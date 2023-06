Qui a le plus de pouvoir – MLS ou USSF ?

L’équation de la structure globale du football mondial ressemble à quelque chose comme ça. La FIFA est supérieure aux confédérations continentales, qui sont supérieures aux fédérations nationales, donc supérieures aux ligues professionnelles nationales. C’est sur papier, de toute façon. Mais aux États-Unis d’Amérique, il y a une question de savoir qui dirige vraiment le sport. Est-ce que l’USSF, notre fédération, ou la MLS, notre ligue nationale de première division, détient le vrai pouvoir ?

Pendant la majeure partie du 20e siècle, le sport du football, et par extension l’USSF, était en grande partie une réflexion après coup. Tant au niveau national que sur la scène internationale, le football américain n’était pas du tout pertinent. Mis à part quelques années passagères de grésillement à la fin des années 1970 avec la NASL, le football n’avait pas d’importance ici.

Mais tout a changé en 1988, lorsque les États-Unis ont officiellement remporté la Coupe du Monde de la FIFA 1994. Accueillir le plus grand événement sportif au monde était une énorme responsabilité. Et il est venu avec quelques mises en garde. L’un d’eux était que les États-Unis devaient créer une ligue professionnelle masculine de première division. En 1988, seule l’American Soccer League, officiellement une ligue de 2e niveau, existait – et ce n’était que sa première saison.

À la suite de cette décision, les États-Unis sont officiellement devenus un acteur sur la scène mondiale. Les hommes américains se sont qualifiés pour toutes les Coupes du monde sauf une depuis 1990. USA ’94 s’est avéré être la Coupe du monde la plus réussie d’un point de vue financier et détient toujours le record de fréquentation. L’héritage laissé par la Coupe du monde est devenu la Major League Soccer.

Et depuis son lancement en 1996, la MLS a été à l’avant-garde de presque toutes les facettes du jeu dans ce pays. Nourrir et promouvoir notre ligue de première division a été une priorité absolue pour la Fédération. Cela a du sens, mais cela n’est pas venu sans problèmes au fil des ans.

Des conflits surgissent

En 2002, la MLS n’était pas dans les meilleures positions. Ils venaient de dissoudre les deux franchises de la ligue en Floride, le Miami Fusion et le Tampa Bay Mutiny. Il n’y avait que trois groupes de propriété entre les dix équipes restantes. De nouvelles équipes d’expansion (Chivas USA et Real Salt Lake) n’arriveront qu’en 2005.

Ainsi, en 2002, la MLS a créé Soccer United Marketing (SUM). Cette entité achète et gère les droits commerciaux de diverses compétitions et événements de football aux États-Unis. Cela comprenait les Coupes du monde de 2006 et 2010, qui à l’époque n’avaient aucun enchérisseur pour les droits de langue anglaise aux États-Unis. De 2004 à 2022, ils ont également géré les droits commerciaux de US Soccer, y compris les équipes nationales. Capitaliser sur des propriétés de football plus directement rentables a aidé les propriétaires à maintenir et à développer la MLS. Dans le même temps, SUM commercialise également l’équipe nationale mexicaine aux États-Unis – d’où la raison pour laquelle le Mexique joue toujours ses matchs «à domicile» sur le sol américain, où SUM (c’est-à-dire la Major League Soccer) et la fédération mexicaine peuvent gagner plus d’argent en vendant billets chers.

Mais cette relation étroite entre la MLS et l’USSF s’est accompagnée de conflits d’intérêts. Pendant de nombreuses années, les droits commerciaux de la Major League Soccer et des équipes nationales américaines ont été regroupés en un seul package. Si vous vouliez diffuser les équipes nationales américaines, vous deviez également acheter les droits de la MLS. De plus, il n’y a pas eu d’appel d’offres pour les droits commerciaux incluant le package MLS + USSF. SUM, et donc les propriétaires de MLS, ont profité de la valeur commerciale des équipes nationales américaines sans concurrence. En effet, l’USSF aidait à financer la Major League Soccer. Bien sûr, d’autres ligues professionnelles telles que l’USL, la NASL et la NISA – toutes sous la tutelle de l’USSF – n’ont pas bénéficié d’un tel arrangement. La NASL porterait éventuellement ces questions devant les tribunaux (cette action en justice est toujours en attente d’un résultat).

USSF contre MLS ? Ou USSF est MLS ?

Pendant ce temps, certains fonctionnaires occuperaient plusieurs rôles au sein du MLS, du SUM et/ou de l’USSF. Don Garber est commissaire de la MLS depuis 1999, est PDG de SUM et siège au conseil professionnel de l’USSF. Sunil Gulati a été président de l’USSF de 2006 à 2018, a été le premier sous-commissaire du MLS et a siégé au conseil d’administration du SUM.

C’était une relation assez chaleureuse entre les deux entités. Et même avec la récente séparation en matière de droits commerciaux, vous devez vous demander qui dirige vraiment le sport aux États-Unis.

En octobre 2014, le directeur de l’USMNT, Jurgen Klinsmann, a ébouriffé les plumes lorsqu’il a critiqué les déménagements de Clint Dempsey et Michael Bradley de l’Europe vers la MLS. Klinsmann a fait valoir, à juste titre avec le recul, qu’il serait préférable pour les Américains de jouer en Europe où ils feraient face à une concurrence plus rude qui les aiderait à s’améliorer en tant que joueurs.

Garber a riposté, affirmant que «les commentaires de Jurgen sont très, très préjudiciables à la ligue. Ils nuisent au sport du football en Amérique et à tout ce que nous essayons de faire au nord de la frontière. Et non seulement je pense qu’ils sont préjudiciables, mais ils ont tort.

Il est allé jusqu’à dire: « Je lui demande simplement de s’abstenir de faire des commentaires critiques à l’égard de nos joueurs et préjudiciables à notre ligue. »

Deux ans plus tard, en novembre 2016, Klinsmann a été licencié par l’USSF après que l’USMNT n’ait pas remporté ses deux premiers éliminatoires de la Coupe du monde. Bruce Arena, pilier de la MLS et manager de l’équipe nationale 1998-2006, a été recruté, mais les États-Unis n’ont toujours pas réussi à se qualifier pour Russie 2018.

Traitement préférentiel

De nos jours, il y a plus de conflits entre le football américain et la MLS que de convivialité.

Les matchs à domicile de l’équipe nationale, qu’il s’agisse de matches amicaux ou de compétitions officielles de la CONCACAF, sont pour la plupart attribués aux sites et/ou marchés de la MLS. À partir de 2023, cela ne couvre que 25 villes, empêchant ainsi un grand nombre de villes à travers le pays de voir notre équipe nationale.

La MLS monopolise également la programmation des matchs aux États-Unis. L’écart entre les quarts de finale (7 juin) et les demi-finales (23 août) de l’US Open Cup fait commodément place à la Coupe des Ligues (21 juillet-19 août). En conséquence, la plus ancienne compétition de football américaine, l’US Open Cup (dirigée par US Soccer), passe au second plan au profit de la collaboration superflue MLS-Liga MX. La Coupe des ligues est disputée entièrement aux États-Unis et au Canada, le tout sur les sites de la MLS. On peut affirmer que cela n’ajoute rien de vraiment nouveau au paysage concurrentiel, mais cela stimulera les ventes de billets alors que les équipes MLS accueillent la compétition Liga MX. Et il a obtenu un accord de télévision en espagnol pour MLS avec Univision.

Tout cela survient alors que Don Garber a récemment critiqué la diffusion et la qualité du stade de l’Open Cup. Cependant, de nombreuses équipes MLS elles-mêmes ne prennent pas la compétition USOC au sérieux avant les tours ultérieurs, alignant souvent des équipes B et organisant des matchs sur des sites alternatifs.

Le grand siège de la Major League Soccer à la table est également un obstacle majeur à tout changement structurel important. Des choses comme un changement de calendrier, ou une promotion et une relégation, se heurteraient presque certainement à une forte résistance de la part des propriétaires de MLS souhaitant protéger la valeur financière de leurs franchises.

La Fédération a théoriquement le pouvoir d’édicter les règlements qu’elle souhaite. En 2015, il y a eu une tentative de modifier les normes de la Ligue professionnelle de l’USSF (PLS) pour exiger qu’une ligue D1 ait 16 équipes à son départ. Cela aurait rendu plus difficile pour une ligue d’appliquer et de respecter cette norme. Par coïncidence, c’était à ce moment-là que la NASL tentait de demander la sanction D1. Que la poursuite de la NASL, désormais en sommeil, ait été insensée ou non, le moment était bien choisi.

Qui forgera l’avenir du jeu

Un autre jalon dans l’histoire du sport en Amérique approche à grands pas à l’horizon. Alors que nous nous précipitons vers la Coupe du monde 2026, quelle entité sera aux commandes ? L’USSF est maintenant plus indépendante, oui. Mais il semble très souvent que la MLS se sente en droit de recevoir toute la bonne volonté, les intérêts et les revenus générés par le sport dans ce pays. Et ils sont également obligés de s’emparer de ce butin à la moindre occasion.

Et donc, la dynamique de puissance MLS/USSF continuera probablement de changer et d’évoluer à mesure que nous entrons dans la prochaine ère du football aux États-Unis.

Peut-être qu’une indication de qui a le pouvoir au sein du football américain peut être montrée dans un aperçu d’une conversation récente entre les dirigeants du football américain et la MLS. En ce qui concerne le football dans ce pays, les exemples de la Fédération américaine de football critiquant la MLS sont presque inexistants. Mais le commissaire de la MLS, Don Garber, s’en prend au football américain, alors qu’il essaie de les remettre à leur place, tout en renforçant le point selon lequel la MLS doit être impliquée dans le processus.