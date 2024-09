Qui a gagné HoH ? Semaine 10 – Big Brother Network

Un autre invité de la maison est tombé et envoyé devant le jury et un autre invité de la maison est couronné pour être le nouveau chef de famille de Big Brother 26. Nous avons vos spoilers de l’intérieur de la maison puisque six des sept HG restants ont dû empiler autant de « bonbons » que possible, puis verrouiller leur score avant la fin de l’heure. Alors, qui a remporté le HOH cette semaine ? Lisez la suite !

Leah était la HOH sortante, ce qui signifie qu’elle regardait depuis la ligne de touche en espérant une victoire de l’un de ses alliés. Attendez, est-ce que c’est juste Angela ? Quoi qu’il en soit, il restait le trio restant en compétition contre les deux tiers de l’autre. Quel Big Brother HG sortirait vainqueur…

Big Brother 26 Semaine 10 HoH Comp :

Makensy est le nouveau chef de famille

Lorsque Feeds est finalement revenu, trois heures après le début de la compétition d’une heure, nous avons trouvé Makensy et Leah en train de célébrer ensemble devant la caméra pendant que Cam et Chelsie étaient dans une autre pièce. Makensy a immédiatement commencé à parler avec Leah de qui elle enverrait au Block. Voyons où cela nous mène.

Ok, donc Makensy explique à Leah qu’elle veut cibler Kimo puis utiliser Angela comme pion. Leah détaille toutes les raisons pour lesquelles c’est une mauvaise stratégie pour Makensy car Angela sera également un numéro pour eux et ne les nommera pas. Makensy dit que c’est son plan et qu’elle le met en œuvre. Nous verrons si elle devient moins déterminée à ce plan sous la pression de Leah.

Mise à jour : Makensy mentait complètement à Leah ! Juste après leur conversation, Makensy est allée voir Rubina et lui a expliqué que sa véritable cible était Angela et qu’elle essayait de tromper Leah. Makensy voulait l’aide de Rubina pour faire savoir à Kimo qu’il était le véritable pion et pour que tout le monde cache qu’ils ciblaient Angela cette semaine. Waouh !

