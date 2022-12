Qui a dit “Les rats ne dirigent pas cette ville”. Nous faisons?’ Elle l’a fait.

Dans les décennies qui ont suivi le mandat de M. Waring, le Département de l’assainissement est devenu une énorme organisation avec plus de 8 100 employés en uniforme – y compris sa propre force de police – et 2 000 employés civils. Les travailleurs collectent environ 24 millions de livres de déchets et de recyclage chaque jour et sont également responsables du déneigement de 6 300 miles de rues de New York.

Et pourtant, le défi persiste. D’énormes tas de sacs poubelles obstruent régulièrement les trottoirs et des liquides mystérieux et parfumés s’accumulent dans les rues, donnant à la ville sa réputation d’« enfer des ordures ».

Certains pourraient être intimidés par la tâche intimidante de nettoyer New York. Mme Tisch, qui a été nommée commissaire à l’assainissement par le maire Eric Adams en avril, insiste sur le fait qu’elle considère la situation des déchets de la ville comme “une opportunité très excitante”.

Avec son éducation et ses antécédents, elle pouvait probablement faire à peu près tout ce qu’elle voulait faire. À 6 heures du matin un mardi récent, ce qu’elle voulait faire, c’était rencontrer des travailleurs de l’assainissement dans un garage de camions à ordures dans le Bronx.

Dans des bottes en daim noir et un pull gris doux, elle a parlé avec confiance et autorité en soulignant aux travailleurs – pour la plupart des hommes – que le maire Adams est profondément investi dans l’assainissement et a donné la priorité au nettoyage de la ville.