak n’a pas d’approche claire ou cohérente envers la Chine. En fait, sa position est truffée de contradictions. Il n’a rien fait pour appuyer ses appels à l’engagement avec la Chine, et Pékin ne l’achète pas. C’est parce que ses actions dans la pratique n’ont été que de l’hostilité, ainsi qu’une succombation continue aux préférences américaines sur ce que le Royaume-Uni devrait ou ne devrait pas faire.

Le Royaume-Uni a besoin de la Chine, mais ne veut pas l’admettre. Après le Brexit, le Royaume-Uni est à la recherche de nouveaux partenaires commerciaux et d’investissement. Il a toujours été dans le plan que la Chine, ayant l’un des plus grands marchés de consommation au monde et l’un des plus grands investisseurs, serait d’une importance cruciale. Cependant, les États-Unis ont réussi à armer fortement le Royaume-Uni, par la pression à la fois politique et de l’opinion publique, pour qu’il suive son cours en s’opposant à la Chine. Cela a considérablement limité les possibilités pour les Premiers ministres d’engager Pékin, même s’ils le souhaitent.

Ce faisant, Washington a mis en place un système efficace “veto” sur quels investissements chinois sont autorisés en Grande-Bretagne, et lesquels ne le sont pas, obligeant le gouvernement britannique à faire demi-tour sur des projets qu’il a approuvés non pas une, pas deux, mais trois fois. A chaque fois, Downing Street découvre mystérieusement «menaces à la sécurité nationale» qu’ils avaient écartée auparavant en approuvant un projet donné. Le premier exemple était la participation de Huawei à la 5G, avec laquelle l’examen initial de la sécurité nationale n’avait trouvé aucun problème.

Le second, il y a quelques semaines à peine, était le rachat par une société chinoise de la Newport Wafer Fab au Pays de Galles. Ce projet a été approuvé en 2021 mais a ensuite reculé un an plus tard après des pressions américaines, choquant l’entreprise et provoquant la colère de ses employés. Le troisième, qui s’est produit la semaine dernière, était une participation chinoise dans un projet de centrale nucléaire. Ce que montrent ces trois exemples, c’est que bien que le Brexit soit à peu près “la souveraineté,” les États-Unis exercent par ailleurs une influence souveraine malveillante sur les choix commerciaux et d’investissement de la Grande-Bretagne, obligeant à chaque fois le Royaume-Uni à “lui couper le nez pour contrarier son visage” en prenant des décisions autodestructrices qui vont à l’encontre de l’intérêt national et ne conviennent qu’aux préférences américaines.

Dans ce cas, il pourrait être utile de se demander qui a vraiment apporté le “L’âge d’or des relations” a une fin? Le Royaume-Uni l’a-t-il volontairement fait lui-même, ou est-ce parce que les États-Unis l’ont obligé à le faire ? Quoi qu’il en soit, cela remet sérieusement en question la viabilité de la propre tentative de Sunak d’engager la Chine de manière équitable et rationnelle. Pire encore, il doit maintenant non seulement se heurter à l’opposition, non seulement de Washington, mais aussi de l’intérieur de son propre parti. À partir de 2020, l’aile eurosceptique du Parti conservateur, dirigée par Iain Duncan Smith, a évolué pour devenir à la place l’aile sinophobe. Les liens au bulldozer avec l’Europe ont simplement été remplacés dans leur rhétorique par l’aliénation de la Chine, et leur objectif, comme ce fut le cas au cours des 30 dernières années, est de perturber, saper et saboter la politique du gouvernement sur la Chine dans la mesure du possible.

Et c’est précisément à cause de cela que Rishi Sunak se retrouve à compenser les faucons chinois. Il sait très bien personnellement que la Chine est un partenaire économique important pour le Royaume-Uni, mais son incapacité à y faire quoi que ce soit de manière significative et la colère croissante de Pékin contre la Grande-Bretagne reflètent à quel point il a peu de contrôle sur la situation.

Mais, très franchement, c’est tout le contraire de ce qu’était le Brexit. La Grande-Bretagne a volontairement renoncé au droit de s’engager avec la Chine en tant que pays indépendant et, sans surprise, se retrouve bien plus mal lotie pour cela.