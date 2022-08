Qui a ‘découvert le Canada’? Québec dit explorateur français sur les peuples autochtones: sondage

Les Québécois sont plus enclins à dire que Jacques Cartier – ou même Christophe Colomb – «a découvert le Canada», par rapport au reste du pays, ce qui désigne les peuples autochtones, selon une nouvelle enquête.

Les résultats sont basés sur une étude Web que la firme de sondage Léger a réalisée pour l’Association d’études canadiennes du 8 au 10 juillet, dans laquelle elle a posé une série de questions sur les récits historiques du pays.

L’enquête a révélé que lorsqu’on leur a posé la question ouverte « qui a découvert le Canada », 21 % de l’ensemble des répondants ont nommé des Autochtones. Environ 16 % ont offert le nom de Jacques Cartier, l’explorateur français qui a effectué plusieurs voyages sur les côtes et les voies navigables du pays à partir de 1534.

L’enquête rapporte que 15 pour cent des répondants ont dit qu’ils ne savaient pas.

Il dit un reste nommé un mélange des Vikings, Christophe Colomb et Samuel de Champlain, un autre explorateur crédité pour la fondation de Québec et aidant à coloniser la région pour la France.

L’enquête a interrogé 1 764 Canadiens et ne peut se voir attribuer une marge d’erreur, car les sondages en ligne ne sont pas considérés comme des échantillons véritablement aléatoires.

Lorsque les résultats ont été ventilés par âge, les personnes âgées de 18 à 54 ans avaient tendance à dire les peuples autochtones en plus grand nombre que les personnes âgées de 55 ans et plus.

Le concept de « découverte » est celui qui a été remis en question ces derniers temps, plus récemment lors de la visite du pape François au Canada.

Le pontife de 85 ans a fait face à des appels répétés le mois dernier pour dénoncer une série d’édits, connus sous le nom de bulles papales, datant du XVe siècle, que les pays utilisaient pour justifier la colonisation de terres considérées comme inhabitées alors qu’en fait elles abritaient des Autochtones. personnes.

Le sondage suggère un clivage entre la façon dont les résidents du Québec et du reste du pays abordent la question de « qui a découvert le Canada ».

Il rapporte que 46% des Québécois attribuent à Cartier la découverte du Canada, contre 11% dans la province qui ont choisi les Autochtones.

En revanche, les résultats montrent que 20 % ou plus des répondants de la Colombie-Britannique, du Canada atlantique, des Prairies, de l’Alberta et de l’Ontario ont choisi les Autochtones, tandis que moins de 10 % de chacun ont choisi Cartier.

Le président de l’Association, Jack Jedwab, dit qu’au Québec, il semble y avoir une plus grande tendance à voir le pays à travers le prisme des nations françaises et anglaises.

« Alors que dans le reste du Canada maintenant, il y a ce mouvement pour voir le pays davantage du point de vue de trois fondateurs », y compris les peuples autochtones, dit-il.

« Il y a plus d’exposition à cette perspective qu’au Québec », ajoute-t-il.

En ce qui concerne Columbus, le sondage rapporte que 20 % des répondants du Québec le considéraient comme un découvreur du Canada, comparativement à moins de 15 % de tous les répondants des autres régions sondées.

Jedwab dit que le fait que Columbus ait été choisi est “inquiétant”.

« Je ne sais pas ce qu’ils lisent, mais il est clair que ce n’est pas quelque chose que vous trouverez dans n’importe quel texte d’histoire canadienne.

L’enquête a également demandé aux Canadiens s’ils croyaient vivre sur un territoire non cédé – des terres que les peuples autochtones n’ont jamais légalement cédées aux autorités gouvernementales.

De tous les répondants, il indique que 66 % ont répondu « non », contre 34 % qui ont répondu « oui ».

Selon sa répartition régionale, l’enquête a révélé que près de 60 % des répondants de la Colombie-Britannique – le plus élevé de toutes les régions – ont déclaré vivre sur un territoire autochtone non cédé, contre près de 44 % qui ont déclaré ne pas le faire.

Les résultats de l’enquête montrent que le plus bas était au Québec, où seulement environ 20% des résidents ont déclaré vivre sur un territoire non cédé, contre 79% qui ne l’ont pas fait.

Contrairement aux autres provinces, la majeure partie de la Colombie-Britannique est considérée comme un territoire autochtone non cédé. Lorsque la province s’est jointe à la Confédération en 1871, son gouvernement n’a pas reconnu le titre autochtone et n’a pas jugé nécessaire de conclure des traités.

Jedwab pense que les résultats suggèrent différents niveaux de sensibilisation des résidents des différentes provinces aux questions foncières autochtones.

Par exemple, il souligne que les dirigeants politiques du Québec font rarement des reconnaissances de terres autochtones.

“Lorsque les gens font la reconnaissance des terres, il y a un rappel, un rappel intégré, sur la fondation du pays… et sur quoi il a été fondé.”

—Stephanie Taylor, La Presse canadienne

