Qui a gagné The Masked Dancer 2021 ?

LE tout premier vainqueur des Masked Dancer’s a été révélé lors de la grande finale le samedi 6 juin.

Il conclut une première série passionnante de la compétition qui a vu 12 célébrités se disputer les votes.

Qui a gagné Le danseur masqué ?

La finale du Masked Dancer a vu l’ancien gymnaste olympique britannique Louis Smith couronné vainqueur en tant que Carwash.

Le joueur de 32 ans a devancé l’écureuil de Bonnie Langford au titre.

Au fur et à mesure que son identité a été révélée, Smith a décrit son passage dans la série comme « dingue » en ajoutant que l’expérience a été « incroyable ».

Joël a demandé pourquoi il avait décidé de le faire et Louis a répondu : « Cela revient à être une année très difficile pour tout le monde, tout le monde a adoré le [Masked] Chanteur donc si je pouvais m’impliquer et faire sourire les autres [then great]”.

Smith avait déjà été absent à 16/1 avec les bookmakers avant la finale du samedi soir.

Qui étaient les finalistes de The Masked Dancer ?

La finale a vu quatre célébrités masquées restantes:

Zipper

Écureuil

Lave-Auto

Épouvantail

Le premier à être démasqué était Scarecrow, qui s’est avéré être l’ancienne star des EastEnders, Tamzin Outhwaite.

La juge invitée Holly Willoughby a été particulièrement choquée en révélant qu’elle était pratiquement apparentée à Tamzin, 50 ans, via son mari Dan Baldwin.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle avait trouvé sa présence dans l’émission, Tamzin a admis que c’était : » Ridicule, ridicule et hilarant à la fois. «

Elle a ajouté: « J’avais l’habitude de danser et je ne le fais plus depuis très longtemps. »

Peu de temps après, le public virtuel a voté à nouveau et a placé Zip à la troisième place, avec la star de Take That Howard Donald se révélant à un panel choqué.

Howard, 53 ans, a révélé qu’il avait été difficile de garder son rôle dans la série secret de ses deux filles.

C’était ensuite à Squirrel and Carwash et l’hôte Joel Dommett a annoncé que Carwash avait gagné.

La finaliste Bonnie, 56 ans, avait épaté les juges avec ses performances, ce qui a conduit à des appels selon lesquels elle devait être une star plus jeune.

Holly a dit à Bonnie : « La façon dont tu bouges ton corps et tu fais le tour de cette scène, c’est comme si tu avais 18 ans, c’est ridicule. »

Ravi des commentaires, Bonnie a déclaré: « C’était une telle joie, je veux dire que c’est fou, ça a été tellement fantastique. »

Au cours de la semaine, Zoe Ball’s Llama et Beagle alias Christopher Dean ont tous deux été éliminés le jeudi 3 juin.

Frog de Kelly Brook et Knickerbocker Glory de Craig Revel Horwood ont été expulsés vendredi soir.

Ils ont suivi Viper, Flamingo, Beetroot et Rubber Chicken, hors de la piste de danse.

Au cours de la finale, le groupe s’est réuni à nouveau pour une performance spéciale sur ‘Dancing in the Street’ de Mavin Gaye.

Qu’est-ce que le gagnant du Masked Dancer a obtenu?

En plus des droits de vantardise qui accompagnent la victoire, le vainqueur du Masked Dancer reçoit un trophée sur papier glacé.

Cependant, étant donné que The Masked Dancer est un concours de célébrités, le gagnant ne reçoit aucun prix en espèces.