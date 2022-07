THE VIEW est un talk-show de jour populaire qui a été créé en 1997.

Au fil des ans, l’émission a été animée par un éventail de célébrités et de personnalités politiques, mais a en fait été créée par un journaliste de renommée mondiale.

Getty

La vue créée en 1997[/caption]

Qui a créé The View ?

Le talk-show populaire d’ABC, The View, a été créé en 1997 et est diffusé depuis plus de 20 ans.

Au cours de l’émission, les co-animateurs discutent d’un éventail de sujets, notamment la politique, le divertissement et les problèmes des femmes.

L’émission a été créée par l’ancienne animatrice de TODAY Barbara Walters, qui a eu l’idée de sa fille Jackie après avoir réalisé qu’elle voyait le monde différemment.

“J’ai toujours voulu faire une émission avec des femmes de générations, d’horizons et de points de vue différents”, a expliqué Walters lors de la première émission, via le New York Times Magazine.

“C’est ce spectacle”, a-t-elle poursuivi.

L’émission est devenue un lieu où les femmes pouvaient « discuter » leurs différences entre elles et avec le monde.





Qui est Barbara Walters ?

Barbara Walters est une journaliste de radiotélévision à la retraite, auteur et personnalité de la télévision.

Elle est née le 25 septembre 1929 à Boston, Massachusetts.

Après avoir obtenu son diplôme du Sarah Lawrence College, elle a animé de nombreux programmes, dont TODAY, The View, 20/20 et ABC Evening News.

Qui étaient les hôtes originaux de The View ?

Les co-animateurs originaux de The View étaient Meredith Vieira, Star Jones, Debbie Matenopoulos, Joy Behar et Walters, qui venaient tous d’horizons différents.

Getty

La vue a été créée par Barbara Walters[/caption]

Les co-hôtes sont désormais Whoopi Goldberg, Sara Haines, Behar et Sunny Hostin.

En juin 2022, les hôtes originaux se sont réunis pour le 25e anniversaire de l’émission, mais Walters était visiblement absent des festivités.

Depuis sa retraite en 2014, Walters s’est retirée de la scène publique et n’a pas fait d’apparition publique depuis 2016.

Parmi les autres personnes qui ont animé l’émission au fil des ans, citons: