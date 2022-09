Qui a envoyé un SMS à Elon Musk pour s’impliquer ou offrir des conseils sur l’accord Twitter ?

Elon a envoyé un texto à son frère Kimbal Musk, un entrepreneur et membre du conseil d’administration de Tesla, le 9 avril : J’ai une idée pour un système de médias sociaux blockchain qui effectue à la fois des paiements et des messages texte courts/liens comme Twitter. Vous devez payer une somme minime pour enregistrer votre message sur la chaîne, ce qui éliminera la grande majorité des spams et des bots. Il n’y a pas de gorge à étouffer, donc la liberté d’expression est garantie.

La deuxième pièce du puzzle est une énorme base de données en temps réel qui conserve une copie de tous les messages de la blockchain en mémoire, ainsi que tous les messages envoyés ou reçus par vous, vos abonnés et ceux que vous suivez.

La troisième pièce est une application de type Twitter sur votre téléphone qui a accédé à la base de données dans le cloud.

Cela pourrait être énorme

Musc Kimbal : J’aimerais en savoir plus. J’ai creusé profondément sur Web3 (pas autant sur la cryptographie) et les pouvoirs de vote sont incroyables et vérifiés. Beaucoup de choses que vous pourriez faire ici pour cela aussi

Aurait-il à payer un jeton associé au service ? Vous devrez conserver le jeton dans votre portefeuille pour publier. N’a pas besoin d’être cher, sa valeur augmentera avec le temps

La blockchain empêche les gens de supprimer des tweets. Avantages et inconvénients, mais que les jeux commencent !

Si vous utilisiez votre propre jeton, vous n’auriez pas besoin de publicité, c’est un service payant mais à un prix très bas

Avec l’échelle, ce sera une entreprise énorme uniquement pour le bénéfice des utilisateurs. Je déteste les publicités

Il y a de bonnes publicités. Le composant de vote des utilisateurs intéressés (ne votez que si vous le souhaitez) pourrait voter sur des annonces qui ajoutent de la valeur. Les annonceurs devraient miser une quantité beaucoup plus importante de jetons, mais à part cela, il n’y a pas de frais pour les publicités. Cela fera ressortir les créatifs et les publicités peuvent être politiquement incorrectes/art/activision/philanthropie

Les droits de vote pourraient également faire sortir les escrocs par crowdsource. Cela me rend fou quand je vois des gens faire la promotion de l’arnaque que vous donnez Bitcoin. Beaucoup de mauvaises personnes là-bas