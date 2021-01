Les restrictions de voyage, la distanciation sociale et la fermeture des frontières font tous partie de la vie pendant Covid-19. Mais ces règles strictes ont eu un avantage inattendu – il y a moins de punaises de lit maintenant, disent les plus grands contrôleurs de ravageurs du Canada.

Selon un rapport publié par la société de lutte antiparasitaire Orkin Canada, les observations de punaises de lit ont diminué de 20% en 2020 – une baisse qui, selon elle, est due à la pandémie. C’est la première fois en cinq ans que le nombre d’observations de punaises de lit diminue.

Les insectes se cachent normalement dans les matelas et la literie, se nourrissent de particules de peau répandues par les dormeurs et prennent également une bouchée pour sucer le sang – laissant une tache révélatrice généralement sur les bras ou le visage ou d’autres zones exposées du corps d’une personne endormie. Ils laisseront également de petites taches de caca sur les draps et autres literies ou meubles.

Normalement, ils font du stop sur des bagages et des vêtements ou d’autres articles placés sur des surfaces molles ou non polies – les chambres d’hôtel étant particulièrement vulnérables.

Bernie Grafe, un porte-parole d’Orkin Canada, a déclaré que le déclin des punaises de lit était dû à la pandémie. Assimiler les punaises de lit à «auto-stoppeurs», Covid-19 signifie que moins de gens voyagent et que les parasites ne peuvent pas se propager aussi facilement.

Mais une fois les restrictions de voyage levées, attendez-vous à ce que les punaises de lit recommencent à se déplacer. Gaffe a averti qu’une fois les verrouillages allégés, les punaises de lit recommenceraient à mordre et à voyager. Les ravageurs peuvent rester en sommeil pendant des mois à la fois – ce qui signifie qu’ils auront faim de sang lorsque la vie normale reprendra.

