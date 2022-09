Qui a été libéré lors de l’échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie ?

Les centaines de prisonniers de guerre libérés mercredi dans le cadre d’un accord surprise entre Moscou et Kyiv comprenaient 10 ressortissants étrangers capturés en Ukraine, un ami proche du président russe Vladimir Poutine, ainsi que des commandants et des combattants du régiment Azov, un groupe paramilitaire ukrainien d’extrême droite. Dans le cadre de l’échange, Moscou a accepté de libérer les étrangers ainsi que 215 Ukrainiens, dont plus de 100 membres d’Azov. En retour, l’Ukraine a déclaré avoir libéré Viktor Medvedtchouk et 55 combattants russes et pro-russes. Le déséquilibre des effectifs, ainsi que la libération des membres d’Azov longtemps dépeints comme des « nazis » par le Kremlin, ont déjà suscité en Russie les critiques des nationalistes pro-guerre.

Cependant, l’ampleur et la profondeur de l’échange de prisonniers – qui a été négocié avec la participation de l’Arabie saoudite et de la Turquie – ont attiré les éloges des gouvernements des étrangers libérés, dont plusieurs avaient été condamnés à mort sur un territoire occupé par des séparatistes pro-russes.

Voici un bref aperçu de ceux qui ont été libérés.

Viktor Medvedchuk, 68 ans, est un politicien de l’opposition ukrainienne pro-Kremlin et un ami proche de Poutine. Il a été capturé en avril par le service de sécurité intérieure ukrainien, qui a déclaré que Medvedchuk s’était caché pendant des semaines et a affirmé qu’il allait être sorti clandestinement d’Ukraine avec l’aide de la Russie. Il a été accusé de trahison l’année dernière et aurait échappé à l’assignation à résidence en février, deux jours après l’invasion russe, selon Kyiv.

Qui est Viktor Medvedtchouk, le magnat pro-russe arrêté en Ukraine ?

Medvedtchouk, une figure machiavélique de longue date de la politique ukrainienne, semble être le prisonnier le plus en vue obtenu par la partie russe, bien que les responsables à Moscou aient été étonnamment discrets sur son rôle dans l’échange, le Kremlin et le ministère de la Défense hésitant à le faire. confirmant qu’il était impliqué.

L’échange a déjà fait l’objet de critiques de la part des partisans de la ligne dure russe qui affirment que la Russie a cédé plus qu’elle n’a obtenu dans les négociations avec Kyiv et critique la décision du Kremlin de libérer les membres du bataillon Azov, qu’ils considèrent comme une menace néonazie qui devrait être éliminé.

Jeudi, le ministère russe de la Défense a reconnu que 55 soldats russes étaient rentrés chez eux mais n’a révélé aucun détail sur l’accord. Une autre confirmation est venue du chef séparatiste de la République populaire autoproclamée de Donetsk, soutenu par Moscou, Denis Pouchiline, qui a revendiqué l’échange de prisonniers et a soutenu qu’il était important de libérer Medvedtchouk en raison de son rôle passé en tant que négociateur pendant des années de combat entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie.

“De mes propres yeux, j’ai vu comment pendant le processus de Minsk et en dehors de celui-ci, plus d’un millier de nos gars ont été libérés avec l’aide de Viktor Medvedchuk qui n’aurait pas survécu autrement”, a déclaré Pushilin dans une vidéo publiée par Point de presse d’État russe RIA Novosti. Comme preuve du rôle mercuriel de Medvedtchouk, il travaillait pour Kyiv lors de ces précédentes négociations d’échange de prisonniers.

Alexander Drueke et Andy Tai Huynh

Alexander J. Drueke, 40 ans, et Andy Tai Huynh, 28 ans, deux vétérans militaires américains de l’Alabama, ont été libérés mercredi après avoir été capturés en juin près de Kharkiv, la ville du nord-est de l’Ukraine.

Drueke avait dit à sa famille qu’il enseignait aux troupes ukrainiennes comment utiliser des armes de fabrication américaine, avait précédemment déclaré sa mère au Washington Post. Joy Black, qui s’est identifiée comme la fiancée de Huynh, a déclaré qu’il s’était porté volontaire pour combattre aux côtés des forces ukrainiennes.

Des Américains libérés lors d’un vaste échange de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, dans un déclaration, a salué la nouvelle de “l’échange de prisonniers négocié entre l’Ukraine et la Russie, qui comprend deux citoyens américains capturés alors qu’ils servaient dans l’armée ukrainienne”. Blinken a déclaré: “Nous attendons avec impatience que ces citoyens américains soient réunis avec leurs familles.”

Aiden Aslin, Shaun Pinner, John Harding, Dylan Healy et Andrew Hill

Cinq ressortissants britanniques ont également été libérés mercredi, a confirmé le gouvernement britannique. Ils avaient été capturés à divers moments de la guerre. Premier ministre britannique Liz Truss l’a qualifié de “nouvelle extrêmement bienvenue que cinq ressortissants britanniques détenus par des mandataires soutenus par la Russie dans l’est de l’Ukraine soient renvoyés en toute sécurité, mettant fin à des mois d’incertitude et de souffrance pour eux et leurs familles”.

Aiden Aslin, Shaun Pinner, John Harding et Andrew Hill étaient combattant aux côtés des forces ukrainiennes quand ils ont été capturés. Dylan Healy est un travailleur humanitaire qui a été capturé dans le sud-est de l’Ukraine et aurait été accusé d’espionnage.

Les volontaires de guerre ukrainiens rentrent chez eux, comptant sur un combat difficile

Aslin et Pinner avaient été accusés d’avoir agi en tant que mercenaires étrangers et condamnés à mort par un tribunal séparatiste soutenu par la Russie dans le territoire séparatiste de Donetsk. Un ressortissant marocain, Brahim Saadoun, condamné à mort aux côtés des Britanniques, a également été libéré mercredi. Harding, Hill et Healy auraient été en attente de jugement pour la même accusation.

Dans une vidéo qui Aslin et Pinner enregistrés depuis l’avion alors qu’ils retournaient au Royaume-Uni, Pinner a déclaré qu’ils étaient sortis “par la peau de nos dents”.

Denis Prokopenko, 31 ans, dirige le régiment Azov, une unité paramilitaire de droite dont les membres ont joué un rôle clé dans la défense de la ville de Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, après un siège russe d’une semaine avant de se rendre en mai.

Prokopenko a passé des années à combattre dans le Donbass, la région de l’est de l’Ukraine englobant Lougansk et Donetsk. Il était à l’origine un lance-grenades, puis a pris le commandement d’un peloton et plus tard d’une compagnie. En juillet 2017, il est nommé commandant de l’Azov.

Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine en février , Prokopenko a dirigé la défense de Marioupol, alors que les soldats d’Azov se retranchaient pendant des semaines sous le feu russe à l’intérieur de l’Azovstal Iron and Steel Works. Pour son rôle de leader sur la ligne de front du conflit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a décerné le titre de Héros de l’Ukraine.

Il a été capturé par les forces séparatistes lorsqu’elles ont repris Azovstal, puis détenu dans une colonie pénitentiaire à Olenivka, à Donetsk. En juin, les médias russes ont rapporté que les commandants du bataillon Azov avaient été emmenés de Donetsk en Russie pour des “actions d’enquête”.

Prokopenko a été libéré mercredi et transféré en Turquie avec quatre autres commandants Azov, a déclaré Zelensky. Ils y resteront jusqu’à la fin de la guerre “sous la protection d’Erdogan”, a déclaré le président ukrainien dans de vagues commentaires suggérant une forme d’assignation à résidence. Le parlement russe a pris des mesures pour classer officiellement l’Azov comme organisation terroriste,

Sergey Volynsky, 30 ans, est le commandant de la 36e brigade de marine ukrainienne, la dernière unité restante des forces armées ukrainiennes à Marioupol pendant le siège russe qui s’est terminé par la prise d’Azovstal.

Volynsky a servi en Crimée lorsque la Russie a annexé la péninsule de la mer Noire en 2014. Pendant et après cette période, dans le cadre de la 36e brigade de marine, il a effectué des missions autour de Marioupol.

Les derniers combattants ukrainiens à Marioupol jurent de se battre “tant que nous vivrons”

En avril, une unité de la 36e brigade sous son commandement a fusionné avec des combattants du bataillon Azov pour reprendre le réseau impénétrable de tunnels souterrains qui formaient l’Azovstal Iron and Steel Works, qui a servi de dernier bastion ukrainien dans la région et a détourné avec succès Ressources russes pendant des semaines. Volynsky est devenu la voix des défenseurs d’Azovstal, appelant les dirigeants mondiaux à sauver les civils et les blessés dans leurs rangs.

Volynsky et son unité se sont rendus le 20 mai, le même jour que Prokopenko et les combattants d’Azov. Il a été arrêté par les forces pro-russes et détenu à Donetsk.

À Marioupol, échos de l’histoire, dévastation totale et combat ultime

Lorsque Volynsky a été libéré mercredi dans le cadre de l’échange de prisonniers, il a déclaré : « Les émotions sont écrasantes. Merci au nom de la [Armed Forces of Ukraine]les Marines qui ont défendu Azovstal.

