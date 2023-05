Qui a gagné la rupture, les Dodgers ou les Braves ?

Avec Freddie Freeman de retour à Atlanta pour une autre série, il est temps de se demander : qui a remporté la rupture, les Braves ou les Dodgers de Los Angeles ?

Un an après avoir quitté les Braves, le joueur de premier but des Dodgers de Los Angeles, Freddie Freeman, affronte à nouveau son ancienne équipe d’Atlanta.

Lundi, c’est Freeman qui a mené les Dodgers à la victoire contre son ancienne équipe. Après avoir perdu 4-0, les Dodgers, derrière le circuit de trois points de Freeman, se sont ralliés pour battre les Braves 8-6. Le jeu a augmenté Freeman’s totaux de la saison à un énorme .328/.399/.569 avec neuf circuits et 31 points produits en 223 apparitions au marbre.

Donc, cela soulève la question : qui est le premier gagnant du concours Freeman, les Dodgers ou les Braves ?

Transfert de Freddie Freeman: le cas des Dodgers de Los Angeles

Les Dodgers, bien sûr, étaient l’équipe qui a signé Freddie Freeman. Et le contrat – un contrat de 162 millions de dollars sur six ans – ressemble à un vol.

Regardez la production de Freeman. À Atlanta, Freeman s’était imposé comme l’un des meilleurs joueurs de premier but du baseball, atteignant .295/.384/.509 avec 271 circuits et 941 points produits en 12 saisons. Il a été beaucoup mieux à Los Angeles, atteignant .326/.405/.525 avec 30 circuits et 131 points produits en 208 matchs.

Freeman, 33 ans, a solidifié la position de première base des Dodgers et a aidé à atténuer les pertes de Trea Turner et Corey Seager au cours des deux dernières intersaisons. Il a aidé les Dodgers à rester au sommet de la Ligue nationale Ouest au cours des deux dernières saisons, en particulier cette année, car ils ont introduit un flux de jeunes talents dans la liste alors qu’ils travaillaient à créer une flexibilité de la paie pour une éventuelle course à Shohei Ohtani pendant l’intersaison.

La signature a été un succès retentissant à Los Angeles – et compte tenu de sa production, cela ne pourrait pas être mieux parti.