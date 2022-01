MINNIE Mouse a fait ses débuts dans Steamboat Willie en 1928 et est depuis un personnage incontournable pour The Walt Disney Company.

Elle est connue pour ses gants blancs, son nœud, sa robe à pois, ses bloomers blancs et ses chaussures à talons bas, mais a changé de look en janvier 2022.

Minnie Mouse a un nouveau look

Qui a conçu le nouveau look de Minnie Mouse ?

Pour la première fois en 93 ans d’histoire, Minnie Mouse portera désormais un tailleur-pantalon pour la célébration du 30e anniversaire de Disneyland Paris.

Le nouveau look a été créé par Stella McCartney.

« Je suis ravi de travailler avec la seule, la seule, l’emblématique Minnie Mouse », a déclaré McCartney dans un communiqué, via People.

« Ce que j’aime chez Minnie, c’est le fait qu’elle incarne le bonheur, l’expression de soi, l’authenticité et qu’elle inspire les gens de tous âges à travers le monde. De plus, elle a un style tellement génial ! »

En parlant du design, McCartney a révélé que le nouveau look de Minnie était inspiré de l’un de ses propres costumes emblématiques.

« Je voulais que Minnie porte son tout premier tailleur-pantalon à Disneyland Paris, alors j’ai conçu l’un de mes costumes emblématiques – un smoking bleu – en utilisant des tissus issus de sources responsables », a expliqué la créatrice.

Ajoutant: « Cette nouvelle version de ses pois emblématiques fait de Minnie Mouse un symbole de progrès pour une nouvelle génération. Elle le portera en l’honneur du Mois de l’histoire des femmes, en mars 2022. J’ai hâte que vous voyiez ce nouveau look au Parc Walt Disney Studios ! »

Qui est Stella McCartney ?

Née le 13 septembre 1971, McCartney, 50 ans, est connue comme une créatrice de mode anglaise qui possède sa propre marque de vêtements éponyme.

Elle est également connue comme la fille de l’auteur-compositeur-interprète anglais Sir Paul McCartney et de feu Linda McCartney.

Avant son rôle dans l’industrie de la mode, McCartney a obtenu un diplôme de l’Université Ravensbourne à Londres.

Au fil des ans, elle a conçu d’innombrables pièces, notamment des vêtements, des sacs à main, des chaussures et des vêtements pour enfants. Elle a également collaboré avec de grandes marques comme Adidas et Disney.

En janvier 2022, elle avait une valeur nette estimée à 75 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Il a été conçu par Stella McCartney Crédit : Getty

Qu’est-ce que les gens ont dit sur le nouveau look de Minnie ?

Depuis la sortie du nouveau look de Minnie, beaucoup ont eu des opinions mitigées à son sujet.

Candance Owens a ouvertement discuté de son point de vue à l’antenne lors de l’émission Fox News de mercredi, affirmant que Disney essaie de distraire les gens des vrais problèmes en « essayant de détruire les tissus de notre société ».

« C’est pourquoi les gens ne prennent pas ces gens au sérieux », a déclaré Owens.

« Ils prennent toutes ces choses dont personne n’a été offensé. C’est comme s’ils devaient s’en débarrasser et les détruire parce qu’ils s’ennuient. Vous savez, ils s’ennuient absolument.

Elle a ensuite affirmé qu’il s’agissait d’une tentative de détourner les gens des vrais problèmes politiques et économiques.

« Ils essaient de détruire les tissus de notre société, prétendant qu’il y a des problèmes pour que tout le monde regarde par ici », a poursuivi Owens. « Regardez Minnie Mouse, ne regardez pas l’inflation, [Jesse Watters]. Regardez Minnie Mouse !

« Le monde va de l’avant parce que vous l’avez en tailleur-pantalon. Peu importe que vous ne puissiez rien acheter à l’épicerie et que vous ne puissiez acheter un morceau de bacon que si vous avez 30 $ en poche. À au moins on s’attaque au vrai problème, qui est Minnie Mouse !

D’autres utilisateurs sur Twitter semblaient partager l’opinion d’Owens avec une écriture: « Plus de woke bs. Le design est sympa, mais nous parlons d’un personnage qui a presque 100 ans. Le look og est intemporel, et tout l’intérêt de celui-ci était de la différencier de Mickey (surtout dans les années 20). Minnie en costume la fait ressembler à Mickey en costume.

Malgré quelques commentaires négatifs, d’autres ont exprimé des opinions différentes sur la base des commentaires d’Owens.

Un utilisateur a ajouté : « Oh regarde, il y a Minnie Mouse en pantalon. D’une certaine manière, ça ne détruit pas le tissu de la société. Juste être une adorable souris de dessin animé, comme on le fait. »

Un autre a écrit: « Si des choses comme Minnie Mouse changer de tenue peuvent détruire votre société, cela ne valait rien au départ. »