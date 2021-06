L’informatique est quelque chose que nous utilisons tous les jours pour presque tout – de la communication avec des collègues aux réunions avec la famille à l’étranger.

Mais qui a inventé le courrier électronique ? Voici tout ce que vous devez savoir…

Il y a deux hommes qui ont prétendu avoir inventé le courrier électronique Crédit : Getty

Qui a inventé le courrier électronique ?

L’inventeur du courrier électronique à ce jour est très contesté.

Deux hommes ont prétendu avoir inventé le courrier électronique – Ray Tomlinson et Shiva Ayyadurai.

Qui est Ray Tomlinson ?

Ray Tomlinson était un ingénieur informaticien qui a travaillé sur une première version d’Internet en 1971.

Tomlinson a été embauché par ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network), un programme du département de la Défense des États-Unis, pour travailler sur un projet.

Ce programme a été crédité d’avoir jeté les bases de ce qui est maintenant l’Internet moderne.

À l’origine, il s’agissait d’un réseau d’ordinateurs connectés, mais avec l’aide de Tomlinson, il a tenté de résoudre la façon dont les gens communiquent avec les ordinateurs.

Dans les années 70, les ordinateurs étaient chers et les gens ne pouvaient donc envoyer des messages qu’à d’autres personnes utilisant le même ordinateur.

Tomlinson a déclaré qu’il avait vu une opportunité d’utiliser les connexions réseau d’ARPANET pour envoyer des messages à différents ordinateurs liés.

Ce qui n’est pas contesté, c’est la contribution de Tomlinson à la technologie par l’ajout du symbole « @ » dans un e-mail qui sépare la personne du nom de l’ordinateur.

À l’époque, le terme email n’était pas utilisé dans la création de Tomlinson.

Ray Tomlinson prétend avoir inventé le courrier électronique Crédit : Document à distribuer

Qui est Shiva Ayyadurai ?

Né en Inde, VA Shiva Ayyadurai a déménagé de Bombay aux États-Unis où il a terminé ses études secondaires à l’âge de 14 ans.

Il affirme qu’en 1978, alors qu’il était étudiant dans le New Jersey, il a créé un système de messagerie électronique pour l’Université de médecine et de dentisterie du New Jersey et l’a baptisé « e-mail ».

Quelques années plus tard, Ayyadurai a reçu un copyright pour son logiciel et le terme « EMAIL ».

Les affrontements entre les deux hommes n’ont éclaté que près de 30 ans plus tard, lorsque les publications ont commencé à créditer Ayyadurai d’avoir inventé le courrier électronique.