Qui a le meilleur forfait illimité : Verizon, AT&T ou T-Mobile ?

Il y a eu beaucoup de discussions ici récemment concernant les forfaits de données illimités des principaux opérateurs américains. J’ai récemment partagé mon passage à l’un des nouveaux forfaits illimités de Verizon, et AT&T vient d’annoncer une poignée de mises à niveau importantes de sa meilleure option illimitée. T-Mobile ne fait peut-être aucune nouvelle dans le département des plans pour le moment, mais leur Magenta Max est le plan qu’AT&T vient d’essayer de faire correspondre.

Donc, parce que nous parlons de nouveau des forfaits de données illimitées de Verizon, AT&T et T-Mobile, un nouveau tableau de comparaison semblait être une bonne idée. Après tout, la 5G est censée être «ici» et les opérateurs essaient de positionner au mieux leurs plans chaque fois que la 5G est plus facilement disponible à travers le pays.

Pour ce faire, non seulement tout le monde inclut l’accès 5G sans frais pour les meilleurs forfaits, mais chaque opérateur a chargé ses forfaits de nombreux cadeaux. Verizon, dans son Obtenez plus d’illimité plan, a ajouté des abonnements comme un forfait Disney+/Hulu/ESPN+, ainsi que Discovery+, Apple Arcade, Google Play Pass et Apple Music. AT&T, avec Élite illimité, lance HBO Max et Stadia Pro. T-Mobile, via Magenta Max, fait toujours ses bonus Netflix avec Gogo gratuit pendant les vols et son programme T-Mobile Tuesdays.

Tous ces forfaits ont un prix similaire, AT&T et T-Mobile commençant à 85 $/mois pour une seule ligne ou à 50 $/ligne pour 4 lignes. Verizon est 5 $/mois plus élevé dans chaque scénario, mais je ne pense pas que cela ait beaucoup d’importance lorsque vous regardez leur liste de cadeaux. Verizon propose clairement la plus grande liste de services d’abonnement gratuits, avec un coût total d’environ 40 $/mois. AT&T et T-Mobile ont toujours de bons cadeaux, une meilleure diffusion en continu et plus de données de point d’accès, à un prix inférieur.

Comparaison de Verizon Get More Unlimited, AT&T Unlimited Elite et T-Mobile Magenta Max

Le tableau ci-dessus devrait vous aider à comparer facilement si vous essayez de décider quel opérateur américain propose le meilleur forfait de données illimitées. Je ne suis pas sûr qu’il y ait une réponse claire pour tout le monde, car tous nos besoins sont différents. Si vous voulez que votre opérateur paie pour tous vos services de streaming, alors Verizon arrive probablement en tête. Cependant, votre meilleure couverture 5G sera probablement T-Mobile très bientôt, et AT&T vous offre HBO Max, qui est sans doute le meilleur service de streaming qui soit.

Faites-nous savoir quel plan vous choisiriez.

