Qui a été élu ce soir au cours de la semaine 11 ? – Réseau Big Brother

Préparez-vous pour une soirée Double Épisode sur BB26 car nous aurons les deux événements Power of Veto et le prochain vote d’expulsion en direct pour la semaine 11 ! Tout commence ce soir à 8h/7h avec une émission de deux heures, alors découvrons qui a été élu ce soir sur Big Brother !

Makensy est de retour au pouvoir en tant que HOH de cette semaine, quelques heures seulement après la fin de son dernier règne, et venait d’envoyer Kimo et Rubina au Block. Mais avec l’arrivée des BB Comics, les Noms avaient une chance d’échapper au danger et de revendiquer un siège dans la F4. Allons-y.

Ne manquez pas l’épisode d’expulsion de Big Brother 26 de cette semaine ! Vous pouvez le diffuser en direct sur le plan Paramount+ Premium de CBS sur la plupart des marchés aux États-Unis afin de ne rien manquer du plaisir même si vous êtes absent ce soir. Profitez de l’essai gratuit et regardez l’émission, puis regardez les flux qui suivent.

Essayez les flux en direct pendant 1 semaine gratuite ! Inscrivez-vous maintenant !

Résultats de Big Brother 26 – Veto Comp de la semaine 11 :

Makensy remporte le pouvoir de veto

Avec le veto décidé, le prochain point pivot est arrivé. Enregistrer un nom ou garder les choses telles quelles pour le prochain vote ?

Résultats de Big Brother 26 – Cérémonie de veto de la semaine 11 :

Makensy décide de pas utiliser le veto

utiliser le veto Les nominations finales sont : Kimo et Rubina

En attendant le vote, nous avons enfin droit à notre visite à la Maison du Jury ! Tout le monde semble avoir laissé tomber le côté jeu, mais il reste encore un peu de mesquinerie (et ils l’ont bien mérité). On dirait qu’il y a beaucoup de respect pour le record de victoires de Makensy, mais Chelsie semble jusqu’à présent conquérir le Jury House grâce à son jeu intelligent. Qu’en penses-tu?

Il est temps de décider qui rentrera chez lui. Seulement deux votes ce tour-ci, donc Makensy pourrait faire un bris d’égalité si les votes ne concordent pas.

Résultats Big Brother 26 – Votes de la semaine 11 :

Cam vote pour expulser : Kimo

Chelsie vote pour l’expulsion : Kimo

Par un vote de 2-0, Kimo est éliminé et se rend au jury.

Résultats de Big Brother 26 – Expulsion de la semaine 11 :

Avec le prochain juré rejoignant les autres électeurs, nous sommes maintenant prêts à découvrir qui sera le prochain HOH et à obtenir un siège dans la F3. Rappelez-vous au prochain tour que les nominations ne veulent rien dire et qu’après le HOH, tout est vraiment question de veto. Le vainqueur du PoV obtiendra également un siège dans la F3 et décidera qui restera ou qui pourra faire ce choix (dans le cas du HOH gagnant également le veto).

Résultats Big Brother 26 – Semaine 12 HOH :

Spoilers : en attendant Feeds pour savoir qui a gagné HOH cette semaine…

Après le spectacle, nous irons aux flux en direct pour observer les retombées du nouveau HOH et le début des prochains cycles de planification pour l’objectif de cette semaine. Profitez de l’essai gratuit et rejoignez-nous dès maintenant !

Vous en voulez plus ? Téléchargez notre application gratuite Big Brother et rejoignez-nous sur Facebook et Twitter ! Nous vous tiendrons au courant des dernières nouvelles et de nos revues approfondies de la saison.