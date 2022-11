Qui a laissé je suis une célébrité ce soir ?

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici 2022 a déjà été plein de drames.

Les 11 candidats se sont affrontés pour être couronnés roi ou reine de la jungle I’m a Celebrity, mais qui est parti ?

Qui a quitté I’m A Celebrity ce soir ?

La première personne a quitté le I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! Jungle le vendredi 18 novembre 2022.

Rex

Charlene White a été la première à quitter le camp[/caption]

Cela signifie que les 11 célébrités qui visaient à remporter le concours ont maintenant été réduites à dix.

Après que le public ait voté pour qui il voulait sauver, la star de Loose Women, Charlene White, a été la première à quitter le camp.

Ses camarades de camp lui ont fait ses adieux alors qu’elle traversait le pont pour rencontrer Ant et Dec pour son entretien d’adieu.

Elle a traversé le pont où elle a été accueillie avec une coupe de champagne avant de pouvoir regarder ses meilleurs moments dans la jungle.

Après être entrée dans le camp il y a près de deux semaines, elle a réussi à vivre 12 jours parmi le reste des célébrités, mangeant principalement du riz et des haricots.

Elle va maintenant rester dans un hôtel de luxe jusqu’à la fin de la série où elle pourra voir laquelle des autres célébrités lèvera la couronne 2022.

L’émission a déjà suscité une certaine controverse, de nombreux camarades de camp devenant visiblement affamés en raison du faible nombre d’étoiles remportées dans certains essais de Bushtucker.

L’entrée de l’ancien secrétaire à la Santé Matt Hancock a également ébouriffé quelques plumes après son vol pour l’Australie alors qu’il était toujours membre du Parlement.

Qui est encore dans la jungle I’m A Celebrity 2022 ?

Il reste maintenant dix célébrités vivant dans le camp australien.

Le footballeur anglais Jill Scott et l’ancien joueur de rugby anglais Mike Tindall font partie de ceux qui sont pressentis pour remporter la dernière série de l’émission.

Les célébrités laissées dans la jungle sont :

Jill Scott, footballeur

Le joueur de rugby Mike Tindall

L’ancien secrétaire à la santé Matt Hancock

Sue Cleaver, star de Corrie

Owen Warner, acteur des Hollyoaks

Présentatrice de télévision Scarlette Douglas

Icône de la musique Boy George

Animateur de radio Chris Moyles

Comédien Babatunde Aleshe

Comédien Sean Walsh