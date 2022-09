Qui a dit que tous les médecins avaient une mauvaise écriture ? Un pédiatre du Kerala prouve le contraire

Depuis des années, les ordonnances amusantes et l’écriture incompréhensible des médecins font l’objet de mèmes en ligne. Les mèmes plaisantent en disant qu’à part le pharmacien, personne d’autre ne peut lire ce que la plupart des médecins ont écrit sur leurs ordonnances. Par conséquent, être capable de lire une ordonnance est une agréable surprise, d’autant plus si l’écriture est exceptionnellement soignée. C’est précisément pour cette raison que le Dr Nithin Narayanan du Kerala est reconnu pour avoir rédigé des ordonnances avec une écriture exceptionnellement soignée que tout patient ou pharmacien peut lire.

Sa calligraphie impeccable en lettres majuscules a commencé à recevoir des éloges lorsqu’une photo d’une ordonnance médicale qu’il a rédigée est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a partagé la photo de l’ordonnance sur Facebook avec la légende : « Je ne connais pas l’authenticité de cette ordonnance telle qu’elle a été partagée. Mais une chose ne peut pas être dite. Peu importe à quel point le médecin est occupé, une ordonnance rédigée qui ne dépasse pas 2 minutes, si elle est écrite d’une manière compréhensible pour le patient, le spectateur et le pharmacien, la dignité ne diminuera pas du tout ! Cette prescription montre que le contraire est le cas. Salut monsieur. Que cette ordonnance soit un exemple pour montrer la domination sociale à au moins quelques personnes dans une section qui insiste sur le fait que seuls les pharmaciens que j’ai besoin de lire peuvent éviter cette mauvaise habitude.

Le Dr Nithin a déclaré dans une interview aux médias qu’il aimait écrire et qu’il avait une bonne écriture depuis qu’il était un jeune garçon. Il a poursuivi en disant qu’il s’efforçait de respecter les mêmes critères lors de la rédaction des ordonnances. Il a répondu à la question d’Asianet sur la capacité des pharmaciens à lire son écriture plus facilement en disant : “Les pharmaciens doivent être habitués à de nombreux types d’écriture et la mienne serait également la même pour eux.”

« J’écris mes ordonnances en lettres moulées. Les autres médecins écrivent de manière illisible parce qu’ils sont peut-être occupés. Je fais de mon mieux pour écrire lisiblement les ordonnances même lorsque je suis occupé. Les patients apprécient souvent cela », a-t-il ajouté.

Expliquant qu’il a inculqué l’art de l’écriture soignée depuis son enfance, le Dr Nithin a déclaré qu’il s’efforçait de maintenir son style d’écriture même après la fin de ses études.

Le Dr Nithin est originaire de Padiyur à Thrissur et a passé les trois dernières années à travailler au CHC de Nemmara à Palakkad. Il a obtenu son doctorat en médecine au Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research (JIPMER) après avoir obtenu son MBBS au Thrissur Medical College.

