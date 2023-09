Qui a été éliminé dans la saison 10 de « The Masked Singer » ? – La vie hollywoodienne

Crédit d’image : RENARD

C’est la saison des démasquages ! Le chanteur masqué la saison 10 a été créée le 27 septembre. Après que les nouveaux candidats soient montés sur scène pour se produire, Rubber Ducky est devenu le premier chanteur masqué de la saison à être éliminé.

Avant la première officielle de la saison 10, Le chanteur masqué a diffusé un épisode spécial de lancement mettant en vedette une performance spéciale d’Anonymouse. À la fin de la soirée, l’identité d’Anonymouse a été révélée et ce moment a été l’un des démasquages ​​les plus mémorables de l’histoire de la série.

Alors, qui a été éliminé le soir de la première ? Alors que la saison 10 continue, ce sera le endroit pour savoir qui a été démasqué Le chanteur masqué. Au moment où la finale aura lieu, toutes les célébrités seront démasquées, alors restez à l’écoute !

Anthony Anderson dans le rôle de Canard en Caoutchouc

Noirâtre alun Antoine Anderson a été révélé sous le nom de Rubber Ducky dans Le chanteur masqué première de la saison 10. Dans son costume très créatif de Rubber Ducky, Anthony a interprété « Come On Eileen » de Dexys coureurs de minuit et affronté Diver, Cow, Gazelle et S’More dans l’épisode. Ken Jeong en fait, j’ai deviné l’identité d’Anthony dès le départ.

Juste avant qu’il ne soit démasqué, les panélistes ont fait leurs dernières suppositions. Ken est resté avec Anthony, tandis que les autres panélistes pensaient que Rubber Ducky pourrait être David Arquette, Jaleel Blanc, ou l’un des frères Wayans. En fin de compte, Ken avait raison !

Demi Lovato dans le rôle d’Anonyme

Lors de l’épisode spécial de lancement, diffusé le 10 septembre, Demi Lovato a pris Le chanteur masqué scène habillée en Anonymouse. Elle a interprété une superbe interprétation de Cœurs « Qu’en est-il de l’amour. »

Au départ, le panel n’a pas deviné le nom de Demi. Ils pensaient qu’Anonymouse pourrait être Miley Cyrus ou Christina Aguilera. Cependant, Nicole Scherzinger a finalement compris après avoir évalué tous les indices. « Je voulais faire votre émission parce que ça semblait si amusant, et ça a été tellement amusant », a révélé Demi après avoir été démasquée.