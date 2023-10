Qui a été éliminé dans la saison 32 de « Danse avec les stars » ? – La vie hollywoodienne

Crédit image : ABC

Danser avec les étoiles la saison 32 bat son plein. La toute nouvelle saison a débuté le 26 septembre avec 14 couples. Jusqu’à présent, chaque épisode s’est soldé par une élimination. Cette saison, l’émission a recommencé à utiliser les scores hebdomadaires de chaque paire et les votes américains pour déterminer qui sera renvoyé chez lui. Il n’y a pas de sauvegarde des juges dans la saison 32.

Chaque semaine, une célébrité et son partenaire pro seront éliminés. Tout cela mène à l’événement final épique où une paire sera couronnée la nouvelle DWTS champion et remporter le trophée Len Goodman Mirrorball. Alors, qui a été rejeté Danser avec les étoiles saison 32 ? Faites défiler vers le bas pour savoir qui a été éliminé jusqu’à présent cette saison.

Tyson Beckford et Jenna Johnson

Tyson Beckford et Jenna Johnson étaient le troisième DWTS quelques saison 32 à éliminer. Après avoir fait son retour lors de Latin Night, Tyson a trébuché avec Motown Night. Le foxtrot du mannequin avec Jenna leur a valu une note de 20 sur 40.

Avant Motown Night, Tyson et Jenna n’étaient pas parmi les deux derniers. Le duo s’est affronté Harry Jowsey/Rylee Arnold et Alyson Hannigan/Sasha Farber. Lorsque les notes des juges ont été combinées avec les votes américains, Tyson et Jenna se sont classés derniers parmi les trois derniers.

Jamie Lynn Spears et Alan Bersten

La compétition a pris un tournant lorsque Jamie Lynn Spears et Alan Bersten ont été éliminés de manière choquante au cours de la deuxième semaine de la saison 32. Au cours de la Latin Night de l’émission, Jamie Lynn et Alan ont obtenu une note de 16 sur 30 pour leur cha cha. Bien qu’il se situe fermement au milieu du peloton, le Zoé 101 l’ancienne et son partenaire ont été renvoyés chez eux après avoir affronté Adrien Peterson et Britt Stewart dans les deux derniers.

« Yalllllll, je promets d’entendre et de voir tous les nombreux merveilleusement passionnés [people] qui ne sont pas satisfaits de la façon dont les choses se sont déroulées ce soir, et j’apprécie l’énorme quantité d’amour et de soutien », a écrit Jamie Lynn sur Instagram après l’épisode. « Mais ce fut une expérience incroyable, et je suis très heureux d’en avoir fait partie, et tellement excité de voir tous les fabuleux concurrents et leurs partenaires continuer à la TUER chaque semaine. [sic]!!!!!

Matt Walsh et Koko Iwasaki

Matt Walsh et Koko Iwasaki étaient les deux premiers Danser avec les étoiles saison 32 à renvoyer chez soi. Avant la première, Matt s’est temporairement retiré de la série en solidarité avec la grève de la WGA, mais il est revenu une fois que le syndicat a conclu un accord avec les studios.

Matt et Koko ont dansé un cha cha lors de la première de la saison 32 et ont obtenu une note de 12 sur 30. Malheureusement, les votes reçus pour Matt et Koko n’ont pas suffi à sauver le duo de l’élimination.