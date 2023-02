Qui a frappé le coup de circuit le plus hors de propos de la saison 2022 de la MLB ?

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

Les circuits à la maison sont en baisse.

Pas du point de vue de la popularité, non. Ces articulations règnent toujours. Mais du point de vue du volume, les circuits ont chuté en 2022 comme l’action Enron. Il y a eu 5 215 grosses mouches la saison dernière, 729 de moins qu’un an auparavant, soit la deuxième plus grande baisse d’une saison à l’autre de l’histoire de la MLB.

Mais 5 215, c’est quand même un grand nombre, plus de coups de circuit que vous, moi ou l’un de nos amis n’en avons jamais vu en personne. Beaucoup de ces grosses mouches étaient remarquables. Certains pour leur distance à couper le souffle. D’autres parce qu’ils ont modifié la trajectoire des matchs, des saisons, des carrières. Mais tous les circuits ne peuvent pas rester gravés à jamais dans nos mémoires. Certains doivent fondre comme de la craie sous la pluie.

Ce coup de circuit que vous avez vu en personne ce jour-là, était-ce le 11e ou le 12e de l’année de Kyle Farmer ? Qui peut dire? Il y a trop de vrais problèmes empilés dans notre cerveau pour rappeler chaque balle par-dessus la clôture que nous avons vue en 2022, mais un seul peut être couronné Homer le plus hors de propos de l’année – un prix recherché par personne et chéri par peu.

Commençons cette quête inutile.

Étape 1 : Faible impact sur le jeu (5 215 –> 453)

Arrêtez d’essayer de changer le jeu ! C’est bien comme ça. Notre coup de circuit suprême ne peut pas être un départ, un bris d’égalité, un changeur de tête ou quoi que ce soit du genre. Cela devrait avoir un impact minime sur le résultat final du jeu.

Heureusement, il existe une statistique pour cela. Win Probability Added (WPA) calcule le changement en pourcentage du résultat d’un jeu particulier dans un jeu donné. Plus le WPA est élevé, plus le jeu est influent, plus il est bas, plus il n’est pas pertinent. Le moment WPA le plus élevé en 2022 a été ce tater, deux retraits et trois points de Jorge Alfaro.

C’est un coup de circuit ébouriffant, provoquant la chair de poule et rembobinant les faits saillants. Nous voulons nous éloigner le plus possible de ce type d’excitation.

En 2022, 454 circuits avaient un WPA inférieur à 0,01 (une influence de moins de 1% sur le résultat final du match). Ce sont les taters de la sieste, les oubliables four-baggers. Je ne vois pas de meilleur endroit pour commencer.

Étape 2 : Équipes à l’extérieur uniquement (453 –> 228)

Aux yeux d’un enfant impressionnable, tous les coups de circuit sont impressionnants. Ces enfants ne savent même pas encore faire leurs propres impôts, ou couper un oignon en dés, alors vous pouvez imaginer comment un dinger leur ferait exploser la tête en mille morceaux. La plupart des enfants qui assistent à des matchs de baseball sont des fans de l’équipe locale et même le coup de circuit le plus inutile pourrait pousser un jeune innocent à devenir le prochain Mike Trout.

Prenez ce tir solo de Tyler O’Neill en neuvième manche contre les Braves. Bien sûr, les Cardinals étaient en baisse de 10 à l’époque et n’avaient pratiquement aucune chance de revenir et de gagner. Mais les feux d’artifice se sont quand même déclenchés, la foule a toujours applaudi, un enfant ou deux ont encore fait leurs journées.

Les circuits de l’équipe à domicile ne sont pas pris en compte.

Étape 3 : Aucun lauréat ou bénéficiaire du vote (228 –> 183)

Vous voulez regarder Aaron Judge dans les yeux et le traiter de non pertinent ? Je ne sais pas. Quiconque a reçu un vote MVP est trop important pour avoir le home run le moins important.

Étape 4 : Aucun agent libre (183 –> 100)

Quand il s’agit de la table des négociations, tous les coups de circuit, à la fois battus et autorisés, font la différence. Peut-être que si Carlos Correa ne frappe pas ce coup de circuit, il se retrouvera sur les Giants, ou quelque chose comme ça.

Étape 5 : aucun joueur de position ne lance (100 –> 81)

Hahahahaha. Cela ne vous paraît pas pertinent ?

Étape 6 : Aucun joueur éligible à l’arbitrage (81 –> 41)

Tout comme avec les agents libres, chaque dernière statistique joue un rôle dans la détermination des contrats pour les joueurs éligibles à l’arbitrage. Les chiffres finaux en dollars sont basés directement sur les performances passées, et nous ne voulons pas prendre un centime de la poche de qui que ce soit.

Étape 7 : Pas de deux premiers mois de l’année (41 –> 29)

Le printemps est le temps des rêves. Même l’équipe la plus dépourvue de gouvernail a une lueur d’espoir en avril et en mai. Aucun club n’en est vraiment sorti avant le Memorial Day. Diminuer ce sentiment héroïque de croyance serait une faute professionnelle scientifique. Même ce cliché de Charlie Blackmon d’avril a une teinte de promesse… si vous regardez bien.

Étape 8 : Pas d’équipes éliminatoires (29 –> 11)

Tout coup de circuit peut écraser ou inspirer une ambiance magique. Peut-être que ce dinger aléatoire de Garrett Stubbs d’août a été l’étincelle pour la série mondiale des Phillies. Mieux vaut prévenir que guérir.

Le Top 11

Il est temps de commencer à les barrer un par un.

11. Stephen Vogt : L’an dernier, c’était la dernière saison de Stephen Vogt. Un dernier hourra pour un héros culte de la MLB. Pas hors de propos.

dix. Luis García: C’était à 113 mph au départ. Un faisceau laser absolu.

9. Jake Fraley: Les circuits de gauche à gauche sont toujours impressionnants. De plus, les Brewers n’étaient qu’à 3,5 matchs de la wild card à ce stade et le circuit de Fraley était encore une autre goutte qui faisait déborder le vase.

8. Eric Hase: Regarde plus loin que la distance mesurée ? Deuxième pont ? Pas assez hors sujet.

7. Corey Seager: Seager est trop bon pour cette liste.

6. Romy Gonzalez: Un circuit qui pousse le score de 11-0 à 14-0 fait passer le match d’une éruption régulière à une éruption mémorable, d’un glissement de terrain à une pulvérisation risible. Ce homer fait rire.

5. Christian Arroyo: Un concurrent vraiment très fort, à l’exception d’une chose évidente: Arroyo a frappé celui-ci sur Wall-timore. Les nouvelles dimensions du champ gauche à Camden Yards ont déconcerté les frappeurs tout au long de la saison. Quiconque l’a conquis mérite ses fleurs.

4. Séby Zavala: C’était le premier circuit du receveur remplaçant de Chicago de la saison. Je suis choqué qu’il n’ait pas demandé le ballon.

3. Ketel Marte: Au fil des ans, des centaines de joueurs docilement frappés ont trouvé des gradins dans la cour accueillante des frappeurs de Cincinnati. Ce souffle Marte est un scoop, un lancement et une montre prototypiques. Ce qui distingue ce clip, cependant, c’est le voltigeur droit de 6 pieds 5 pouces de Cincinnati, Aristidies Aquino. Alors que la balle dérive vers la clôture, Aquino dérive également et pendant un bref instant, vous pensez que vous êtes sur le point d’assister à un vol à domicile vraiment stupéfiant.

2. Boulon de Skye : Ce circuit a tous les atouts d’un champion de home run hors de propos. Un tir en solo en haut du neuvième entre deux équipes médiocres hors de la course éliminatoire et impliquant deux joueurs qui ne feront probablement jamais partie d’une équipe All-Star. Hélas, le gars qui a frappé le home run s’appelle Skye Bolt, et donc, il ne peut pas être notre gagnant.

1. Max Stassi: En début de troisième manche le 26 juillet, Shohei Ohtani a frappé un coup de circuit en solo contre le lanceur des Royals Angel Zerpa, son 21e de la saison. La foule au Kauffman Stadium était plus grande qu’un mardi typique, les 20 834 personnes présentes pour voir le talent le plus impressionnant du jeu. Et avec cette longue balle dans son deuxième au bâton, Ohtani a livré.

Quelques heures plus tard, en début de neuvième, avec les Angels en avance de cinq et la majorité de la foule locale partie depuis longtemps, le receveur d’Anaheim, Stassi, a envoyé un curseur de mélangeur de ciment Joel Payamps par-dessus la clôture du champ du centre gauche. C’était assez profond pour dissiper tout doute, mais assez peu profond pour ne pas atteindre les fontaines emblématiques de Kaufman.

Je n’ai rien de négatif à dire sur Stassi. Je n’ai rien de négatif à dire sur Payamps. Je leur souhaite à tous deux le meilleur dans leurs projets futurs et j’espère qu’ils vivront une vie heureuse et épanouie. Mais ce coup de circuit est un digne gagnant. J’ai peu à dire.

Ainsi, bien qu’il n’y ait pas de projecteur plus brillant dans le jeu d’aujourd’hui que celui qui brille perpétuellement sur Ohtani, il y a de l’obscurité dans l’ombre immédiate. Il y a une non-pertinence cachée juste sous la surface. Félicitations Max. Félicitations.

A l’année prochaine.

