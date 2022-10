L’animateur de TIPPING Point, Ben Shepard, a été témoin de grandes victoires dans l’émission depuis ses débuts en 2012.

Des jackpots incroyablement importants à la plus grosse chute jamais réalisée, il y a eu des concurrents très chanceux dans l’émission ITV.

Seuls deux concurrents ont déjà remporté le double jackpot sur Tipping Point[/caption]

Qui a gagné le plus d’argent sur Tipping Point ?

En 2020, le candidat chanceux Clive a remporté un énorme jackpot de 20 000 £, faisant de lui le candidat le plus gagnant de tous les temps.

Clive a fait déchirer Ben alors qu’il réussissait à faire basculer un jeton double jackpot lors du dernier tour du jeu.

Le gagnant de l’émission n’en croyait pas sa chance et a dit à Ben : « Je suis renversé. Merci beaucoup.”

Ben a été stupéfait par la victoire de Clive et a déclaré : « Clive, je me suis tenu devant cette machine plus d’un millier de fois.

“La seule fois où cela s’est produit, c’est quand c’était sur un plateau qui n’a pas été pris. Clive, tu l’as fait. Je ne peux pas croire que tu l’aies fait !

La paire s’étreignit car aucun des deux ne pouvait croire ce qui venait de se passer.

Clive a été le premier concurrent à remporter le double jackpot dans l’histoire de Tipping Point.

Le deuxième concurrent à gagner était le jardinier à la retraite Tom en 2021.

Tom a réussi à repousser la concurrence de trois autres concurrents avant de renverser un jeton double jackpot lors du tour final.

Ben l’a félicité pour avoir « dominé » les tours précédents, avant d’ajouter : « Il n’a été remporté qu’une seule fois par Clive. Vous rejoignez un groupe très élitiste.

Quelle est la chute record sur Tipping Point ?

L’animateur Ben a été choqué lorsqu’il a été témoin de la plus grosse baisse de l’émission.

La concurrente Ruth a réussi à faire tomber 19 compteurs, ce qui l’a fait passer de 700 £ à 3 150 £ en un seul tour.

Où est basé le studio Tipping Point ?

Tipping Point est filmé aux studios The Bottle Yard, situés à Hengrove, Bristol.

Ces studios abritent également le Crystal Maze sur Channel 4.

Des scènes d’intérieur de Poldark et Sherlock y ont également été tournées.

Tipping Point est filmé par blocs de trois mois du lundi au mercredi, avec jusqu’à quatre émissions filmées chaque jour.

L’animateur Ben Shephard se base à Bristol pour les trois jours de tournage, avant de retourner à Londres pour présenter Good Morning Britain les jeudis et vendredis.

Il anime également la couverture de Sky Sports le week-end.

Ben a dit au HuffPost : « C’est génial pour ma famille parce qu’ils ne me voient pas !

“C’est une de ces choses, que pendant une partie très concentrée de l’année, mon horaire de travail devient très chargé.”

Il a ajouté: “Cela devient un peu plus facile de la saison de football, mais la bonne chose à propos de GMB est qu’elle se termine tôt, donc je peux aller chercher mes garçons à l’école et passer du temps.”