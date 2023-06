Qui a construit le sous-marin Titanic et combien a-t-il coûté ?

LE submersible Titan a implosé à quelques mètres de l’épave du Titanic et a tué cinq personnes en « millisecondes ».

Des débris du sous-marin ont été retrouvés et il a été confirmé que les passagers du navire Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding, Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood et son fils de 19 ans, Suleman, étaient décédés.

Le PDG et fondateur d’OceanGate, responsable du Titan Sub, a perdu la vie dans le navire Crédit : AFP

Qui a construit le sous-marin OceanGate Titanic ?

Stockton Rush était le PDG et fondateur d’OceanGate et a créé le sous-marin dans lequel il a également tragiquement perdu la vie.

L’ingénieur a précédemment parlé dans une interview avec David Pogue de la logistique du Titan.

Il a expliqué: « Nous gérons le tout avec ce contrôleur de jeu. »

Il y avait aussi des lumières LED Camper World installées à l’intérieur et un certain nombre de caméras étaient en fait des caméras de sécurité.

On a demandé à Rush: « Il semble que ce submersible ait des éléments de MacGyvery jerryriggedness. »

À quoi il a répondu que le récipient sous pression avait été créé en travaillant avec Boeing, la NASA et l’Université de Washington.

« Cette partie, une fois que le récipient sous pression est – vous êtes certain qu’il ne va pas s’effondrer sur tout le monde, tout le reste peut échouer », a ajouté Rush.

« Cela n’a pas d’importance. Vos propulseurs peuvent s’éteindre. Vos lumières peuvent s’éteindre. Toutes ces choses peuvent tomber en panne. Vous serez toujours en sécurité. »

Il a également déclaré: « Vous savez, il y a une limite. Vous savez, à un moment donné, la sécurité n’est qu’un pur gaspillage.

« Je ne pense pas que ce soit très dangereux, si vous regardez l’activité submersible au cours des trois dernières décennies, il n’y a même pas eu de blessure majeure, encore moins de décès..«

Combien a coûté la construction du sous-marin Titanic ?

Les passagers à bord du sous-marin ont dû payer 250 000 £ pour faire le voyage, mais un homme qui a aidé à le construire a affirmé qu’il avait été construit avec une technologie peu coûteuse.

Tel que rapporté par MailOnline, Doug Virnig, a aidé au développement du Titan d’OceanGate et a depuis affirmé qu’il avait été délibérément conçu avec une faible technologie.

L’ancien employé a également affirmé que le prix du siège de 250 000 £ était destiné à financer la recherche plutôt qu’à aider à bâtir une carrière dans le tourisme d’aventure.

Le navire mesure 6,7 mètres, soit environ la taille d’une fourgonnette et a été construit en fibre de carbone et en titane, ce qui le rend plus léger que les autres sous-marins.

Qu’est-il arrivé au sous-marin du Titanic ?

Le sous-marin Titan a implosé à quelques mètres du Titanic, tuant les cinq membres d’équipage en « millisecondes ».

Un porte-parole des garde-côtes américains a déclaré que les débris trouvés lors de la recherche du sous-marin manquant étaient « conformes à la perte catastrophique de la chambre de pression ».

Le contre-amiral John Mauger a déclaré lors d’une conférence de presse à Boston : « Ce matin, un ROV ou un véhicule télécommandé du navire Horizon Arctic a découvert le cône de queue du submersible Titan à environ 1 600 pieds (500 m) de la proue du Titanic sur la mer sol.

« Le ROV a ensuite trouvé des débris supplémentaires. En consultation avec des experts du commandement unifié, les débris sont compatibles avec la perte catastrophique de la chambre de pression.

« Sur cette décision, nous avons immédiatement informé les familles.

« Au nom des garde-côtes des États-Unis et de l’ensemble du commandement unifié, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles. Je ne peux qu’imaginer ce que cela a été pour eux.

« Et j’espère que cette découverte apportera un peu de réconfort pendant cette période difficile. »

Titan a disparu moins de deux heures après sa descente vers l’épave du Titanic dimanche et n’a pas été revu depuis jusqu’à la découverte des débris.

Le sous-marin a commencé sa descente du navire de recherche canadien le Polar Prince vers l’épave du Titanic à 8 heures du matin, mais le contact a été perdu à 9 h 45, heure du Royaume-Uni.

Il n’est pas apparu à 15 heures, heure à laquelle il était censé refaire surface.

La Garde côtière a reçu un rapport sur le navire manquant à 17h40.

Le 19 juin, un avion C-130 Hercules et son équipage, ainsi qu’un avion P8 canadien doté d’une capacité de sonar sous-marin se sont joints à la recherche du sous-marin.

Les espoirs ont été soulevés le lendemain lorsque l’avion canadien a signalé avoir entendu « des bruits sous-marins dans la zone de recherche ».

Le même jour, la Garde côtière a mis en place un commandement pour aider à coordonner plusieurs navires effectuant des opérations de recherche et a déclaré que 10 000 milles carrés avaient déjà été fouillés avec plus de navires en route pour aider à la recherche.

Jeudi, à 11h48, la Garde côtière a annoncé que des débris avaient été découverts par un ROV de l’Horizon Arctic, trouvé près du Titanic.

Mauger a déclaré que cinq « morceaux majeurs » avaient été trouvés.

Ils comprennent une partie de la chambre de pression, la pointe avant, la cloche avant et la cloche arrière.

Les pièces ont été retrouvées au fond de l’océan Atlantique Nord à environ 1 600 pieds de la proue du Titanic jeudi matin.

L’aventurier milliardaire Hamish Harding était l’un des passagers à bord Crédit : AP

Le commandant Paul-Henry Nargeolet était un plongeur respecté sur le terrain et a perdu la vie sur le sous-marin Crédit : AP