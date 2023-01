Qui a marqué plus de buts dans un match que les 5 de Kylian Mbappe ?

Kylian Mbappe est devenu le premier homme à marquer cinq buts en un seul match de compétition pour le Paris Saint-Germain. Sylvain Lefèvre/Getty Images

Kylian Mbappé a innové lundi en marquant cinq buts lors de la démolition 7-0 du Paris Saint-Germain contre l’équipe de sixième niveau Pays de Cassel en Coupe de France.

Cette victoire a assuré un passage en toute sécurité des huitièmes de finale aux champions en titre et a maintenu les espoirs de Lionel Messi de remporter le seul trophée qu’il a tenté et échoué à remporter au cours de sa carrière senior.

En plus de porter son total pour le PSG dans toutes les compétitions cette saison à 25 buts en seulement 24 matchs, Mbappe est également devenu le premier homme à marquer cinq buts en un seul match de compétition pour le PSG.

Pour compléter son virtuose, l’attaquant de 24 ans a également contribué avec une passe décisive pour Neymar pour marquer le deuxième but du PSG de la soirée, avant que le Brésilien ne devienne fournisseur pour Carlos Soler pour ajouter le sixième de son équipe juste après l’heure de jeu.

Tous marqués entre la 29e et la 79e minute de match nul, l’extravagance de cinq buts de Mbappe contre Pays de Cassel a également représenté le plus gros but de sa carrière à ce jour, éclipsant les quatre buts qu’il a marqués pour le PSG lors d’une victoire 5-0 en Ligue 1. sur Lyon en 2018-19.

Mais comment ses héroïsmes en coupe se comparent-ils aux plus grandes surabondances de buts en un seul match enregistrées par ses contemporains les plus illustres dans le football masculin? Les voici, classés d’abord par nombre de buts puis par ordre alphabétique.

Le détenteur en titre du Ballon d’Or a réussi 10 tours du chapeau en carrière à ce jour : huit pour le Real Madrid et deux plus tôt dans sa carrière pour le club natal de Lyon. Peut-être que son tour du chapeau le plus emblématique est venu contre les champions en titre Chelsea lors du match aller du quart de finale de la Ligue des champions 2021-22, qui comprenait une rafale de deux buts de la tête en trois minutes alors que les vainqueurs éventuels ont gagné 3-1 à Stamford Bridge.





Ibra a marqué un “poker” à quatre reprises au cours de sa carrière : deux fois avec le Paris Saint-Germain et deux fois pour la Suède. L’exemple le plus célèbre doit sûrement être son écrasement à lui seul de l’Angleterre lors d’un match amical en 2012, lorsque l’attaquant a remporté une victoire 4-2 pour les Suédois avec un immense coup de tête à longue portée dans la dernière minute. Pas un mauvais point culminant pour le tout premier match de football joué à la Friends Arena de Stockholm.

Kane a réussi 19 tours du chapeau au cours de sa carrière professionnelle, bien qu’il ait réussi à en ajouter un quatrième à deux reprises : une fois pour Tottenham Hotspur lors d’une victoire 6-1 contre Leicester City en 2017, et une autre fois lors de la victoire 10-0 contre Saint-Marin en Angleterre. dans un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 qui comprenait un tour du chapeau “parfait” légendaire (marquant des buts avec son pied gauche, son pied droit et sa tête). L’attaquant des Spurs a également établi un nouveau record de Premier League en accumulant un nombre impressionnant de quatre passes décisives en un match et toutes pour le même coéquipier, mettant à plusieurs reprises sur les chances de Son Heung Min pour terminer par une victoire 5-2 à Southampton en 2020.





Salah a pris d’assaut la Premier League lors de sa première saison à Liverpool en 2017-18, marquant un incroyable 32 buts en 36 matches de championnat pour remporter le premier de ses trois Golden Boot Awards. Une combinaison des dribbles sublimes de Salah et de la défense désespérée de Watford a aidé le filet égyptien à quatre reprises lors d’une victoire 5-0 à Anfield, et il a même aidé l’autre but pour Roberto Firmino.

⏪ En ce jour en 2015 🗓️@Lewy_Official marque 5️⃣ buts en 9️⃣ minutes ! 🐐 Finition irréelle de la @FCBayernFR Star. 😵 pic.twitter.com/KEixX1XIS7 — Bundesliga anglais (@Bundesliga_EN) 22 septembre 2021

Lewandowski n’a mis que neuf minutes pour marquer les cinq buts lors de la victoire 5-1 du Bayern Munich sur Wolfsburg lors de la saison de Bundesliga 2015-16. De plus, le braconnier polonais n’est entré dans la mêlée qu’en tant que remplaçant à la mi-temps alors que son équipe menait 1-0.

Messi a marqué cinq buts en un seul match deux fois au cours de sa carrière, le premier étant sa performance record pour Barcelone contre le Bayer Leverkusen en 2012, au cours de laquelle l’attaquant est devenu le premier homme à marquer cinq fois en un seul match de Ligue des champions. Le deuxième cas est survenu l’année dernière, lorsque Messi a marqué les cinq buts de l’Argentine lors d’une défaite 5-0 contre l’Estonie lors d’un match amical international joué sur un terrain neutre en Espagne, devenant ainsi le premier Albiceleste joueur à le faire depuis 1942.

Neymar (5)

Neymar a marqué quatre buts en un seul match à quatre reprises, mais son record de carrière est survenu au cours de ses premières années à Santos lorsque l’attaquant a marqué cinq buts lors d’un match nul en Copa do Brasil contre Guarani en 2010.

🌟🌟🌟🌟🌟 Asseyez-vous et profitez d’une performance de cinq buts de @Cristiano ce soir dans #LaLigaClassics! ⚽️ Espanyol contre @realmadriden (15/16)

📺 À partir de 20h BST #LaLigaTV pic.twitter.com/Rg3uxwHgHz – LaLigaTV (@LaLigaTV) 3 septembre 2021

Parmi ses 60 (soixante !) tours du chapeau, Ronaldo a également marqué cinq buts en un match à deux reprises au cours de sa longue et prolifique carrière – le premier étant un tourbillon de cinq buts lors de l’effacement 9-1 du Real Madrid contre Grenade. en Liga en avril 2015. L’attaquant portugais a ensuite répété l’exploit avec Los Blancos à peine quatre mois plus tard, lorsqu’il a inscrit cinq buts et une passe décisive lors d’une raclée 6-0 contre l’Espanyol la saison suivante.





Avant ses années de pointe marquant des tas de buts pour Liverpool et Barcelone, le jeune Suarez s’est aidé à six buts pour l’Ajax lors d’une victoire gigantesque de 14-1 sur les vairons WHC Wezep en huitièmes de finale du KNVB Beker.

Jamais le #U20WC vu un triplé de triplés dans un match

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ 🇳🇴 Erling Haland, mesdames et messieurs 👇 pic.twitter.com/w6O9CljOh6 – FIFA (@FIFAcom) 31 mai 2019

Haaland est déjà sur la bonne voie pour battre plusieurs records de buts en Premier League avec Manchester City cette saison mais, en ce qui concerne sa carrière senior, l’attaquant norvégien a atteint le maximum de quatre buts en un match – un exploit qu’il a réalisé avec les deux. Borussia Dortmund et FK Molde.

Cependant, son record global est de neuf buts franchement étonnants en un match, qui a été marqué alors qu’il jouait pour son pays lors d’une victoire 12-0 contre le Honduras lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans 2019.

Le formidable tour du chapeau de Haaland est le plus grand nombre de buts marqués par un seul homme en un seul match de Coupe du Monde de la FIFA à tous les niveaux.

Ayez une pensée pour son coéquipier de City, Julian Alvarez, qui a lui-même rejoint le club depuis River Plate peu de temps après. marquer six buts en un match de Copa Libertadores et est un vainqueur de la Coupe du monde, mais a quand même regardé Haaland marquer son tour du chapeau contre les Wolves dimanche depuis le banc Etihad.