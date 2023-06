Qui a joué Phil Simmonds dans Coronation Street et où est-il maintenant ?

AU FIL des années, Coronation Street a vu de nombreux méchants vivre sur les célèbres pavés.

Phil Simmonds était un criminel mémorable qui vivait parmi les habitants de Weatherfield.

TVI

Phil Simmonds était un méchant de Coronation Street – vu ici avec Toyah[/caption]

Qui a joué Phil Simmonds dans Coronation Street ?

Phil Simmonds a été présenté aux téléspectateurs de Coronation Street en septembre 2000, avant de partir en août suivant.

Le personnage maléfique était interprété par l’acteur Jack Deam.

Avant son passage à Corrie, il a joué dans le feuilleton télévisé de Grenade Families, ainsi que Heartbeat et The Life and Times of Henry Pratt.

Ses autres crédits incluent Soldier Soldier, Clocking Off, Hillsborough et New Tricks.

Qu’a fait Phil Simmonds dans Coronation Street ?

Phil Simmonds a été présenté aux téléspectateurs de Corrie lorsqu’il a été expulsé de son appartement et s’est retrouvé sans abri.

Cependant, sa voisine au bon cœur Toyah était furieuse qu’il ait été expulsé, alors elle l’a aidé à s’en sortir.

Cependant, le mal Simmonds l’a remboursée en la violant dans une ruelle.

Toyah n’avait aucune idée de qui l’a attaquée cette nuit-là et tout le monde dans la rue a reçu l’ordre de subir un test ADN.

Peter Barlow a d’abord été arrêté pour suspicion de viol, mais lorsque les résultats de l’ADN sont parvenus, il a été innocenté.

Simmonds a finalement été surpris lorsqu’il a appelé le nom de Toyah et elle a reconnu la voix qu’elle avait entendue juste avant son calvaire.

Où est Jack Deam maintenant ?

Depuis qu’il a quitté Corrie, l’acteur Jack a continué à travailler.

Il est probablement mieux connu pour avoir joué l’inspecteur Mallory dans Father Brown de BBC One à partir de 2016.

Bien qu’il ait quitté le rôle en 2022, Jack avait précédemment révélé pourquoi il aimait tant jouer Mallory.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: « Je peux juste être grincheux toute la journée.

« Je peux me réveiller le matin et dire ; « Je ne peux pas être dérangé aujourd’hui », présentez-vous et utilisez-le tout au long de la journée.

« Quand vous jouez des personnages qui sont comme ça, c’est vrai ce que tout le monde dit, le méchant ou les personnages grincheux sont beaucoup plus amusants à jouer. »

Pendant ce temps, l’autre grand rôle de l’acteur jouait Marty Fisher dans Shameless.

En 2021, Jack est également apparu dans Silent Witness, puis en 2023, il a joué dans Vera.