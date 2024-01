Qui a inventé le poulet au beurre ? Un tribunal devrait trancher.

New Delhi — Les amateurs de cuisine indienne ont fait du poulet au beurre un aliment de base sur pratiquement tous les menus présentant la cuisine de la nation asiatique à travers le monde. Mais qui l’a inventé ? Deux chaînes de restaurants indiennes sont engagées dans une bataille juridique pour régler le différend sur lequel d’entre elles a réellement créé ce plat extrêmement populaire, ainsi qu’un autre mets traditionnel, le dal makhani.

Les propriétaires de Moti Mahal, une célèbre chaîne de restaurants de Delhi, ont déposé une plainte auprès de la Haute Cour de Delhi contre la marque rivale Daryaganj, l’accusant d’avoir faussement affirmé avoir inventé les deux plats populaires. Moti Mahal affirme que son fondateur, Kundan Lal Gujral, a inventé le poulet au beurre dans les années 1930, lorsque le restaurant a ouvert ses portes à Peshawar (aujourd’hui au Pakistan) avant de déménager à Delhi.

Un plat de poulet au beurre est vu au restaurant Moti Mahal à Old Delhi, en Inde, sur une photo d’archives non datée. In Pictures Ltd./Corbis via Getty



Daryaganj, qui a été créée en 2019, affirme que feu Kundan Lal Jaggi, membre de sa famille fondatrice, s’était associé au Gujral de Moti Mahal pour ouvrir le restaurant de Delhi en 1947, où il a inventé les deux plats.

La famille Gujaral, dans son procès, fait valoir que Daryaganj “tente de tromper le public consommateur en lui faisant croire que leurs restaurants sous le nom contesté sont d’une manière ou d’une autre liés au premier restaurant Moti Mahal du prédécesseur des plaignants à Daryaganj, alors qu’en fait aucun tel une connexion ou une association existe.”

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



Les sites Web des deux chaînes de restaurants – qui se ressemblent – ​​prétendent être à l’origine des deux plats emblématiques.

Les captures d’écran montrent le haut des pages d’accueil des sites Web des chaînes de restaurants indiens Moti Mahal, en haut, et Daryaganj, qui prétendent toutes deux être à l’origine des plats poulet au beurre et dal makhani.

Le poulet au beurre est préparé avec des morceaux de poulet marinés grillés au four tandoor traditionnel puis cuits dans une sauce épaisse à base de tomates légèrement épicée, avec de généreuses quantités de crème et de beurre. Le Dal makhani est un plat de lentilles mijoté, également enrichi de crème et de beurre.

Le procès de Moti Mahal de 2 752 pages réclame 240 000 dollars de dommages et intérêts à Daryaganj, alléguant également que son rival a copié la présentation de son site Internet et « l’apparence » de ses restaurants.

“Vous ne pouvez pas enlever l’héritage de quelqu’un… Ce plat a été inventé lorsque notre grand-père était au Pakistan”, a déclaré Monish Gujral, directeur général de Moti Mahal.

Un chef prépare du poulet au beurre au restaurant Moti Mahal à Old Delhi, en Inde. In Pictures Ltd./Corbis via Getty



Le La Haute Cour de Delhi a donné Daryaganj a quatre semaines pour déposer sa réponse, et l’affaire sera à nouveau entendue fin mai.

La bataille juridique a retenu l’attention du public indien, certains se plaignant que de telles affaires font perdre du temps aux tribunaux du pays, qui sont collectivement confrontés à un arriéré de plus de 50 millions d’affaires, selon le Grille nationale de données judiciaires.

Le déséquilibre entre les affaires et les tribunaux disponibles pour les entendre a entraîné des retards dans les procédures pénales, puisque plus de 70 % des détenus des prisons indiennes sont actuellement encore en procès.