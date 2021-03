Les difficultés de l’Ever Given dans le canal de Suez la semaine dernière ont peut-être généré une couverture médiatique générale et captivé le monde, mais au cours des 15 premières années de sa vie – entre 1869 et 1884 – 3000 navires ont été échoués dans la voie navigable qui relie la Méditerranée à Asie.

À l’époque, le canal ne représentait qu’une fraction de sa largeur et de sa profondeur actuelles, et les navires devaient attendre que d’autres passent dans des baies spécialement construites tous les six milles. Un trajet typique d’un bout à l’autre du canal a duré 40 heures, soit quatre fois plus longtemps qu’aujourd’hui.

Mais les navires étaient plus lents en 1870, et il n’y avait pas autant de gens qui commandaient des meubles Ikea et du café d’outre-mer. Ils étaient également beaucoup plus petits que l’Ever Given, qui pèse 220 000 tonnes et mesure plus de 1 300 pieds de longueur.

Pourquoi le canal de Suez a-t-il été construit?

Jetez un œil à une carte et il est relativement facile de voir la logique qui a conduit les planificateurs français de la colonie égyptienne de l’époque à décider de creuser le canal de Suez.

À son point le plus proche, l’isthme de Suez est à seulement 121 kilomètres entre la Méditerranée et la mer Rouge et est parsemé de lacs qui y ont ensuite été incorporés. Avant Suez, les navires devaient faire le périlleux voyage à travers l’Afrique pour atteindre l’Asie et les marchés d’Extrême-Orient.

Ce ne sont pas les Français qui ont eu l’idée les premiers. Des canaux avaient été creusés pour relier les oueds et les lacs de la région depuis les années 1850 avant JC, reliant même la mer Rouge au Nil via un réseau de voies navigables au moment où Alexandre le Grand est arrivé en 332 avant JC.

Lorsque les Romains sont arrivés en Égypte deux siècles plus tard, ils ont tenté d’étendre le canal mais, comme par le passé, il était destiné à faciliter le commerce et le transport entre le delta du Nil et la mer Rouge, plutôt que de relier la Méditerranée avec elle. et l’océan Indien au-delà.

Tout ce qui était encore en fonctionnement en 775 après JC a été rempli par le califat abbasside. Bien que les ingénieurs vénitiens et plus tard français aient discuté de la construction d’un nouveau canal jusqu’au 18ème siècle, afin de défier les Portugais, les Néerlandais et les Anglais en Extrême-Orient, peu a été fait.

Entrez Napoléon, qui, pendant son séjour en Égypte, s’est en fait rendu dans l’isthme pour voir lui-même les restes de l’ancien canal. Son idée a conduit à plus d’arpentages et de projets pour un canal dans les années 1830 et 1850 jusqu’à ce qu’il soit officialisé en 1856. Une société française, la Compagnie du canal de Suez, a obtenu un bail de 99 ans pour construire et exploiter le canal.

Officiellement ouvert

Premièrement, des travailleurs forcés égyptiens ont été utilisés et plus tard des Européens, et le terrain difficile signifiait que le projet a fini par prendre une décennie plutôt que les six années initialement prévues. Le 17 novembre 1869, le canal de Suez est officiellement inauguré.

À l’origine, le projet appartenait à 52-44 aux Français et au souverain égyptien d’alors, Saïd Pacha, mais six ans plus tard, l’Égypte, face à des difficultés financières, a mis en vente ses importantes propriétés. Qui devrait immédiatement racheter la totalité de la part égyptienne? Les Britanniques, bien sûr.

L’Égypte n’a continué à obtenir qu’un gain financier marginal pour la voie navigable construite sur son territoire jusqu’en 1956, lorsque Gamal Abdel Nasser a nationalisé le canal de Suez. Pendant la crise de Suez, Israël a envahi le Sinaï et la Grande-Bretagne a envisagé d’envahir l’Égypte, mais a été persuadée de ne pas le faire par les États-Unis sous Dwight Eisenhower, qui a menacé de punir la Grande-Bretagne financièrement si elle le faisait.

Depuis 2015, le canal de Suez est une priorité majeure pour le régime d’Abdel Fattah Al-Sisi, qui a injecté de l’argent dans des projets d’infrastructure et d’agrandissement du canal.