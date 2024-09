Qui a gagné HoH ? Semaine 9 – Big Brother Network

Encore un HG qui sort cette semaine sur Big Brother 26 mais au lieu de rentrer chez lui, il va voir le jury. Nous avons maintenant besoin d’un nouveau chef de famille pour nous préparer à l’arrivée du protégé d’AINSLEY qui va bouleverser le jeu. Et je ne peux qu’imaginer que ce sera le Zingbot, n’est-ce pas ?

Quinn a été expulsé 4-2 après que Leah et Angela aient fait de leur mieux mais que cela n’ait pas suffi. Il est le premier membre du jury mais les autres HG espèrent tous éviter le même sort. Eh bien, ils feraient mieux de gagner ce prochain concours de chef de famille !

Découvrez quel invité a remporté le HOH et sera le leader de la maison Big Brother cette semaine. Lisez la suite pour les spoilers…

Big Brother 26 Semaine 9 HoH Comp :

Léa est le nouveau chef de famille

Après une interruption des feeds pendant près de VINGT heures, les choses sont finalement revenues et il semble que les HGs aient dû faire face à une compétition d’endurance pour décider du leader de la semaine. Les HGs étaient rassemblés autour de Leah alors qu’elle recevait son panier HOH à l’extérieur. Il semble donc qu’une partie de ce dernier rebondissement de BBAI soit que les HGs soient coincés à l’extérieur au moins pour le moment.

Eh bien, un HOH de Leah sera certainement différent et au moins elle sera à l’extérieur de l’un des deux trios. Alors, qui Leah ciblera-t-elle avec ses Noms plus tard dans la journée ? Nous devrons continuer à regarder pour le savoir ! Leah a confirmé qu’on lui avait dit que les Noms seraient toujours terminés vendredi, comme d’habitude.

La prochaine série de spoilers de la semaine se poursuivra vendredi avec les nominations puis les résultats de la compétition Power of Veto samedi. Nous surveillerons et rendrons compte au fur et à mesure du week-end, alors assurez-vous de revenir régulièrement pour connaître les derniers résultats.

