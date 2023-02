Qui a été viré de Vanderpump Rules ?

Les ACCUSATIONS de racisme ont entraîné le licenciement de quatre membres de la distribution de Vanderpump Rules.

Jax Taylor, Brittany Cartwright, Kristen Doute et Stassi Schroeder ont tous été renvoyés du spin-off RHOBH.

Pourquoi Jax Taylor et Brittany Cartwright ont-ils été virés ?

En décembre 2020, Jax Taylor et sa femme Brittany Cartwright ont été licenciés de Vanderpump Rules pour avoir accusé Faith Stowers, membre de la distribution, d’un crime qu’elle n’a pas commis.

Dans un message Twitter refait surface du 4 décembre 2017, Taylor a déclaré :

“[Stowers is] recherché par la police pour grand vol d’auto et ‘awol’ de l’armée, mauvaise idée d’être dans une émission de télé-réalité mec. Quelqu’un va en prison.

Stowers n’avait aucun lien avec le crime et les fans ont exprimé leur indignation.

Plusieurs téléspectateurs de Vanderpump Rules ont exigé que Taylor soit renvoyé de l’émission.

Dans une publication Instagram le 4 décembre 2020, Cartwright a déclaré : « Les 5 dernières années sur Vanderpump Rules ont été parmi les années les plus difficiles, enrichissantes et épanouissantes de ma vie.

“Bien que ce soit difficile à partager, Jax et moi ne reviendrons pas pour une autre saison de Vanderpump Rules.

“Nous sommes ravis de prendre ce temps pour nous concentrer sur notre famille grandissante et partager avec vous nos nouveaux projets.”

Le couple a accueilli leur fils Cruz Michael Cauchi en avril 2021.

Pourquoi Kristen Doute et Stassi Schroeder ont-ils été virés ?

Semblables aux co-stars Jax et Brittany, Kristen Doute et Stassi Schroeder ont toutes deux été licenciées en juin 2020 pour avoir fait de fausses déclarations sur Faith Stowers.

La plainte est venue en réponse à un article du DailyMail sur une femme noire qui aurait drogué et volé des hommes dans des boîtes de nuit hollywoodiennes.

“Hey tweeties, cet ancien voleur de #pumprules ne vous semble-t-il pas familier ? quelqu’un l’a mise sur MTV et lui a donné une plate-forme pour la presse.

“Je ne voulais pas y aller mais j’y vais”, a déclaré Kristen Doute dans son post.

Le message a ensuite été supprimé et est introuvable sur Twitter.

Schroeder et Doute ont déclaré en juin 2020 qu’ils essayaient de tourner une nouvelle page depuis qu’ils avaient accusé Stowers du crime.

Ils ont mentionné qu’ils ne comprenaient pas à l’époque qu’il s’agissait d’un problème raciste.

Les deux femmes ont exprimé des remords et Schroeder a déclaré qu’elle “ne s’attendait pas au pardon”, et Doute a déclaré qu’elle ne comprenait pas “à quel point il est dangereux [her] actions auraient pu consister à [Faith].”

Comment puis-je regarder les règles de Vanderpump ?

Règles de Vanderpump saison 10 premières le 8 février 2023, via Bravo.

De nouveaux épisodes du spin-off de Lisa Vanderpump sont diffusés tous les mercredis à 21h HNE.

Les téléspectateurs peuvent également diffuser l’émission sur Peacock, Hulu, Google Play, Amazon Prime Video et FuboTV.

Avec Lisa, les membres de la distribution de retour incluent: