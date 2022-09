L’épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky se joindra aux dirigeants mondiaux pour les funérailles de la reine.

La Première Dame Olena Zelenska fait partie des 500 chefs d’État et dignitaires invités au service et à une réception VIP organisée par le roi Charles la veille.

Les personnes en deuil défilent devant le cercueil de la reine et rendent hommage à Westminster Hall Crédit : Reuters

Le président Joe Biden et la première dame Jill assisteront aux funérailles nationales de la reine Elizabeth Crédit : Reuters

Le président français Emmanuel Macron se rendra à Londres pour les funérailles de Sa Majesté Crédit : Getty

Olena Zelenska, épouse de Volodymyr Zelensky, rejoindra les dirigeants mondiaux pour les funérailles de la reine Crédit : Reuters

Recep Erdoğan de Turquie rendra hommage au plus ancien monarque régnant de Grande-Bretagne Crédit : AFP

Dispositions pour les funérailles de Sa Majesté la Reine

Les dirigeants mondiaux devraient arriver à Londres ce week-end et devraient rendre hommage à la reine Elizabeth avec des visites à Westminster Hall où elle repose en état.

Alors que le despote russe Vladimir Poutine n’a pas été invité, Olena Zelenska le représentera lui et leur pays.

Une source a déclaré: «La présence d’Olena Zelenska est un autre signe du soutien mondial à l’Ukraine alors que la Russie est isolée.

« La Grande-Bretagne est l’un des alliés les plus fidèles de l’Ukraine. Sa présence aux funérailles est un signe de cette amitié et de ce respect mutuel.

La source a ajouté qu’elle reviendrait en Ukraine dès la fin de la cérémonie lundi.

Des dizaines de membres de familles royales étrangères – dont l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako du Japon, le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne et le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique – seront parmi les 2 000 personnes en deuil à l’abbaye de Westminster.

Plus de 30 dirigeants mondiaux sont également présents, dont le président américain Joe Biden et son épouse Jill, le français Emmanuel Macron, le vice-président chinois Wang Qishan, le premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, le premier ministre canadien Justin Trudeau, le président turc Recep Erdogan, Sri Le président lankais Ranil Wickremesinghe et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Les gros bonnets du NHS, dont la directrice générale Amanda Pritchard, seront parmi les personnes en deuil.

Ils rejoindront près de 200 travailleurs et bénévoles clés reconnus dans la liste des honneurs de l’anniversaire de la reine, dont Ella Marks, 88 ans, qui a assisté au couronnement de George VI en 1937.

La veille des funérailles, le roi Charles III et sa reine consort Camilla accueilleront des personnalités étrangères lors d’une réception au palais de Buckingham.

Il devrait s’agir du plus grand rassemblement de dirigeants mondiaux de l’histoire moderne et de la première occasion d’État au palais – qui fait l’objet d’un réaménagement de 360 ​​millions de livres sterling – depuis la visite du président Donald Trump il y a plus de trois ans.

Le prince Andrew, le prince Harry, 38 ans hier, et sa femme Meghan n’ont pas été invités.

Cela vient comme…

Le code vestimentaire pour l’événement, dans la galerie de photos et les salles d’apparat du palais, est le costume de salon car la famille royale est en deuil.

Un porte-parole du roi a déclaré: “C’est l’un des derniers moments pour Sa Majesté la Reine par opposition au premier pour Sa Majesté.”

Les dignitaires seront transportés par bus aux funérailles.

On leur a dit de se rassembler au Royal Hospital Chelsea et de voyager selon des “arrangements collectifs”, a déclaré une source du palais.

Le roi Charles a passé la journée d’hier à parler aux dirigeants mondiaux et à recevoir ses condoléances.

Il a également demandé à rencontrer des travailleurs de tous les services d’urgence pour les remercier d’avoir aidé à organiser les funérailles.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen sera présente Crédit : Reuters

Le vice-président chinois Wang Qishan se rendra à Londres pour les funérailles nationales Crédit : AFP-Getty

Le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne seront également présents Crédit : Alamy

Le premier ministre canadien Justin Trudeau se joindra aux dirigeants lors de cet événement historique Crédit : Alamy

L’empereur Naruhito du Japon sera aux funérailles avec l’impératrice Masako Crédit : AP : Associated Press

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern se rendra en avion pour les funérailles Crédit : EPA

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique seront parmi les 2 000 personnes en deuil à l’abbaye de Westminster Crédit : Getty Images – Getty