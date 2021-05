Qui a le plus à perdre du témoignage de Dominic Cummings?

L

Comme une finale de la FA Cup ou un combat pour le titre WBA, Westminster attend avec impatience l’apparition de Dominic Cummings au Comité de la santé et des soins sociaux. Même si le reste du pays a peut-être entendu plus qu’assez de l’ancien conseiller en chef du Premier ministre, ce qu’il dit à propos de ce que divers hauts responsables ont fait – et n’ont pas fait – alors que la crise de Covid s’est intensifiée l’année dernière fera une différence pour les carrières et la réputation. Il se trouve également être un grand théâtre, comme son apparition dans le jardin ensoleillé de Downing Street il y a un an, et comme son départ très médiatisé du n ° 10 dans l’ombre l’année dernière l’a confirmé.

Alors, qui pourraient être les perdants et les gagnants?

Perdants