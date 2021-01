UN ANCIEN membre de la distribution de la série télévisée TLC Fiancé 90 jours: avant les 90 jours a été arrêté pour meurtre après s’être rendu.

Douglas Wooten, 39 ans, a été incarcéré à la prison du comté de Jeff Davis en Géorgie le 7 janvier, après qu’un mandat d’arrêt a été émis pour son arrestation en relation avec le meurtre de Marcos Ramirez, 54 ans.

Qui a été accusé de meurtre sur 90 Day Fiancé?

Douglas Wooten fait face à des accusations de meurtre, d’invasion de domicile, de vol à main armée et de cruauté envers des enfants au deuxième degré, en lien avec la mort de Marcos Ramirez, 54 ans, selon le Georgia Bureau of Investigations.

Les autorités ont répondu à une maison à Hazlehurst après des informations faisant état d’une fusillade le 4 janvier, avant de trouver Ramirez mort avec de multiples blessures par balle.

Le lendemain, un mandat d’arrêt a été émis contre Wooten.

Trois autres hommes ont également été arrêtés en lien avec le meurtre, selon les autorités, bien que la relation entre les hommes reste incertaine.

Le corps de Ramirez a été transporté au bureau des médecins légistes du GBI pour une autopsie.

L’enquête sur le meurtre se poursuit.

Quel rôle Wooten a-t-il joué dans 90 Day Fiancé?

Wooten a été présenté sur Before the 90 Days en tant que DJ Doug, un coordinateur d’événements au lieu de mariage local Cotton Patch à Hazlehurst, Géorgie.

Wooten est apparu aux côtés de la star de télé-réalité Angela Deem.

Deem et le futur mari Michael Ilesanmi attendaient une réponse à leur demande de visa K-1, et l’épisode la voit visiter les lieux et recevoir des conseils de Wooten sur ses futurs noces.

Wooten a assuré à Deem que le lieu pourrait remplir son délai de 90 jours, en lui disant: « La bonne chose est que nous pouvons planifier le moment opportun. »

Il a dit aux caméras, « choisissez votre péché et je vous aiderai à vous y accommoder », avant de condamner plus tard Deem pour vouloir « du caviar et du champagne sur un budget de liqueur de malt ».

Il a dit: « Vous ne pouvez pas avoir un mariage de conte de fées demain et vous attendre à ce que tout se passe pour 100 $. »

Dans quelle saison Wooten est-il apparu?

Wooten a fait ses débuts dans la saison 3 de Fiancé de 90 jours: Avant les 90 jours diffusés en août 2019.

Wooten n’est pas la première star du Fiancé de 90 jours à se heurter à la loi.

Larissa Lima a été arrêtée pour violence domestique à trois reprises, une fois cinq jours seulement avant son mariage avec Colt Johnson.

Geoffrey Pashcel fait face à un procès après avoir plaidé non coupable d’agression domestique, d’interférence avec les appels d’urgence, de vandalisme et d’enlèvement aggravé de son ex-petite amie.