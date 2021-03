Un MARIN est aussi bon que son bateau, donc les pêcheurs de Wicked Tuna possèdent des bateaux haut de gamme pour sécuriser leurs prises du jour.

Les gars et les filles du programme à succès National Geographic ont fait des folies sur les meilleurs navires pour les emmener en mer.

Qui a le bateau le plus cher sur Wicked Tuna?

Les bateaux de pêche au thon peuvent coûter entre 20 000 $ et plus de 100 000 $.

Sur Wicked Tuna, les navires peuvent accumuler des centaines de milliers de dollars sans tenir compte de la personnalisation.

Les bateaux sont généralement équipés d’équipement et d’électronique supplémentaires qui aident leurs équipages à naviguer dans les mers et à attirer les poissons.

Le bateau le plus cher de la série est le Hot Tuna, un 48 ‘Dixon Series 60 Detroit qui coûte 300 000 $.

Après cela, le PinWheel, un constructeur provincial de bateaux de 45 pieds, a rapporté 280 000 $ aux équipages.

Le Hot Tuna est dirigé par TJ Ott, tandis que le PinWheel est dirigé par Tyler McLaughlin.

Les bateaux Wicked Tuna ont une longueur de 35 à 48 pieds, et aucun bateau n’est le même. Certains des navires ont été personnalisés exclusivement pour la saison de pêche au thon.

Combien coûte le thon?

Le thon rouge convoité que recherchent tous les restaurateurs est évalué à la livre, et les prix peuvent monter en flèche aux enchères.

Lors de la première vente aux enchères de thon rouge de 2019, un poisson de 600 livres au Japon s’est vendu pour un record de 3 millions de dollars.

Cela se décompose à 5 065 $ la livre.

« Il n’y a qu’un seul type de thon au monde qui pousse [hundreds of pounds], thon rouge. Et si vous voulez en essayer, cela vous coûtera cher », a déclaré Derek Wilcox, chef de Shoji à New York Interne du milieu des affaires.

« Le thon rouge est le plus recherché. Seul le thon rouge a le persillage intense. Le thon rouge aussi, lorsqu’il est vieilli correctement, a un équilibre particulier de saveurs », a déclaré Wilcox.

Il y a deux ans, Paul Hebert de Wicked Tuna a reçu le prix le plus élevé par livre qu’il ait jamais reçu pour l’une de ses prises.

Il a dit qu’il avait obtenu 47,02 $ pour un poisson qu’il avait pêché pendant la saison de juillet. Bien qu’il n’ait pas révélé le poids de la prise, il aurait peut-être empoché plus de 47 000 $ si le thon avait pesé plus de 1 000 livres.

«J’avais ramené l’un des seuls thons disponibles sur le marché à ce moment-là. À ce jour, j’ai toujours le texte de l’acheteur enregistré sur mon téléphone.»

Sur Wicked Tuna, Paul a également attrapé le plus gros thon rouge, pesant 1287 livres.

Les prix sont si élevés pour le thon rouge en raison de l’offre limitée d’espèces de thon dans l’océan. Le thon rouge est surexploité et ne se reproduit pas en captivité.

Qu’est-il arrivé à Duffy de Wicked Tuna?

La cause du décès de Duffy n’a pas été annoncée au moment de son décès il y a presque trois ans, mais les fans ont été choqués d’apprendre qu’il est mort si soudainement.

Ses collègues en ont déduit qu’il avait peut-être succombé aux «virages» ou au mal de décompression.

Le mal de décompression, également appelé barotraumatisme généralisé, « fait référence aux blessures causées par une diminution rapide de la pression qui vous entoure, de l’air ou de l’eau », selon Santé Harvard.

Bien qu’elle affecte le plus souvent les plongeurs en haute mer et les plongeurs sous-marins, elle peut également se produire lors de voyages aériens à haute altitude ou sans pression.