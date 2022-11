Qui a mieux fait lever les sourcils ?

Lorsque les animaux font des expressions faciales même à distance proches des humains, c’est toujours comique. Un utilisateur de Twitter a partagé un clip d’une comparaison entre l’ancien lutteur professionnel et acteur Dwayne Johnson, plus connu sous le nom de The Rock, et une vache. Le clip a commencé avec The Rock faisant son expression emblématique de haussement de sourcils. C’est assez amusant en soi, mais le clip continue pour montrer une vache qui mâche avec désinvolture avant de faire l’expression exacte du visage. L’utilisateur avait demandé qui l’avait fait le mieux ? Et The Rock a partagé une réponse hilarante. “Ok, je ne m’attendais pas à ça de la part de mon ami moo cow”, disait son tweet. Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux étaient furieux de voir à quel point la compilation était hilarante. Beaucoup ont réconforté leur héros d’enfance en lui disant qu’il l’avait certainement fait mieux. D’autres ont partagé comment ils se sont entraînés à lever les sourcils. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Mon plus jeune fils avait ça à l’âge de 5 ans… en 1993. Tu étais sa personne préférée sur la planète. Vous rockez The Rock !

“Êtes-vous en train de me dire qu’une vache peut le faire sans effort et que j’essaie cela pendant 10 ans sans succès et en clignant des yeux à chaque fois ?” lire un autre tweet.

Un troisième utilisateur a écrit: “C’est un peu difficile, mec, vous avez tous les deux fait ça très bien et je suis avec vous mec, je ne m’y serais pas attendu non plus.”

Pendant ce temps, Dwayne Johnson est enfin entré dans l’univers DC en tant que Black Adam cette année. Black Adam était en développement depuis de nombreuses années avant de sortir le 20 octobre. The Rock est vu dans le rôle de l’anti-héros titulaire aux côtés des acteurs Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell et Marwan Kenzari. L’intrigue suit Black Adam, qui s’est réveillé il y a près de 5 000 ans. Il est prêt à déchaîner sa forme unique de justice sur le monde moderne. L’anti-héros doit affronter la Justice Society of America, y compris des super-héros bien-aimés comme Doctor Fate, Hawkman, Atom Smasher et Cyclone.

