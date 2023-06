Qui a joué Joe Carter dans Coronation Street et où est-il maintenant ?

CORONATION Street a vu de nombreux méchants aller et venir au fil des ans.

Au début des années 2000, le bon criminel Joe Carter est arrivé sur les pavés de Corrie et a provoqué un tourbillon de drames en cours de route.

Rex

Qui a joué Joe Carter ?

Joe Carter ou « Mr Smooth » comme il était connu par les fans de Corrie, a été joué par l’acteur Jonathan Wrather.

Avant Coronation Street, il était déjà apparu dans des émissions telles que Crossroads et Footballers ‘Wives.

Il est arrivé dans The Street en 2002, avant de partir en 2003.

Au cours de ses jours à Corrie, l’acteur Jonathan s’est rapproché de la co-star Suranne Jones, qui jouait Karen McDonald, et le couple a confirmé qu’ils étaient un élément lors de sa fête de départ en 2004.

Mais ce n’était pas censé l’être, et ils se sont séparés en 2005 juste après son déménagement à Londres.

Le personnage de Jonathan, Joe, était un ex-détenu qui a quitté la prison et a immédiatement décroché le poste de directeur adjoint à l’usine de culottes de Mike Baldwin, Underworld – au grand dégoût de Karen.

Il l’a encore plus ennuyée quand il l’a virée.

Karen mise à part, Joe s’est avéré très populaire auprès des femmes machinistes d’Underworld et a conquis le cœur de Geena Gregory, qui n’avait pas depuis longtemps rompu avec Dev Alahan.

Qu’est-il arrivé à Joe Carter ?

Lorsque Joe a été nommé partenaire de l’usine par Mike, il a jeté son dévolu sur Karen et a commencé à flirter avec elle.

La douce criminelle avait un plan directeur pour reprendre l’usine et elle en faisait partie.

Joe l’a séduite et le couple s’est mis à escroquer Mike.

Cependant, Karen n’a pas pu continuer et a tout dit à son patron.

Elle a ensuite rompu avec Joe et il a quitté Weatherfield pour toujours.

Où est Jonathan Wrather maintenant ?

Après que Jonathan ait quitté Coronation Street, il a continué à apparaître dans Holby City, Silent Witness et Casualty.

Mais son prochain grand rôle de savon était sur Emmerdale quand il a joué le méchant Pierce Harris de 2016 à 2017, puis à nouveau en 2020.

Jonathan agit toujours mais en 2021, il a lancé une nouvelle entreprise.

Il a ouvert une entreprise de café et de jus dans le Cheshire, appelée Remedy On The Park.