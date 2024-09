Qui a déménagé en Arabie saoudite cet été – et ce que cela révèle sur la Pro League

Lorsque la NASA a publié des images de Sakaka depuis la Station spatiale internationale en décembre 2020, on aurait pu croire que l’on regardait la lune.

Les sommets patinés des anciens bâtiments de la ville oasis d’Arabie saoudite étaient presque impossibles à distinguer du sol creusé dans les ornières et ce n’est qu’en y regardant de plus près qu’on pouvait voir des signes de modernité.

Sakaka, qui faisait autrefois partie d’une route des caravanes dans l’extrême nord du pays, abrite l’industrie émergente des énergies renouvelables du royaume, ce qui explique les éclats de lumière vive se reflétant sur un champ de panneaux solaires.

Le projet de 320 millions de dollars (243 millions de livres sterling), principalement financé par des investissements privés, a été annoncé par les canaux publics en 2018, alors qu’il tentait de créer 400 nouveaux emplois dans la région reculée et pauvre d’Al Jouf.

Lorsque la centrale a ouvert ses portes trois ans plus tard, le prince héritier Mohammed ben Salmane a décrit ce développement comme un « moment charnière » pour les plans renouvelables de l’Arabie saoudite, avec sept installations similaires à suivre.

Sakaka est au cœur de Vision 2030, la tentative de Salman d’apporter de la durabilité à l’Arabie saoudite qui se diversifie pour s’affranchir de sa dépendance au pétrole.

Le football fait également partie de la brochure. L’Arabie saoudite affirme qu’elle s’ouvre, qu’elle veut du tourisme et qu’elle accueillera la Coupe du monde en 2034.

Depuis le début de l’année dernière, le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite est l’actionnaire majoritaire de quatre des équipes de la Saudi Pro League du pays – Al Ahli, Al Hilal, Al Ittihad et Al Nassr – et a contribué en grande partie à l’investissement de près d’un milliard de dollars (760 millions de livres sterling) dans les joueurs étrangers en 2023.

Alors que 2023 restera dans les mémoires comme l’année où Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Neymar (Al Hilal), Karim Benzema (Al Ittihad) et Jordan Henderson (Al Ettifaq ; il a résilié son contrat en janvier et a rejoint l’Ajax) ont quitté l’Europe pour des contrats lucratifs en Pro League saoudienne, les dépenses de transfert en 2024 ont été moins extravagantes, avec des dépenses totales s’élevant à environ 250 millions de dollars (190 millions de livres sterling).

Ce chiffre a été contribué par les frais plutôt modestes de 250 000 $ (190 000 £) qui ont permis à Brad Young, à la fin de la fenêtre, de quitter les champions de la Cymru League, The New Saints (TNS), pour rejoindre Al Orobah, une équipe de Pro League saoudienne basée à Sakaka.



Brad Young a été recruté par surprise par l’Arabie saoudite (Ben Roberts Photo/Getty Images)

On pourrait soutenir que toute ville en plein essor a besoin d’une orientation sportive pour attirer ses habitants et cela contribue à expliquer pourquoi Young, de Birmingham, échangerait son statut de joueur pour un club situé à la frontière entre le Pays de Galles et l’Angleterre, contre un club situé à une distance relativement courte en voiture de la frontière de l’Arabie saoudite avec l’Irak.

L’approche de recrutement d’Al Orobah au cours des derniers mois constitue un point d’entrée pratique pour une analyse de la Pro League saoudienne en 2024.

Alors que de nombreux grands clubs d’Arabie saoudite regorgent d’étrangers ayant signé des contrats à long terme, ce n’était pas le cas d’Al Orobah depuis sa promotion en mai, ni d’Al Qadsiah, un autre club promu, basé à Khobar, juste au sud de Dammam, où Steven Gerrard dirige Al Ettifaq sur la côte est de l’Arabie saoudite.

En effet, Al Orobah et Al Qadsiah ont tous deux pu reprendre le jeu. Al Orobah a commencé l’été en libérant chacun de ses huit joueurs étrangers, dont Vurnon Anita, qui a disputé 153 matchs pour l’Ajax et 155 matchs pour Newcastle United. Anita a maintenant 35 ans et Al Orobah voulait des options plus fraîches.

Pour se préparer à l’élite, ils ont embauché un entraîneur portugais en la personne d’Alvaro Pacheco, qui n’a duré que quatre matchs à son précédent poste avec Vasco da Gama au Brésil, ainsi que 10 nouvelles recrues étrangères, dont l’ancien capitaine de West Ham United Kurt Zouma en prêt, dont le transfert aux Émirats arabes unis a échoué plus tôt dans la fenêtre, et Johann Berg Gudmundsson, qui était en fin de contrat après avoir quitté Burnley.

En vertu de nouvelles règles, les clubs sont autorisés à recruter huit joueurs non saoudiens sans limite d’âge ainsi que deux joueurs non saoudiens nés en 2003 ou après, « afin de stimuler l’investissement dans les jeunes talents », selon un communiqué publié par la Saudi Pro League en décembre 2023.

Young, né en janvier 2003, fait partie de cette catégorie. Il y a quatre ans, alors qu’il était sous contrat avec Aston Villa, il se remettait dans un hôpital de Birmingham après avoir été poignardé à trois reprises après avoir résisté à une tentative de vol dans un parc de Solihull. Après sa sortie de Villa l’été dernier, il est devenu le Soulier d’or de la Cymru Premier League après avoir marqué 22 buts en 25 matchs pour TNS.

Même si cela peut paraître étrange qu’il suscite l’intérêt de la nouvelle ligue la plus ambitieuse du monde, des intermédiaires représentant des clubs saoudiens étaient présents au Stebonheath Park de Llanelli en mars lorsque l’équipe C du Pays de Galles a battu ses homologues anglais 1-0. Bien que Young n’ait pas participé à ce match, cela a montré jusqu’où certains clubs saoudiens étaient prêts à aller.



L’international islandais Gudmundsson a quitté Burnley pour Sakaka (Julian Finney/Getty Images)

Lorsque Young a marqué deux fois lors de ses débuts européens avec le TNS lors de leur victoire 3-0 au premier tour de qualification de la Ligue des champions contre le FK Decic du Monténégro, l’attention saoudienne s’est accrue.

Pourtant, Young ne serait pas le premier Saoudien importé d’un club gallois à l’été 2024. Cet honneur est revenu à Andy Firth, un gardien de but de 27 ans des Connah’s Quay Nomads, anciennement à Liverpool et aux Rangers, qui a rejoint Al Ettifaq en juin pour occuper un poste d’entraîneur, travaillant aux côtés de Gerrard.

Al Qadsiah a remodelé son équipe avec quelques recrutements accrocheurs, sans toutefois dépenser autant d’argent que certains agents le pensaient.

L’année dernière à la même époque, Robbie Fowler, une autre légende de Liverpool, était à la tête d’Al Qadsiah, mais il a été limogé alors que l’équipe était en tête du championnat. Son remplaçant, Michel, a mené l’équipe vers la promotion, après quoi, comme Al Orobah, le club a laissé tomber tous ses joueurs étrangers et les a remplacés par huit nouvelles recrues plus une recrue « née en 2003 ».

L’ancien attaquant d’Arsenal Pierre Emerick-Aubameyang et le défenseur du Real Madrid Nacho, vainqueur de la Ligue des champions, sont les plus gros noms recrutés par Al Qadsiah, qui n’appartient pas au PIF mais est financé par la compagnie pétrolière Aramco. Mais l’acquisition la plus chère d’Al Qadsiah est celle d’Ezequiel Fernandez de Boca Juniors pour 23 millions de dollars (17,5 millions de livres sterling), un milieu de terrain émergent qui a joué pour l’Argentine aux Jeux olympiques.

Les agents européens avaient anticipé que le mercato saoudien serait bien plus frais que l’été dernier pour une raison logique : les clubs étaient prêts à dépenser mais, au final, la plupart des équipes disposaient déjà de joueurs étrangers et avaient du mal à s’en débarrasser. Certains clubs avaient des joueurs étrangers de retour de prêts ailleurs. Tout cela a obligé les clubs à vendre avant de pouvoir entrer sur le marché.

Al Ahli, l’une des deux grandes équipes de Djeddah, a par exemple dû trouver un acheteur pour l’ancien attaquant de Newcastle United Allan Saint-Maximin avant de pouvoir faire venir quelqu’un. Une fois qu’il a été prêté à Fenerbahce, cela leur a permis de redoubler d’efforts pour recruter Ivan Toney de Brentford.

De l’autre côté de la ville, dès que l’ailier portugais Jota a été vendu à Rennes pour une perte de 15 millions de livres sterling, Al Ittihad a pu obtenir Steven Bergwijn de l’Ajax, un transfert qui a incité l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman à «fermer le livre» sur la carrière internationale du joueur de 26 ans en raison de craintes concernant la compétitivité de la ligue saoudienne.



Bergwijn a peut-être mis en péril sa carrière internationale en déménageant en Arabie saoudite (John Macdougall/AFP/Getty Images)

Pendant ce temps, Al Shabab, club de Riyad, a passé la majeure partie de l’été à essayer de vendre l’attaquant sénégalais Habib Diallo, une recrue record de 20 millions de livres sterling en provenance de Strasbourg en 2023. L’histoire de Diallo sert d’étude de cas sur les défis financiers auxquels sont confrontés les clubs saoudiens. Bien qu’Al Shabab ait voulu se débarrasser du joueur, son salaire limitait le nombre d’acheteurs européens potentiels à moins qu’ils ne continuent à contribuer à un pourcentage substantiel de son salaire. Au final, Diallo est resté dans le pays en signant un contrat de prêt avec Damac. Cela a permis à Al Shabab de finaliser l’achat de Daniel Podence des Wolverhampton Wanderers.

Parmi les autres joueurs européens arrivés en Arabie saoudite cet été, seuls Mohamed Simakan et Joao Cancelo sont peut-être au sommet de leur forme. Simakan, un défenseur de 24 ans qui évoluait auparavant au RB Leipzig, a rejoint Al Nassr pour 35 millions d’euros (29,5 millions de livres sterling), où il a été rejoint par le Brésilien Angelo dans le cadre d’un accord qui a permis à Chelsea de réaliser un bénéfice de 5,5 millions de livres sterling sur un ailier qui n’a jamais joué pour le club.

Le transfert de 25 millions d’euros de Cancelo à Al Hilal depuis Manchester City n’est cependant pas la plus grosse transaction conclue par le club de Riyad, qui a recruté l’attaquant brésilien Marcos Leonardo de Benfica pour 40 millions d’euros. À l’autre extrémité de l’échelle, l’ancien défenseur de Manchester United Chris Smalling a accepté de quitter l’AS Roma pour Al Fayha sur la base d’un transfert gratuit.

On soupçonne que l’été 2026 verra la prochaine tranche importante de dépenses car de nombreux joueurs étrangers atteindront la fin de leurs contrats de trois ans, même si l’été prochain, certains clubs promus en pleine ascension pourraient attaquer à nouveau le marché, dans la même veine qu’Al Orobah et Al Qadsiah.

Un concurrent probable est Neom SC, un club de deuxième division auparavant appelé Al Suqoor, qui a changé d’identité à la fin de l’année dernière en prévision d’un déménagement vers la ville futuriste en construction dans le désert du même nom pour un coût estimé à 1,5 billion de dollars.

Parmi les recrues de Neom cet été figure Ahmed Hegazy, ancien défenseur de West Bromwich Albion. Reste à savoir si son coéquipier international égyptien Mohamed Salah le rejoindra en Arabie Saoudite au cours des deux prochaines années.

Le royaume peut certainement se permettre Salah, mais la question est de savoir quand un club de la Pro League saoudienne pourra concrétiser cette décision, et s’il appréciera de jouer à un niveau où les clubs promus pêchent dans les cours d’eau gallois.

(Photos du haut : Pierre-Emerick Aubameyang et Brad Young ; Getty Images)