Qui a gagné « Big Brother 26 » ? Qui a gagné l’AFP ? Récapitulatif final de la saison complète

La saison 26 de Big Brother est officiellement terminée.

Après 90 jours, comment tout cela s’est-il terminé ? Voici un récapitulatif de la finale de la saison, ainsi que le vainqueur et le résultat du vote du joueur préféré de l’Amérique.

Qui a gagné « Big Brother 26 » ?

Chelsie Baham a gagné lors des deux finales contre Makensy Manbeck par un vote de 7-0.

Qui a remporté le prix du joueur préféré des États-Unis dans « Big Brother » ?

Tucker Des Lauriers a remporté le titre de joueur préféré des États-Unis pour la saison 26, devenant ainsi le premier pré-juré à remporter ce prix.

Que s’est-il passé lors de la finale de la saison « Big Brother 26 » ?

L’épisode a commencé avec Chelsie Baham, Makensy Manbeck et Cam Sullivan-Brown dans les trois derniers. Ils ont ensuite participé à la première partie du concours de chef de famille.

Makensy a été éliminé pour la première fois après environ 25 minutes. Cam a chuté un peu plus de 10 minutes plus tard, ce qui a permis à Chelsie de remporter la victoire dans la première partie.

Le vainqueur de la saison 16, Derrick Levasseur, est revenu pour un autre segment ringard, menant à la deuxième partie de la compétition HOH entre Makensy et Cam.

Makensy est sortie victorieuse, assurant sa place dans la troisième partie contre Chelsie.

Makensy a parlé à la salle du journal de ne pas savoir qui elle emmènerait pour les deux dernières si elle gagnait la troisième partie. Chelsie a également eu une conversation similaire en République dominicaine, disant qu’elle n’était pas sûre entre Makensy et Cam.

La table ronde du jury, animée par Taylor Hale, gagnante de la saison 24, a été diffusée. Rubina Bernabe a rejoint le jury et a révélé comment s’était déroulée la semaine précédente.

Les invités expulsés ont discuté de leurs réflexions sur Makensy et de ses arguments en faveur de la victoire, soulignant sa capacité à remporter tant de compétitions. Quinn Martin, cependant, a exprimé sa confusion quant au fait que Makensy ait envoyé Leah Peters hors de la maison.

Tout le monde a ensuite discuté du jeu de Chelsie en tant que stratège. Angela Murray a déclaré qu’elle aurait pu avoir une meilleure gestion du jury, mais T’kor Clottey a déclaré que le gameplay de Chelsie avait plus de poids pour elle que le CV de Makensy en tant que bête de compétition.

Les membres du jury ont parlé de Cam et de son excellent niveau social, mais de ses très mauvais résultats lors des compétitions, ce qui tache son CV.

Makensy et Chelsie ont participé à la troisième partie du concours final de chef de famille, qui se résumait à la dernière question car ils ont tous deux répondu correctement à chaque question jusqu’à la finale où Makensy a obtenu la bonne réponse et Chelsie ne l’a pas fait. Makensy a finalement remporté la troisième partie 6-5, assurant ainsi le dernier HOH de la saison.

Makensy a voté pour expulser Cam, emmenant Chelsie parmi les deux derniers.

Cam a quitté la maison et a parlé à Julie. Il a dit qu’il serait difficile pour quiconque de s’asseoir à côté de Chelsie compte tenu de la qualité de son jeu. Cam a également expliqué à quel point cela le dérangeait de perdre autant de compétitions, et il a révélé qu’il serait probablement allé aux deux dernières avec Chelsie.

Les membres du jury sont ensuite montés sur scène et ont pris connaissance de la décision de Makensy d’expulser Cam avant de poser leurs questions à Makensy et Chelsie.

Au cours de l’interrogatoire, Chelsie a nié avoir menti et trompé ses invités, affirmant qu’elle savait quand se taire et quand parler. Makensy, de son côté, a déclaré que le mouvement qu’elle avait fait seule et qui avait le plus profité à son jeu était de faire sortir Leah de la maison.

Chelsie et Makensy ont ensuite prononcé leurs deux derniers discours avant que le jury ne vote pour celui qu’ils voulaient gagner.

Les préjurés revinrent. Joseph Rodriguez, originaire de Tampa, a révélé qu’il avait failli ne pas assister à la finale de la saison en raison de la façon dont l’ouragan Milton avait affecté sa famille et les personnes qu’il connaissait.

Tucker Des Lauriers s’est excusé auprès de Cedric Hodges pour s’être trompé dans la dispute au cours de la saison qui l’a amené à ne pas utiliser son veto sur lui-même et à rester sur le bloc. Il a également offert des fleurs à Rubina.

Julie a interrogé Makensy sur l’état de sa relation avec Matt Hardeman. Makensy a dit qu’elle verrait où les choses mèneraient.

Matt a parlé à Angela de leur grosse dispute au cours de la saison et a dit que cela s’était avéré pour le mieux. Il a serré Angela dans ses bras et elle a dit qu’elle n’était pas désolée de ce qu’elle ressentait mais qu’elle était heureuse de le voir.

Les invités ont regardé le segment sur Brooklyn Rivera et d’autres mangeant la charcuterie d’Angela. Elle s’est ensuite excusée auprès d’Angela d’avoir mangé sa viande et son fromage et a déclaré qu’elle lui ferait préparer une planche de charcuterie dans l’Utah.

Tucker a révélé aux invités qu’il était responsable des faux messages d’IA dans la maison, et il s’est excusé d’avoir accidentellement bouleversé Rubina avec l’un d’eux en révélant leur showmance.

Julie a finalement informé le jury, ainsi que Chelsie et Makensy, du retrait du président Joe Biden des élections et de la prise de sa place par la vice-présidente Kamala Harris en tant que candidat démocrate.

Julie a compté les votes, révélant Chelsie comme la gagnante. Les quatre premiers votes étaient pour Chelsie, lui remportant la victoire. Julie a révélé plus tard que les sept votes étaient pour Chelsie.

L’animateur a également nommé les trois premiers joueurs préférés des États-Unis, parmi lesquels Tucker Des Lauriers, Quinn Martin et Angela Murray. Tucker a finalement remporté le prix.

Le spectacle s’est ensuite terminé avec tout le monde chantant la chanson thème de Jankie World.

Qui a remporté la première partie du concours final de chef de famille sur « Big Brother » ?

Chelsie Baham a remporté la première partie du concours final HOH.

Qui a remporté la deuxième partie du concours final des chefs de famille sur « Big Brother » ?

Makensy Manbeck a remporté la deuxième partie de la compétition finale HOH.

Qui a remporté la troisième partie du concours final des chefs de famille sur « Big Brother » ?

Makensy Manbeck a finalement remporté la troisième partie 6-5 contre Chelsie Baham, assurant ainsi le dernier HOH de la saison et une place dans les deux derniers. Elle a également eu l’opportunité de choisir qui l’accompagnerait dans les deux finales, soit Chelsie ou Cam Sullivan-Brown.

Qui a fait les deux derniers de « Big Brother 26 » ?

Makensy Manbeck a voté pour expulser Cam Sullivan-Brown, ce qui a amené Chelsie Baham aux deux derniers.