Les Rockettes Radio City a accepté de jouer pour le président lors de son bal d’inauguration officiel, après avoir accepté son invitation l’année dernière.

La troupe de danse aurait été divisée, cependant, après que certains membres du groupe aient déclaré qu’ils ne voulaient pas se produire.

Le primé Chœur du Tabernacle mormon sont les favoris lors de l’inauguration, après avoir joué lors des cinq dernières heures, et ont pris leur place habituelle lors de la cérémonie de prestation de serment.

La chorale compte 360 ​​membres, mais l’un d’eux a abandonné après avoir refusé de chanter pour Trump.

Ancienne star de America’s Got Talent Jackie Evancho était l’interprète le plus connu à être confirmé dans le line-up.

Jackie a joué un rôle central lors de la cérémonie, interprétant l’hymne national après que Trump ait terminé son discours inaugural.

Elle n’avait que dix ans lorsqu’elle était à l’émission de télévision il y a six ans.

Commentant après la confirmation de son apparition, Trump a tweeté: «Les ventes d’albums de Jackie Evancho ont explosé après avoir annoncé sa performance d’inauguration.

« Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas le » Mouvement « ».

Ainsi que Les Rockettes, le bal officiel Liberté et Liberté qui suit la cérémonie a attiré Sam Moore, du duo de soul Sam et Dave, Les gars du piano et Tim Rushlow et son Big Band – qui a reçu l’honneur d’accompagner la première danse inaugurale de Donald et Melania.

Danseur irlandais Michael Flatley a également été enrôlé dans sa troupe – mais a été critiqué pour avoir accepté de jouer.

Rockers 3 portes vers le bas figuraient parmi les artistes du concert traditionnel de la veille de l’inauguration, avec des chanteurs country de haut niveau Toby Keith et Lee Greenwood, et l’acteur Midnight Cowboy Jon Voight, qui a prononcé un discours.

Rappeur franc Azealia Banks, une fervente partisane de Trump, s’est proposée pour jouer après s’être déclarée « très contrariée » par la formation existante, mais n’a pas semblé faire la facture.

Quels musiciens ont refusé d’apparaître à l’inauguration de Donald Trump?

Église de Charlotte

Le rejet le plus amusant à chanter lors de l’inauguration jusqu’à présent a été celui de la chanteuse Charlotte Church, qui a rendu son invitation publique.

L’interprète galloise, qui a parlé de sa position politique dans le passé, a répondu directement à Donald Trump sur Twitter.

Elle a écrit: « Une simple recherche sur Internet montrerait que je pense que vous êtes un tyran. »

Le Tweet s’est terminé par quatre émojis étranges.

Son retour potentiellement humiliant a été critiqué par l’ami de Trump, le présentateur Piers Morgan.

Il a dit: « Oh pur-bail, il n’a jamais entendu parler de toi, espèce de créature ridicule. »

Elton John

Les rassemblements électoraux de Trump pourraient souvent être confondus avec un concert d’Elton John, avec des personnages comme Tiny Dancer et Rocket Man joués sans relâche sur les haut-parleurs.

Le milliardaire, considéré comme un grand fan de John, était même connu pour avoir regardé des vidéos de ses anciens concerts en voyageant.

Mais il y avait peu ou pas de chance qu’il se produise pour le futur président après une collecte de fonds pour Hillary Clinton – bien qu’un membre du comité inaugural de Trump ait déclaré à la BBC qu’il prévoyait de le faire.

Depuis, il a nié les affirmations qu’il ferait, citant les rapports comme «complètement faux».

Kanye West

Bien qu’il soit un fervent partisan de Donald Trump, Kanye West ne montera pas sur scène le 20 janvier.

Il n’a pas été établi si le rappeur était officiellement invité à jouer, mais Tom Barrack, président du comité d’investiture présidentiel de Trump, a nié sa participation.

Il a déclaré à CNN: « Donald est un grand admirateur de Kanye, comme nous le sommes tous, mais il ne se produit pas lors de l’inauguration. »

Rebecca Ferguson

L’ancienne star de X-Factor avait initialement déclaré qu’elle accepterait de se produire à l’inauguration de Trump si elle pouvait interpréter la célèbre chanson de protestation de Billie Holiday, Strange Fruit.

Mais elle a depuis refusé complètement son offre.

Dans un communiqué, le chanteur a déclaré qu’il y avait trop de « zones grises sur l’offre ».

Mais elle a dit qu’elle n’envoyait à l’Amérique «rien d’autre que de l’amour».

BAISER

Le leader Gene Simmons « a poliment décliné » l’invitation à se produire lors de l’inauguration, selon sa femme Shannon Tweed.

Le groupe de glam rock n’a pas pu adapter le concert à son programme car il est actuellement en tournée en Europe.

« Ils ont demandé et il a poliment refusé », a déclaré Tweed.

Simmons a depuis déclaré: « Je pense que les gens devraient s’en remettre et passer à autre chose. Il est notre président et c’est tout, fin de l’histoire. »

Moby

Moby s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait été approché pour se produire lors de l’un des bals inauguraux à Washington.

Il a décliné l’offre et a déclaré qu’il ne serait DJ que si Trump publiait ses déclarations de revenus.

«Je jouerais probablement des remix de Public Enemy et Stockhausen pour divertir les républicains», écrit-il.

Il a dit avoir partagé une liste de lecture d’inauguration hypothétique qui comprend American Idiot et Killing in the Name.

Andrea Bocelli

La chanteuse classique Andrea Bocelli devait chanter l’hymne national en duo avec la star de America’s Got Talent, Jackie Evancho.

Mais peu de temps après la fuite de la nouvelle, Bocelli s’est retiré du concert – apparemment par crainte d’une réaction des critiques de Trump.

Parmi les autres noms qui ont été liés au concert, mais qui n’ont pas officiellement refusé Trump, figurent Céline Dion, Katy Perry et Cher.

LIRE LA SUITE

Que s’est-il passé lors de l’inauguration de Trump et quand emménage-t-il à la Maison Blanche?

Barack Obama laisse une note à Donald Trump à la Maison Blanche

Le discours d’investiture de Donald Trump dans son intégralité

Les médias sociaux s’effondrent alors que les feux d’artifice de Trump semblent épeler USR

Trump perd son « sourire gagnant » alors que le président élu semble loin d’être heureux