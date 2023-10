Crédit image : Robert Voets/CBS

Survivant, le plus grand jeu télévisé, en est à sa 45e (!) saison, et la franchise ne montre aucun signe de ralentissement. Le programme de téléréalité CBS est entré dans une « nouvelle ère » à partir de la saison 41 qui a amené une nouvelle génération de joueurs mémorables se battant pour remporter le prix d’un million de dollars. La saison 45, qui a débuté le 27 septembre, présente dix-sept nouveaux naufragés et un joueur de retour, Bruce Perreaultde la saison 44.

Sur la base des premiers épisodes, nous sommes sur le point d’assister à une autre saison sauvage de Survivant. Voici le récapitulatif complet des personnes qui ont été rejetées jusqu’à présent Survivant 45.

Hanna Rose

Hanna Rose, un thérapeute de 33 ans du Maryland, a été la première personne éliminée de Survivant 45. Mais Hannah était pas voté. Au lieu de cela, elle a décidé d’arrêter lors du premier conseil tribal après avoir lutté pendant les trois premiers jours. Lorsque sa tribu, Lulu, a perdu le défi de l’immunité, Emily Flippen semblait être l’objectif du consensus. Mais Hannah en avait assez des éléments et a dit à ses camarades de la tribu qu’elle voulait se retirer du jeu. Après avoir obtenu leur bénédiction, le flambeau d’Hannah fut éteint par Jeff Probst et elle a quitté le jeu le troisième jour.

Brandon Donlon

Brandon Donlonun producteur de contenu de 26 ans originaire du New Jersey, a été la deuxième personne éliminée de Survivant 45. Brandon a obtenu de mauvais résultats dans chaque défi menant à son vote le cinquième jour. Pour aggraver les choses, Brandon a perdu son vote après avoir échoué à un défi lors d’un voyage. C’était entre Brandon et Emily rentrant chez eux au deuxième conseil tribal de la tribu Lulu, et finalement le groupe a décidé qu’il était temps pour Brandon de partir.