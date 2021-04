Une TÉLÉVISION est quelque chose que nous tenons tous pour acquis ces jours-ci – avec plus de 1,7 milliard de foyers dans le monde en possèdent une.

Mais d’où vient cette humble télé? Et qui a inventé le tout premier?

Une télévision vintage en noir et blanc Crédits: Getty – Contributeur

Qui a inventé le premier téléviseur?

Le tout premier téléviseur a été inventé par l’inventeur écossais John Logie Baird et a fait ses débuts au milieu des années 1920.

C’était une télévision mécanique, et rien de comparable à celles que nous connaissons aujourd’hui.

Il était composé d’une vieille boîte à chapeau, d’un coffre à thé, de vieilles lentilles d’éclairage de vélo, d’aiguilles, de ciseaux, de colle et de cire de plafond.

Il s’appelait un téléviseur et créait des images en mouvement sur un écran via un mécanisme de rotation, à raison de cinq images par seconde.

John Logie Baird était l’inventeur du premier téléviseur Crédit: Hulton Archive – Getty

La première image qu’il montra était la tête de Stooky Bill, un mannequin de ventriloque.

Cela a été suivi, accidentellement, par l’image d’un employé de bureau nommé William.

Bien que la télévision de Baird soit une invention ingénieuse, il y avait au moins 50 inventeurs dans le monde qui travaillaient sur leur propre version du premier téléviseur dans les années 1920.

L’invention de Baird a été remplacée en une décennie par la version électrique du téléviseur.

Il a ensuite inventé le premier système de télévision couleur présenté publiquement et, le 3 juillet 1928, il a démontré la première transmission couleur au monde.

Baird a également réalisé la première émission en direct en couleur au monde le 4 février 1938.

Une famille est assise autour de la télé en 1958 Crédit: Hulton Archive – Getty

Quand le premier téléviseur a-t-il été inventé?

La télévision de John Logie Baird a été officiellement démontrée en 1926, mais la tête de Stooky Bill a été télévisée en 1925, le 2 octobre.

À peu près à la même époque, d’autres inventeurs travaillaient sur leurs idées pour une télévision entièrement électrique.

Vladimir K.Zworykin avait déposé une demande de brevet pour un tube à balayage d’électrons en 1923 – mais n’a pu faire fonctionner sa télévision qu’en 1934.

Les téléviseurs d’aujourd’hui ont presque toutes les émissions ou tous les films que vous pourriez souhaiter à portée de main Crédit: Alamy

Pendant ce temps, Philo Farnsworth a démontré la première transmission de télévision électrique réussie en 1927.

Le premier modèle électrique a remporté un face-à-face contre la machine de Baird en 1935, et la télévision mécanique a cessé d’être fabriquée en 1937.

Ensuite, une bataille juridique a été menée pour la priorité de brevet de la télévision électrique.

Zworykin a travaillé pour la Radio Corporation of America (RCA), qui voulait revendiquer des droits et des redevances pour l’invention à la fin des années 1930.

Mais après une bataille judiciaire, la priorité des brevets a été donnée à Farnsworth.

Le brevet du premier téléviseur électrique tel que nous le connaissons aujourd’hui a été remporté à la fin des années 1930 par Philo Farnsworth Crédits: Getty Images – Getty

Qui était Philo Farnsworth?

Philo Taylor Farnsworth détient la priorité du brevet pour le premier téléviseur électronique entièrement fonctionnel.

Il est né en 1906 dans une famille d’agriculteurs vivant dans l’Idaho.

On dit qu’il correspond assez bien au stéréotype d’un inventeur et qu’il déclare inventer comme son ambition à l’âge de six ans.

On pense que Farnsworth a puisé son inspiration pour la transmission électrique d’images à 14 ans, dans les sillons nets des champs de pommes de terre.

Il s’est rendu compte que les images pouvaient être divisées en parties précises, envoyées sur les ondes et remontées à l’autre bout.

Zworykin aurait copié les conceptions du tube électronique de Farnsworth pour créer la télévision pour la société RCA de David Sarnoff.

Avec la richesse et la puissance de Sarnoff derrière elle, la RCA a forcé la société de télévision de Farnsworth à la faillite et Farnsworth a eu une dépression nerveuse.