Qui a besoin d’un traitement pour l’hypertension oculaire?

Une étude à long terme explore les facteurs de risque du glaucome et les options de traitement pour les personnes souffrant d’hypertension oculaire.



Souvent décrit comme le voleur silencieux de la vue, le glaucome est la cause la plus fréquente de cécité irréversible dans le monde. Une pression élevée dans l’œil endommage le nerf optique, en volant d’abord la vision périphérique (ce que vous voyez aux coins de vos yeux) et en endommageant plus tard la vision centrale (ce que vous voyez en regardant droit devant). Habituellement, les gens ne remarquent aucun symptôme jusqu’à ce qu’une perte de vision se produise.

L’abaissement de la pression oculaire élevée est le seul traitement connu pour prévenir ou interrompre le glaucome. Mais est-ce que toutes les personnes ayant une pression oculaire supérieure à la normale doivent être traitées ? Une importante étude à long terme fournit quelques indices, mais pas encore une réponse complète.

Est-ce que toutes les personnes souffrant d’hypertension oculaire développent un glaucome ?

Aux États-Unis, le glaucome touche environ trois millions de personnes, dont la moitié ne savent pas qu’elles en sont atteintes. Un ophtalmologiste peut effectuer un examen complet de la vue pour déterminer si une personne souffre de glaucome ou risque de le développer à l’avenir en raison d’une pression oculaire élevée (hypertension oculaire). Les recherches de la longue étude sur le traitement de l’hypertension oculaire (OHTS) montrent que certaines personnes souffrant d’hypertension oculaire peuvent ne jamais développer de glaucome, tandis que d’autres le feront.

Lancé en 1994 en tant qu’essai clinique randomisé multicentrique, l’OHTS continue d’éclairer notre compréhension des personnes souffrant d’hypertension oculaire, de leur risque de développer un glaucome et de leur capacité à prendre des médicaments pour prévenir le glaucome.

Les chercheurs ont recruté un groupe diversifié de 1 636 participants souffrant d’hypertension oculaire provenant de 22 sites à travers les États-Unis. Pour étudier la prévention du glaucome, les participants ont été répartis au hasard pour commencer soit des gouttes ophtalmiques abaissant la pression oculaire précoce (groupe médicamenteux), soit une observation étroite (groupe témoin).

À cinq ans, les données ont montré que 4,4 % des participants ont développé un glaucome dans le groupe médicamenteux, contre 9,5 % dans le groupe témoin. Cela nous indique que l’utilisation précoce de gouttes ophtalmiques médicamenteuses aide à retarder plus de 50 % des cas de glaucome chez les personnes souffrant d’hypertension oculaire.

Au cours des phases ultérieures de l’étude, le groupe témoin pourrait recevoir des médicaments réduisant la pression oculaire pour voir si le fait de commencer plus tard les médicaments pourrait encore retarder le glaucome ; ça faisait. À 20 ans, environ 49 % des personnes du groupe témoin et 42 % de celles du groupe médicamenteux ont développé un glaucome. Cependant, comme l’étude n’était plus randomisée, les chercheurs n’ont pas été en mesure de comparer la réduction du risque sur 20 ans entre les groupes de départ initiaux.

Qui a participé à l’étude ?

Une forte proportion de participants à l’étude (25 %) étaient noirs, ce qui est important car les minorités ont toujours été sous-représentées dans les essais cliniques. Les autres participants étaient majoritairement blancs. Les âges variaient de 40 à 80 ans (la moyenne était de 55 ans). À l’exception de l’hypertension oculaire, tous les participants avaient des examens de la vue normaux, une vision normale et une anatomie oculaire connue sous le nom d’angles ouverts. Aucun n’avait de glaucome préexistant.

Cette recherche a-t-elle changé la façon de penser quand commencer à traiter le glaucome ?

À première vue, les données sur cinq ans suggéraient que les Noirs avaient un taux de glaucome plus élevé que les personnes d’autres races. Cependant, cette différence apparente a disparu lorsque les chercheurs ont contrôlé des caractéristiques importantes telles que l’âge, l’épaisseur de la cornée, une mesure appelée taille de la cupule du nerf optique et les résultats initiaux des tests de vision périphérique.

Il s’est avéré que le risque de glaucome ne dépendait pas uniquement de la pression oculaire et de la race, mais d’une combinaison de résultats d’examens. Ces informations aident les cliniciens à déterminer si une personne souffrant d’hypertension oculaire présente un risque faible, moyen ou élevé de développer un glaucome. Avoir de telles informations pourrait aider les gens à décider quand commencer à utiliser des gouttes ophtalmiques médicamenteuses pour prévenir la perte de vision ou ralentir sa progression.

Quelles sont les limites de cette étude à long terme ?

L’étude présente plusieurs limites :

Les participants à l’essai se conforment généralement mieux aux médicaments et aux rendez-vous que ceux qui ne participent pas, ce qui pourrait rendre les taux de glaucome dans le monde réel plus élevés que ce qui s’est produit avec l’un ou l’autre des groupes de l’étude.

Alors que les cinq premières années d’OHTS étaient randomisées, au cours des phases ultérieures, les deux groupes pouvaient recevoir des médicaments pour abaisser la pression oculaire. À 20 ans, la plupart des participants utilisaient ces médicaments : environ 81 % dans le groupe médicamenteux et 66 % dans le groupe témoin. Il est donc difficile de comparer l’effet à long terme de chaque approche de départ.

La détection du glaucome s’est améliorée au fil des ans, avec de nouveaux tests de diagnostic tels que la tomographie par cohérence oculaire et des facteurs de risque récemment découverts tels que l’hystérésis cornéenne. Cela peut en outre soutenir l’attente sous surveillance en tant qu’option raisonnable pour les personnes à faible risque de glaucome en fonction d’une combinaison de facteurs.

Et, bien sûr, les résultats de l’étude ne s’appliquent pas à ceux qui ont déjà un glaucome ou d’autres maladies oculaires, et l’anatomie oculaire connue sous le nom d’angles étroits.

Quelle est la ligne de fond?

Dans l’ensemble, les données de suivi sur 20 ans appuient la prise de décisions sur le traitement préventif du glaucome pour les personnes souffrant d’hypertension oculaire sur la base d’une combinaison de résultats d’examens supplémentaires. Les personnes présentant un nombre plus élevé de facteurs de risque – y compris des pressions oculaires plus élevées, un âge avancé, des cornées plus fines, des tailles de cupules du nerf optique plus grandes et des résultats initiaux de test de vision périphérique plus faibles – sont plus susceptibles de développer un glaucome.

Si vous souffrez d’hypertension oculaire, en particulier associée à plusieurs autres facteurs de risque, des gouttes ophtalmiques réduisant la pression oculaire ou une brève intervention en cabinet connue sous le nom de trabéculoplastie sélective au laser peuvent aider à prévenir le glaucome. Si vous souffrez d’hypertension oculaire et de moins de facteurs de risque supplémentaires, vous pouvez probablement retarder le traitement si vous subissez des examens réguliers pour détecter les premiers signes de glaucome. Mais comme le glaucome est une affection souvent silencieuse, toute personne souffrant d’hypertension oculaire doit bénéficier d’une surveillance à vie, quel que soit l’état du traitement.