«Mank», le nouveau drame de David Fincher, fait revivre une ancienne accusation contre Orson Welles. Welles, qui avec «Citizen Kane» (1941) a créé ce qui est souvent cité comme le plus grand film jamais réalisé lors de son premier essai, se tenait-il en fait sur les épaules d’un autre génie?

Pour les chercheurs de Welles, l’idée que Mankiewicz seul a écrit «Citizen Kane» est un vieux mensonge, et sa répétition continue peut témoigner de la persévérance du «citoyen Kane».

«C’est le plus grand film jamais réalisé, il a le plus long historique de représentation de ce que le cinéma peut être, et qui est responsable de le faire ainsi est une histoire continue», Harlan Lebo, l’auteur de «Citizen Kane: le parcours d’un cinéaste», A déclaré un compte rendu exhaustif de la réalisation du film.

Toute controverse a commencé en 1940, a déclaré Lebo. Welles, connu pour ses productions scéniques et radiophoniques envoûtantes avec le Mercury Theatre de New York, faisait une arrivée très regardée à Hollywood, ayant signé à 24 ans pour réaliser sa première photo. Il a dit à la chroniqueuse de potins Louella Parsons qu’il avait écrit le prochain «Kane».

« Herman se retourne immédiatement, menace de poursuivre en justice, veut s’assurer qu’il maintient le crédit », a déclaré Lebo.

Les scénaristes de la radio de Mercury Theatre n’obtenaient généralement pas de crédit, et Mankiewicz avait renoncé à sa prétention à la paternité de «Kane» dans un contrat avec la compagnie. Welles aurait pu faire pression pour obtenir un crédit complet, écrit Lebo, mais son avocat a déconseillé la publicité d’un différend, et un crédit partagé a finalement été accepté par les deux auteurs.