Une étude récemment publiée suggère que les responsables américains à Cuba et en Chine ont souffert d’une exposition aux micro-ondes. Les médias américains ont rapidement établi un lien avec l’ancien boogeyman Russie, affirmant que cela confirme la méchanceté de Moscou.

Samedi soir, les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine (NASEM) ont publié un rapport commandé par le département d’État américain. Ils ont étudié une maladie mystérieuse que les responsables américains déployés à Cuba et en Chine ont développé il y a quelques années et ont conclu que les symptômes étaient « cohérent » avec exposition à l’énergie micro-ondes pulsée.

L’implication est que les diplomates américains et les agents du renseignement ont été attaqués avec une arme sophistiquée que les États-Unis ne pouvaient pas détecter.

«La simple considération d’un tel scénario soulève de graves inquiétudes quant à un monde avec des acteurs malveillants désinhibés et de nouveaux outils pour nuire aux autres, comme si le gouvernement américain n’avait pas déjà les mains pleines de menaces naturelles» dit l’étude.

La Russie avait déjà été largement décrite par les médias américains comme l’un des responsables probables des problèmes de santé des responsables américains. Le pays n’est mentionné dans l’étude que brièvement, dans le contexte de recherches antérieures sur les effets de l’exposition aux micro-ondes pulsées. Il n’a montré aucune preuve que les victimes supposées de l’attaque hypothétique étaient effectivement soumises à un rayonnement micro-ondes, mais seulement que c’était intentionnel.

Mais les médias qui le couvrent n’ont pas hésité à établir un lien explicite. NBC News et le New York Times ont été les premiers à rendre compte de la publication de la recherche vendredi, y ayant eu accès avant la publication. L’étude elle-même a été terminée il y a des mois et a été présentée en avant-première dans un article publié par GQ en octobre, auquel les deux médias font référence.

Le NASEM l’a envoyé au département d’État en août et pendant des mois aux législateurs américains « A exhorté le département à divulguer publiquement les résultats, affirmant que son échec à divulguer les informations correspondait à un modèle de secret et d’inaction de l’administration Trump », selon NYT.

Le reportage correspond à un modèle d’histoires qui dépeignent la Russie comme une puissance hostile aux États-Unis et disposée à lancer des attaques clandestines contre eux, tandis que le président Trump est assis sur ses mains, réticent à repousser. De telles histoires ont également tendance à souffrir d’un manque de preuves réelles.

Un exemple récent est la revendication des «primes des talibans russes», rapportée pour la première fois par le Washington Post en juin sur la base de sources de renseignements anonymes. L’histoire a été démentie à plusieurs reprises par des responsables de l’armée et du renseignement américains, qui ont insisté sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve que Moscou avait offert de l’argent aux militants afghans pour faire ce qu’ils faisaient depuis près de deux décennies – essayer de nuire aux troupes américaines déployées dans le pays.

On pouvait voir à quel point il est dans l’intérêt de l’appareil de sécurité nationale des États-Unis de diffuser des histoires sur une menace russe. La couverture de l’étude sur les « armes à micro-ondes » peut toutefois sembler un cas particulièrement flagrant, compte tenu de l’identité de l’un des journalistes à qui on a donné un aperçu, ce que de nombreux commentateurs ont souligné.

C’est toi? pic.twitter.com/k4ip89lVSy – Jabroni et la carabine à air comprimé (@DanBoeckner) 5 décembre 2020

Ken Dilanian de NBC News a été tristement accusé d’avoir un «Collaboratif» relation avec la CIA pendant son mandat avec le Los Angeles Times. Selon des courriels publiés à la suite d’une demande de la FOIA, il est allé jusqu’à montrer au service de presse de l’agence d’espionnage ses ébauches et a accepté les changements qu’ils suggéraient, apparemment dans le but de faire en sorte que ses reportages reflètent mieux la CIA. La relation a été révélée par l’Intercept en 2014, son ancien employeur craignant que de telles communications enfreignent les règles internes.

La carrière de Dilanian n’a pas été touchée par la révélation. Parmi les dernières histoires de sécurité nationale qu’il a couvertes pour NBC News, il y en a une sur la Chine qui travaillerait «Supersoldats», comme le prétend John Ratcliffe, le directeur du renseignement national. Tout en expliquant le ton de la couverture, le journaliste a déclaré qu’il ne se sentait pas sceptique à propos de l’histoire, car c’est ce «Experts du monde des think tanks» croyez aussi.

