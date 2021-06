LA finale de SAS Who Dares Wins de Channel 4 arrive sur nos écrans ce soir.

L’émission a mis 21 femmes et hommes à l’épreuve, mais seuls sept concurrents ont atteint la finale.

Ant Middleton est l'homme principal de SAS Who Dares Wins

Qui a gagné SAS : Who Dares Wins 2021 ?

SAS: Who Dares Wins s’est terminé ce soir dans le sixième et dernier épisode.

Les concurrents restants ont traversé l’étape la plus épuisante de leur entraînement.

Ils ont été exposés à un bruit blanc sans fin tout en étant interrogés par une équipe de spécialistes pragmatiques.

Cette scène a été conçue pour tester leur capacité à résister à un interrogatoire intense et c’était la dernière fois que nous avons vu Ant Middleton dans l’émission après son limogeage.

Il y avait deux gagnants sur la série de cette année.

L’ingénieur dentaire Kieran, 25 ans, et le danseur irlandais Connor, 30 ans, ont été couronnés co-gagnants.

Qui étaient les finalistes de Who Dares ?

Comme mentionné ci-dessus, seuls sept prétendants sont restés dans l’émission de survie.

Les finalistes comprenaient :

Justine Pelew-Harvey

Pete Dadds / Canal 4

Justine n'a que 19 ans

Originaire de Bruscia, en Italie, vivant maintenant en Cornouailles, Justine est travailleuse autonome à seulement 19 ans.

Mais ne vous fiez pas à son jeune âge : ce qui lui manque en expérience de vie, elle le compense par son dévouement et sa force de caractère.

Passionnée de sports extrêmes, elle a gravi l’Everest Base Camp et le Three Passes Trek dès l’âge de 16 ans.

Elle a déclaré en parlant de son expérience dans la série : « Je ne me vois pas faire autre chose que d’avoir une carrière militaire.

« C’est de la discipline, c’est de l’entraînement, c’est du leadership.

DJ O’Neal

Pete Dadds / Canal 4

DJ est propriétaire d'un salon

Alias ​​numéro 9. Propriétaire d’un salon à Bedford, l’homme de 36 ans est également un père aimant de deux enfants.

Il a déclaré: «J’ai deux enfants qui, à 14 et 11 ans, sont à l’âge où ils ont besoin d’un modèle.

« Je voulais leur montrer qu’on peut prendre du recul et faire quelque chose que l’on ne réussira pas forcément.

Bien qu’un concurrent sérieux pour la finale SAS Who Dares Wins, DJ a admis avoir du mal à écouter l’autorité.

Connor Smyth

Canal 4

Connor est un danseur professionnel irlandais

Originaire de Newtownard en Irlande du Nord, Connor est un danseur irlandais professionnel et membre de Lord of the Dance de Michael Flatley.

Sa participation a peut-être surpris certains mais, en se poussant, le joueur de 30 ans a voulu faire passer un message fort.

Il a révélé : « Je voulais montrer à tout jeune danseur masculin, ou à toute personne qui pratique un sport ou une discipline qui n’est pas perçu comme » viril « , qu’on peut être fort, dur et surmonter les obstacles qui se dressent devant soi. »

Kieran Lang

Pete Dadds/Chaîne 4

Kieran est ingénieur dentaire et électricien

Certains peuvent être tentés de le sous-estimer, mais il y a plus dans le trouble de la parole du jeune homme de 25 ans.

Originaire du sud de Londres et vivant maintenant à Cornwall, l’ingénieur dentaire et électricien est devenu jeune maire de Lewisham à l’âge de 16 ans.

Lorsqu’il a rejoint la série pour la première fois, Kieran se croyait un outsider, mais sa ténacité lui a prouvé le contraire.

Il a déclaré: « J’ai toujours eu ce sens de la détermination, c’est parce que j’ai un trouble de la parole. »

Sean Anthony Sherwood

La persévérance est peut-être sa devise, mais quand il était plus jeune, Sean a dû faire face à une discrimination raciale extrême.

Poussé dans la mauvaise foule au début de la vingtaine, il s’est rapidement tourné vers sa passion pour l’enseignement.

A 31 ans, Sean est aujourd’hui professeur de sport et directeur d’année à Manchester.

Il espère maintenant aider ceux qui en ont besoin avec son expérience de vie.

Adam roi

Pete Dadds/Chaîne 4

L'histoire de la vie d'Adam est inspirante

Adam a suivi un chemin similaire à celui de Sean.

Il a commencé à vendre de la drogue à l’adolescence et, à 24 ans, a été condamné à cinq ans de prison pour intention de fournir.

À la fin de son séjour derrière les barreaux, après deux ans et demi, Adam a décidé de nettoyer son acte et est maintenant déterminé à rendre sa fille fière.

Père aimant originaire de Cardiff, il travaille également en tant que superviseur de l’entrepôt de recrutement PMP et acteur et mannequin commercial à temps partiel.

Tyler Clark

Pete Dadds / Canal 4

Tyler est un préparateur physique

Une préparatrice physique de 28 ans, Tyler est en quête de se retrouver pendant son séjour sur SAS Who Dares Wins.

Elle-même a également traversé sa part d’épreuves douloureuses, notamment avoir été condamnée pour complot en vue de vendre de la drogue.

Elle pratique maintenant la musculation compétitive.





Qu’est-ce que le gagnant de SAS: Who Dares Wins obtient?

Le vainqueur de SAS : Who Dares Wins n’obtient rien d’autre que le droit de se vanter de sa victoire.

La finale de SAS : Who Dares Wins a été diffusée ce soir, dimanche 13 juin 2021, sur Channel 4 à 21h.

Les téléspectateurs peuvent également rattraper leur retard sur All4.