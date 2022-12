LE PRIX NOBEL DE LA PAIX a été créé en 1985 pour récompenser ceux qui ont grandement contribué à la physique, à la chimie, à la physiologie ou à la médecine, à la littérature et au travail dans la paix.

Le prix est décerné à cinq personnes méritantes chaque année le 10 décembre, jour anniversaire de la mort du fondateur.

Le prix Nobel de la paix a été créé par Alfred Nobel Crédit : Getty

Qui a créé le prix Nobel de la paix ?

Alfred Nobel était un inventeur, entrepreneur, scientifique et homme d’affaires suédois qui croyait qu’il fallait faire sa part pour avoir un impact positif sur le monde.

Il a créé le premier prix Nobel de la paix en 1885, à la suite de sa mort.

Nobel avait acquis une petite fortune, dont la majorité a été laissée pour financer la création du prix de la paix comme dicté dans son testament.

Il a décrit le prix Nobel de la paix comme digne d’être décerné “à ceux qui, au cours de l’année précédente, ont conféré le plus grand bien à l’humanité”.

Il a ordonné que le prix Nobel de la paix soit distribué à cinq dignes récipiendaires, déclarant que chaque prix serait décerné par catégorie.

Le premier prix reviendrait à la personne qui aurait fait “la découverte ou l’invention la plus importante dans le domaine de la physique”.

Le deuxième prix, a-t-il dit, irait à “la personne qui a fait la découverte ou l’amélioration chimique la plus importante”.

Le troisième prix serait décerné à “la personne qui a fait la découverte la plus importante dans le domaine de la physiologie ou de la médecine”.

Le quatrième prix irait à “la personne qui, dans le domaine de la littérature, a produit l’œuvre la plus remarquable dans une direction idéaliste.

Le cinquième et dernier prix serait décerné à “la personne qui a fait le plus ou le mieux pour faire progresser la fraternité entre les nations, l’abolition ou la réduction des armées permanentes, et la création et la promotion de congrès de paix”.

Qui a été le premier destinataire ?

Le premier prix Nobel de la paix a été décerné dans la maison d’Alfred Nobel à Stockholm, en Suède, à l’occasion du cinquième anniversaire de sa mort en 1901.

Il n’y a eu que deux prix Nobel de la paix décernés la première année et ils ont été reçus par Frédéric Passy de France et le Suisse Jean Henry Dunant.

Passy a reçu le prix pour son travail pour établir des conférences internationales de paix, ses efforts de diplomatie et d’arbitrage.

Il fonde la première Société française de la paix en 1878 et tient un congrès cette année-là à Paris lors de l’Exposition universelle.

Dunant a reçu le prix pour ses efforts humanitaires en aidant les soldats blessés et en créant une compréhension internationale.

Alfred Nobel était un chimiste et inventeur suédois connu pour avoir inventé le prix Nobel de la paix Crédit : Getty

Pourquoi Alfred Nobel était-il connu ?

Bien qu’Alfred Nobel soit maintenant surtout connu pour son invention du prix Nobel de la paix, au cours de sa vie, il était connu pour avoir inventé la dynamite qui a conduit à la construction avancée de tunnels, de routes et de canaux.

Son invention a été rendue publique en 1866 en tant que premier engin explosif gérable en toute sécurité à être créé en dehors de la poudre à canon.

Il a accumulé une richesse substantielle, qui a ensuite servi à financer le prix Nobel de la paix, en vendant des droits de brevet sur d’autres produits de dynamite dans le monde entier, mais lorsque les États-Unis ont commencé à l’utiliser pour des armes de qualité militaire, Nobel s’est inquiété du résultat de son invention. établi.

On s’est largement demandé si c’était la culpabilité d’avoir créé une arme mortelle qui l’avait incité à établir le prix Nobel de la paix après sa mort.