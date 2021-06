Le mois de juin est célébré comme le « Mois de la fierté » dans le monde entier. « Fierté » est synonyme d’un drapeau, que vous vous identifiiez comme gay, lesbienne, bi, de genre non conforme, trans ou diverses autres versions qui vous font vraiment sentir, vraiment vous. Le drapeau est le reflet de tout le spectre des genres qu’il englobe : et ce sont les couleurs de l’arc-en-ciel. Si vous avez vu des symboles de fierté, ils sont généralement aussi de couleur arc-en-ciel. Les marches de la fierté, les défilés de la fierté sont généralement ornés de drapeaux arc-en-ciel. Le drapeau, dans un sens, est le reflet de la communauté dans son ensemble et de la variété et de la couleur des marches. Mais d’où vient vraiment le drapeau de la fierté ?

En 2015, lorsque le Museum of Modern Art a acquis le drapeau, il l’a attribué à l’artiste Gilbert Baker. « Nous sommes ravis d’annoncer que le MoMA a acquis l’emblématique drapeau arc-en-ciel dans sa collection de designs, où il rejoint des symboles universels similaires tels que le symbole @, le logo Creative Commons et le symbole de recyclage. L’artiste Gilbert Baker a créé le Rainbow Flag en 1978 à San Francisco », ont-ils écrit.

Dans les propres mémoires de Gilbert Baker, ‘RAINBOW WARRIOR’, il en détail mentionne l’origine et l’idée sous-jacente – Il raconte comment, lorsqu’il a créé le drapeau, le symbole était un triangle rose pour le mouvement gay. «Mais cela a représenté un chapitre sombre dans l’histoire des droits des personnes de même sexe. Adolph Hitler a conçu le triangle rose pendant la Seconde Guerre mondiale comme un stigmate placé sur les homosexuels de la même manière que l’étoile de David a été utilisée contre les Juifs. Il a fonctionné comme un outil d’oppression nazi. Nous sentions tous que nous avions besoin de quelque chose de positif, qui célébrait notre amour. » L’iconographie queer incluait autrefois des triangles roses et noirs – réappropriés par la communauté LGBT après que les nazis les aient utilisés pour étiqueter les homosexuels et les lesbiennes dans les camps de concentration – et le labrys – une hache à deux pointes associée aux Amazones mythologiques et matriarcales.

» J’ai pensé au drapeau tricolore vertical rouge, blanc et bleu de la Révolution française et à la façon dont les deux drapeaux devaient leurs débuts à une émeute, une rébellion ou une révolution. Je pensais qu’une nation gay devrait aussi avoir un drapeau, pour proclamer sa propre idée du pouvoir », a écrit Baker.

L’idée visuelle lui est venue, alors qu’il dansait dans une foule. « Les beatniks et les zoots du quartier de North Beach, les motards ennuyés en cuir noir, les adolescents au dernier rang s’embrassant. Il y avait des filles aux cheveux longs et souples dans des tenues de danse orientale, des punks aux cheveux roses épinglés ensemble, des banlieusards hippies, des stars de cinéma si belles qu’elles vous ont laissé abasourdi, des gayboys musclés avec des moustaches parfaites, des gouines de butch en jeans et des fées de tous les genres en robes de friperie. Nous avons roulé sur la boule à facettes sur du LSD scintillant et nous aimons le pouvoir. La danse nous a fusionnés, magique et purifiante. Nous étions tous dans un tourbillon de couleurs et de lumière. C’était comme un arc-en-ciel », écrit-il. « Un arc-en-ciel. C’est à ce moment-là que j’ai su exactement quel type de drapeau je ferais. »

La conservatrice Michelle Millar Fisher, qui a interviewé Baker lorsque le MoMA a acquis son drapeau d’origine, dit qu’il est utile d’interroger en permanence son symbolisme.

Un article du Los Angeles Times a dissipé la croyance populaire selon laquelle l’artiste Gilbert Baker était le seul responsable de la conception du symbole suivant : l’arc-en-ciel. En collaboration avec d’autres membres bénévoles du comité des décorations du défilé de la fierté de San Francisco en 1978, parmi lesquels la teinturerie Lynn Segerblom (également connue sous le nom de Faerie Argyle Rainbow) et le couturier James McNamara, les militants se sont éloignés des symboles queer les plus populaires de l’époque pour créer l’original , drapeau à huit couleurs (avec des rayures roses et turquoises), que Baker mentionne dans l’interview.

En 2018, le graphiste Daniel Quasar a ajouté un chevron à cinq couleurs au drapeau arc-en-ciel LGBT pour mettre davantage l’accent sur « l’inclusion et la progression ». Dans un projet intitulé « Progress : A PRIDE Flag Reboot », Quasar a introduit quatre teintes symboliques supplémentaires. dans le fanion à six couleurs existant. Le drapeau de la fierté du progrès de Quasar ajoute cinq lignes en forme de flèche au drapeau arc-en-ciel à six couleurs, qui est largement reconnu comme le symbole des communautés lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT). et des rayures brunes pour représenter les communautés de couleur LGBT marginalisées, ainsi que les couleurs rose, bleu clair et blanc, qui sont utilisées sur le drapeau de la fierté transgenre.Le design de Quasar s’appuie sur un design adopté par la ville de Philadelphie en juin 2017. La version de Philadelphie a été ajoutée rayures noires et brunes au sommet du drapeau arc-en-ciel, pour représenter les communautés LGBT de couleur.En plus des rayures noires et brunes – qui, selon Quasar, représentent également les personnes vivant avec le sida et celles ne vit plus – il présente les couleurs utilisées sur le drapeau de la fierté transgenre. Bien que beaucoup plus inclusive, Quartz a qualifié la nouvelle mise à jour de « désastre de conception ».

Dans les défilés et les marches de la fierté, et même dans la communauté en ligne, le drapeau est désormais une présence dominante – montrant à quel point la communauté est diversifiée et inclusive.

