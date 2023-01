Qui a le meilleur avantage sur le terrain au basketball universitaire? Classement des écoles par niveaux

Andy Katz Analyste et écrivain de basketball universitaire

Y a-t-il un autre sport qui peut créer un véritable avantage sur le terrain comme basket-ball universitaire ?

Qu’il s’agisse des fans frénétiques qui crient des chants d’école à tue-tête ou de la simple intimité d’une arène qui existe depuis plus de 50 ans, il y a quelque chose de spécial dans l’expérience d’un match de basket-ball universitaire.

Des écoles comme le Kansas, Duke et le Kentucky sont connues comme des sangs bleus de basket-ball universitaire, mais elles sont également connues pour avoir des fans exceptionnels qui peuvent créer un énorme avantage sur le terrain.

Cela dit, il est temps de consulter ma liste des meilleures ambiances dans les cerceaux universitaires.

Les meilleurs avantages d’Andy Katz sur le terrain Andy Katz de FOX Sports décompose les écoles qui ont les meilleurs avantages du terrain à domicile du pays, en les séparant en cinq niveaux.

Niveau 1 : Le meilleur des meilleurs

Kansas : J’aime tout du Phog. L’intimité. L’atmosphère. Je n’ai jamais été déçu par une expérience au Kansas. Les fans se présentent quel que soit l’adversaire. Et bien sûr, vous ne pouvez pas partir sans avoir “Rock Chalk, Jayhawk” résonnant dans votre oreille.

Arizona : Le Centre McKale n’a pas le respect qu’il mérite. Je mettrais la base de fans de l’Arizona contre n’importe quelle autre dans le pays. Les Wildcats se montrent toujours bons à Tucson, ainsi qu’à chaque fois qu’ils jouent à Las Vegas ou sur la côte ouest lors du tournoi NCAA. C’est l’un de mes endroits préférés qui ne reçoit jamais l’amour national.

Duc : C’est un sauna bleu. Je me fiche de la température extérieure car Cameron a toujours chaud. Les étudiants – étudiants de premier cycle et étudiants diplômés – sont toujours en force. Il n’y a pas de mauvais point de vue dans la maison. Couvrir un match à Cameron peut être étouffant en raison de la proximité des fans avec les médias. Pourtant, Cameron ne semble jamais s’en aller. C’est toujours allumé.

Purdue : Mackey Arena est devenu mon préféré dans le Big Ten au cours des cinq dernières années. Cela a coïncidé avec le fait que les Chaudronniers étaient un concurrent du Big Ten. Le bruit rebondit sur le toit en dôme métallique et crée un chaudron de bruit. Le Paint Crew est toujours en masse. Les noirs et or sont des fans imposants, bruyants et éduqués. Les sièges surélevés de Mackey donnent également une sensation intimidante.

Rutgers: Jersey Mike’s Arena, anciennement le RAC, est l’un de mes préférés. Steve Pikiell a contribué à créer l’un des meilleurs environnements de basket-ball universitaire. Rutgers a parfois été battu, mais seulement si les Scarlet Knights sont éteints. L’ambiance n’est jamais au rendez-vous. Les fans sont tellement passionnés et Jersey fort. La section étudiante a été formidable ces dernières saisons.

Niveau 2 : Suivant en ligne

Kentucky : Normalement, Rupp Arena et Big Blue Nation sont une combinaison qui rend presque impossible de gagner à Lexington. Mais la Caroline du Sud vient d’y entrer et a gagné là-bas. Donc, peut-être que pour cette saison, je mettrai le Kentucky au niveau 2.

Caroline du Nord : Le Smith Center a traditionnellement été l’un des endroits les plus difficiles pour obtenir une victoire dans l’ACC. Il y a eu quelques défaites à domicile, mais les foules sont généralement sur leur match. Encore une fois, c’est un endroit qui ne m’a jamais déçu.

Indiana : Je sais que les Hoosiers ont perdu à domicile, mais quand Assembly Hall – ce qui sera toujours ça pour moi – est amplifié, il y a peu de meilleures arènes. J’étais là pour la victoire contre la Caroline du Nord et l’ambiance était top 10. C’est très bruyant à Bloomington. Je ne suis pas un grand fan de la façon dont les gradins montent et sortent plutôt que de planer au-dessus du terrain. Pourtant, vous ne pouvez pas débattre du bruit.

Creighton : Les fans de Creighton se présentent en force. CHI Health Center est toujours l’une des arènes les plus fréquentées dans les cerceaux universitaires masculins. Creighton a été battu cette saison, mais en grande partie à cause de blessures. La défaite à domicile contre le Nebraska a été un choc à l’époque. Pourtant, je prendrais Creighton à la maison la plupart des nuits.

Gonzague : La section étudiante du chenil est l’une des meilleures du pays. Ils sont bruyants, fiers et divertissent chaque match à domicile. Je me suis retrouvé hypnotisé par leur capacité à rocker, chanter et chanter. Ils sont devenus l’une des meilleures sections étudiantes du pays.

Niveau 3 : En hausse

UConn : Les fans d’UConn ont été passionnés par leur équipe, en particulier ces deux dernières saisons. Mais le problème est qu’ils ont partagé leurs jeux entre le pavillon Gampel et le XL Center. Les jeux Gampel ne sont pas aussi fous au XL Center.

Providence : L’Amp, anciennement le Dunk, est devenu l’un des meilleurs environnements du Grand Est. Les Frères sont présents à chaque match à domicile en raison de leur énorme avantage sur le terrain.

État du Michigan: L’Izzone a toujours été une constante. L’équipe est traditionnellement compétitive. Et battre les Spartans à East Lansing est toujours une corvée.

État de l’Iowa: Je sais, je sais, Hilton Coliseum devrait être plus haut. Mais je suis un peu gêné de dire qu’en trois décennies, je n’y suis jamais allé. Pour une raison quelconque, j’ai toujours vu les Cyclones sur la route ou sur des terrains neutres. Je suis sûr que je déplacerais Hilton plus haut après une visite.

Arkansas: Tout comme je n’ai jamais fait le voyage au Hilton Coliseum, je n’ai jamais été à la Bud Walton Arena. Ne pas aller à Hilton et Bud Walton est un gros manque pour moi. D’une manière ou d’une autre, les deux domaines ont échappé à mes voyages.

Niveau 4 : Difficile de les maintenir aussi loin

État de San Diego: Viejas Arena, qui a The Show, est devenue l’une des meilleures sections étudiantes du pays. Ils sont créatifs, bruyants et dans le jeu à chaque possession. J’étais là pour la victoire à domicile contre BYU lors de la première semaine de la saison, et on aurait pu croire que c’était fin février. La passion est réelle.

Xavier: Sean Miller est entré dans un formidable terrain à domicile à Cintas. Il le savait puisqu’il y avait déjà été entraîneur. Mais il semble que ce soit encore plus imposant maintenant.

Nouveau Mexique : La Fosse est de retour. J’ai couvert UNM au début des années 90 quand le Pit était à son apogée. La fosse est haute d’un mile et plus bruyante que… Ce sont les mots lorsque vous descendez la rampe dans la fosse (elle est construite dans le sol). Avoir un Pit à guichets fermés est l’un des meilleurs avantages du terrain à domicile du pays.

Illinois: Le State Farm Center est l’un des meilleurs du pays quand il bouge. L’Orange Krush, qui est la section étudiante de l’école, est une excellente idée avec des fans tous vêtus d’orange Illini.

Wisconsin: Le Kohl Center a perdu un peu de son caractère imposant. Les Badgers ne sont plus aussi automatiques qu’avant. Je suis biasée. J’ai adoré l’ancien Field House.

Niveau 5 : Impossible de les ignorer

Tennessee: Je sais que les fans de Vols vont m’en vouloir d’avoir Tennessee aussi bas. Mais j’ai toujours pensé que l’arène était trop grande pour correspondre à Rupp. L’avoir plus intime aurait eu plus de sens.

Virginie: Se rendre à la John Paul Jones Arena est également sur ma liste. Pour une raison quelconque, j’ai été absent sur cette balançoire. Mais j’ai entendu des choses merveilleuses sur une maison remplie d’UVA.

Technologie texane: Je suis allé à Lubbock à l’époque de Bob Knight. L’ambiance à United Supermarkets Arena était alors bonne. C’est encore mieux maintenant.

Auburn: Bruce Pearl a redonné de l’importance au basket-ball d’Auburn. La pertinence a coïncidé avec un tribunal à domicile de joyau caché dans la SEC.

État du Kansas: Quand Bramlage bouge, les Wildcats sont durs à Manhattan. Cela pourrait être le cas cette saison alors que l’équipe connaît un départ impressionnant de 15-1.

Marquette: Les fidèles des Golden Eagles ont fait du Fiserv Forum l’un des endroits les plus difficiles à remporter dans le Grand Est.

Andy Katz est un écrivain, analyste et animateur de basketball universitaire de longue date. On peut le voir sur le Big Ten Network, ainsi que March Madness et NCAA.com , et il anime le podcast “March Madness 365”. Katz a travaillé chez ESPN pendant près de deux décennies et, avant cela, dans des journaux pendant neuf ans.

Lire la suite: