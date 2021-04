Le 28 avril 2021, la police a mis fin à une confrontation de 13 heures avec un homme armé qui s’était barricadé dans une maison de Caroline du Nord.

Il y a eu plusieurs morts à la suite de l’impasse.

Les autorités de la Caroline du Nord et un homme armé se sont affrontés pendant 13 heures Crédit: AP

Que s’est-il passé à Boone, en Caroline du Nord?

Un suspect s’est barricadé à l’intérieur d’une maison de Caroline du Nord après avoir tiré sur cinq personnes, dont deux étaient des membres de sa famille, le 28 avril 2021.

Le bureau du shérif du comté de Watauga a été appelé pour une vérification de l’aide sociale dans une maison de Boone à 9 h 45 après que le propriétaire et sa famille ne se soient pas présentés au travail ou ne répondent pas aux appels téléphoniques.

Les agents qui ont répondu sont entrés dans la maison de Caroline du Nord lorsqu’ils ont trouvé que les véhicules de la famille étaient toujours garés à l’extérieur, rapporte WX11.

Les forces de l’ordre ont répondu à une impasse à Boone au cours de laquelle deux adjoints du shérif du comté de Watauga ont été blessés par balle Crédit: AP

Une personne à l’intérieur de la maison a commencé à tirer et a frappé au moins deux députés.

Le tireur se serait barricadé dans la maison et aurait tiré périodiquement sur des agents des forces de l’ordre sur les lieux tout au long de la journée, selon le bureau du shérif.

Les résidents voisins ont été invités à rester à l’intérieur tandis que d’autres ont été évacués de la zone.

Qui a été tué dans la fusillade à Boone, en Caroline du Nord?

Il y a eu cinq morts dans l’incident, dont les parents du suspect et deux adjoints.

Le bureau du shérif du comté de Watauga a confirmé que le Sgt Chris Ward et l’adjoint Logan Fox avaient été abattus après avoir répondu à une vérification de l’aide sociale au domicile d’une famille.

Le suspect a également été tué, tout comme ses parents, a-t-il été révélé alors que les enquêtes se poursuivent sur l’impasse mortelle en Caroline du Nord, rapporte le WGHP.

Aujourd’hui, deux adjoints du shérif ont été abattus dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ont sacrifié leur vie pour sauver Boone, Caroline du Nord, d’un tireur névrosé. C’est pourquoi nous DEVONS DÉFENDRE la POLICE. RIP Heroes. pic.twitter.com/ATDft3Xjxu – Andrew Pollack (@AndrewPollackFL) 29 avril 2021

La police de Lexington a tweeté: « Nos pensées vont au département des shérifs du comté de Watauga ce matin alors qu’ils font face à la mort tragique du sergent Chris Ward.

« ‘Un plus grand amour n’a personne que celui-ci que quelqu’un donne sa vie pour ses amis. »

Qu’ont dit les responsables de l’incident?

Le représentant de la Caroline du Nord, Ray Rickett, s’est adressé à la législature de l’État vers 16h30 mercredi après-midi au sujet de la situation.

«J’ai reçu de terribles nouvelles du comté de Watauga aujourd’hui», a-t-il déclaré.

«Nous avons eu une situation, au début, nous pensions que c’était un adolescent, mais d’après d’autres rapports, il était un homme plus âgé.

«Il a tué sa mère et son père aujourd’hui. Les adjoints du shérif ont répondu à une vérification de l’aide sociale. Il leur a tendu une embuscade, a tiré sur trois d’entre eux – en a tué un. Un deuxième tient à un fil. »

Le shérif du comté de Watauga, Len Hagaman, a également parlé de la fusillade lors d’une conférence, déclarant: «C’est une situation incroyablement tragique et nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes impliquées ainsi qu’à leurs familles et à notre communauté.

«J’apprécie énormément le formidable soutien que nous recevons des forces de l’ordre de la région et de l’État.

Trish Kanipe, une résidente de la communauté, a déclaré qu’elle avait « le cœur brisé » lorsqu’elle a entendu les coups de feu, ajoutant: « Je vis là où cela s’est passé, alors j’ai entendu les coups de feu et j’ai immédiatement su que quelque chose n’allait pas. »