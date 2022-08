SI vous avez été à une fête foraine à travers le Royaume-Uni, vous avez probablement vu un manège Waltzer.

Découvrez ce qu’est ce manège et qui l’a inventé.

Qu’est-ce qu’un tour de valse ?

Un manège Waltzer est un manège de fête foraine qui se compose de voitures qui sont sur un terrain plat et qui tournent ensuite librement individuellement.

Même si le sol est plat, les plates-formes ne le sont pas et donc le poids des coureurs fait tourner chaque voiture en tournant.

Parfois, un opérateur contrôle manuellement le sens de rotation des voitures.

Ils le font pour créer une course encore plus intense pour ceux qui osent affronter la valse.

Au début, le manège Waltzer s’appelait The Whirligig Crédit : 2017 Sheradon Dublin – Aucune reproduction non autorisée sans autorisation écrite préalable

Ce qui rend cette attraction si grande, c’est qu’elle est imprévisible.

Vous pouvez tourner très lentement à un moment et tout d’un coup la vitesse augmente et vous ne pouvez pas contrôler mais rire ou crier.

C’est aussi une attraction sécuritaire pour toute la famille, et pas seulement pour les adultes.

Donc, si jamais vous êtes à une fête foraine avec vos enfants, gardez à l’esprit le Waltzer Ride.

Qui a inventé le manège Waltzer ?

Le tour tournoyant a été créé par M. Dennis Jefferies qui l’a d’abord appelé The Whirligig en 1920.

Les nièces de Dennis, Phyllis et Dolly Booth ont été les premières à faire un tour sur ce qui allait devenir l’une des principales attractions d’une fête foraine.

La famille Booth détient toujours les premiers dessins créés par Dennis alors qu’il réfléchissait au développement du manège Waltzer.

Également considéré comme “l’arche de Noé”, le Waltzer a ensuite été transféré à Jackson’s of Congleton pour fabriquer le manège et ils l’ont importé d’Allemagne en 1930.

De nombreux fabricants à travers l’Europe ont adopté le Waltzer Ride comme l’un de leurs produits, d’autant plus qu’il a été conçu sur la base de manèges de la guerre.

Au fur et à mesure que la technologie évoluait, le manège Waltzer est devenu plus efficace, peut-être même plus rapide et de nombreuses variantes de la machinerie ont été créées, lui donnant un aspect plus moderne que jamais.

Il est complété par différentes caractéristiques de conception et illustrations qui représentent l’histoire du manège Waltzer et de son fabricant.

Combien de personnes peuvent monter sur un manège Waltzer ?

Un trajet Waltzer contient normalement environ neuf à 10 voitures.

Chaque voiture pourra accueillir jusqu’à cinq passagers, donc au total, il y aura de 45 à 50 personnes, toutes circulant à une certaine vitesse.