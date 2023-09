Qui a besoin du vaccin contre la grippe ? À peu près tout le monde

L’urgence sanitaire mondiale liée au COVID-19 est officiellement terminée, mais la saison de la grippe continuera à apparaître vers le mois d’octobre, comme toujours. Si vous avez reçu des vaccins et des rappels pendant la pandémie, vous en aurez peut-être un peu marre des injections. Avez-vous vraiment besoin d’un vaccin contre la grippe ? «Je pense que nous sommes tous fatigués des vaccins et des injections», déclare Patricia Stinchfield, infirmière autorisée, MS, CPNP, infirmière praticienne en pédiatrie à St. Paul, MN, spécialisée dans les vaccins et la prévention et le contrôle des infections. Elle est également présidente de la Fondation nationale des maladies infectieuses. Cependant, le vaccin contre la COVID-19 ne vous empêchera pas de contracter la grippe. «C’est un très bon vœu pieux, mais ce n’est pas vrai», dit-elle. La grippe et le COVID-19 sont toutes deux des maladies respiratoires contagieuses, mais elles proviennent de virus différents. À de rares exceptions près, vous avez toujours besoin d’un vaccin contre la grippe chaque année pour rester en bonne santé.

Qui a besoin du vaccin ? La réponse est pour tout le monde, mais pour certaines personnes, c’est vital. Personnes de plus de 65 ans. Les personnes de cette tranche d’âge sont les plus susceptibles d’avoir besoin de soins hospitaliers ou de mourir de la grippe. « À mesure que nous vieillissons, la réponse de notre système immunitaire ne fonctionne pas aussi bien face aux vaccins », explique Stinchfield. Le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) du CDC a récemment décidé de recommander des vaccins à plus forte dose ou des vaccins contenant des adjuvants – des ingrédients du vaccin qui renforcent l’immunité – pour les personnes âgées. Une autre chose qui pourrait aider à protéger ce groupe d’âge est de s’assurer que les personnes de tous les groupes raciaux et ethniques puissent en bénéficier.